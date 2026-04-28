સંયુક્ત આરબ અમીરાતે 1લી મેથી OPEC છોડવાની જાહેરાત કરી

સંયુક્ત આરબ અમીરાતે 1લી મે 2026થી તેલ ઉત્પાદક દેશોના સંગઠન OPECને છોડવાની જાહેરાત કરી.

সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রপতি, শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান (File/ AFP)
By AP (Associated Press)

Published : April 28, 2026 at 7:51 PM IST

દુબઈ: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે, સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) એ પેટ્રોલિયમ નિકાસ કરનારા દેશોના સંગઠન (OPEC) માંથી બહાર નીકળવાની જાહેરાત કરી છે. UAE 1 મે, 2026 થી OPEC છોડી દેવાની તૈયારીમાં છે. UAE એ મંગળવારે તેની સરકારી સમાચાર એજન્સી, WAM દ્વારા આ જાહેરાત કરી.

UAE એ જણાવ્યું હતું કે, "આ નિર્ણય સંયુક્ત આરબ અમીરાતના લાંબા ગાળાના વ્યૂહાત્મક અને આર્થિક દ્રષ્ટિકોણ અને તેના વિકસતા ઊર્જા પ્રોફાઇલને દર્શાવે છે, જેમાં સ્થાનિક ઊર્જા ઉત્પાદનમાં ઝડપી રોકાણનો સમાવેશ થાય છે અને આ વૈશ્વિક ઊર્જા બજારમાં જવાબદાર, વિશ્વસનીય અને ભવિષ્યલક્ષી ભૂમિકા ભજવવાની તેની પ્રતિબદ્ધતાને મજબૂત બનાવે છે."

આ ઘટનાક્રમ એવા સમયે થયો છે જ્યારે UAE અને સાઉદી અરેબિયા વચ્ચે તણાવ વધી રહ્યો છે, ખાસ કરીને આર્થિક મુદ્દાઓ અને યમનમાં ઈરાન સમર્થિત હુથી બળવાખોરો સામેના યુદ્ધને લઈને.

દરમિયાન, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન વચ્ચેના સંઘર્ષ વચ્ચે વૈશ્વિક ઊર્જાના ભાવ વધી રહ્યા છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની નાકાબંધીથી ક્રૂડ તેલના પુરવઠા પર અસર પડી છે.

