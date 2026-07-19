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જોર્ડનમાં ઈરાનનો હુમલો, બે અમેરિકી સૈનિકોના મોત, એક ગુમ

અમેરિકાના રક્ષામંત્રી પીટ હેગસેથે કહ્યું કે, તેમનું બલિદાન અમારા મનોબળને વધુ મજબૂત બનાવે છે. TWO US SERVICE MEMBERS KILLED

જોર્ડનમાં ઈરાનનો હુમલો
જોર્ડનમાં ઈરાનનો હુમલો (પ્રતિકાત્મક તસ્વીર, IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 19, 2026 at 8:01 AM IST

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Updated : July 19, 2026 at 8:07 AM IST

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વોશિંગ્ટન: અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ) એ શનિવારે (સ્થાનિક સમય) જણાવ્યું હતું કે, અલ અઝરાક એર બેઝ પર અમેરિકી લશ્કરી સ્થાન પર ઈરાની હુમલાઓ બાદ જોર્ડનમાં બે અમેરિકી સર્વિસ મેમ્બરના મૃત્યું થયા છે જ્યારે એક ગુમ છે.

X પર એક નિવેદનમાં, અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડે જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટના ત્યારે બની હતી જ્યારે અમેરિકા અને ભાગીદાર દળો ઈરાની બેલિસ્ટિક મિસાઈલ અને ડ્રોન હુમલાઓ સામે રક્ષણ કરી રહ્યા હતા. અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડ અનુસાર, 17 જુલાઈના રોજ ઈરાની હુમલાઓ સામે સંયુક્ત રીતે રક્ષણ કરતી વખતે સર્વિસ મેમ્બર્સ એ પોતાની ફરજ નીભાવતા જીવ ગુમાવ્યો.

નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "17 જુલાઈના રોજ જોર્ડનમાં બે અમેરિકી સર્વિસ મેમ્બરે ફરજ બજાવતી વખતે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો. આ ત્યારે થયું જ્યારે અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ) અને ભાગીદાર દળો ઈરાની બેલિસ્ટિક મિસાઈલો અને ડ્રોનથી થતા હુમલાઓ સામે રક્ષણ કરી રહ્યા હતા. વધુમાં, એક સર્વિસ મેમ્બર ગુમ છે."

અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, હુમલા દરમિયાન ઘાયલ થયેલા ચાર અમેરિકન સર્વિસ મેમ્બર્સને જોર્ડનની હોસ્પિટલોમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ ચારેયને રજા આપવામાં આવી છે, જ્યારે અન્ય જેમને નાની ઇજાઓ માટે સારવાર આપવામાં આવી હતી તેઓ ફરજ પર પરત ફર્યા છે.

નિવેદનમાં ઉમેર્યું હતું કે, "ચાર અમેરિકન સર્વિસ મેમ્બરને જોર્ડનની એક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેમને રજા આપવામાં આવી હતી. અન્ય સર્વિસ સભ્યો, જેમણે નાની ઇજાઓ માટે તબીબી મૂલ્યાંકન કરાવ્યું હતું, તેઓ ફરજ પર પરત ફર્યા છે."

કમાન્ડે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ આ હુમલામાં જીવ ગુમાવનારા અમેરિકન સર્વિસ મેમ્બર્સની એળખ તેમના અંગત પરિવારજનોના કહ્યા બાદ ઓછામાં ઓછી 24 કલાક સુધી જાહેર નહીં કરે.સેન્ટકોમે જણાવ્યું હતું કે, "પરિવારોની ગોપનીયતાના આદરને ધ્યાનમાં રાખીને, જ્યાં સુધી તેમના નજીકના સંબંધીઓને આ અંગેની જાણ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડ મૃતકોની ઓળખ સહિત કોઈપણ વધુ માહિતી જાહેર કરશે નહીં - ."

સેન્ટકોમની જાહેરાત બાદ, અમેરિકાના રક્ષામંત્રી સચિવ પીટ હેગસેથે સૈનિકોના મૃત્યુનો સ્વીકાર કર્યો અને X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું, "ભગવાન તમારું રક્ષણ કરે, નાયકો. તેમનું બલિદાન અમારા સંકલ્પને વધુ મજબૂત બનાવે છે." શુક્રવારે, ઈરાની સૈન્યએ જણાવ્યું હતું કે તેણે 'ઓપરેશન લાઈટનિંગ'ના 14મા તબક્કાના ભાગ રૂપે જોર્ડનના અલ-અઝરાક એર બેઝ પર ઇંધણ સંગ્રહ સુવિધાને નિશાન બનાવી હતી અને જોર્ડન અને કુવૈતમાં કેટલાક અમેરિકી લશ્કરી મથકો પર ડ્રોન હુમલા કર્યા હતા.

ઈરાની સૈન્યના જાહેર સંબંધો વિભાગના એક નિવેદન અનુસાર, દેશની સેનાએ અલ-ઉદૈરી કેમ્પ ખાતે એક દારૂગોળો ડેપો, કુવૈતમાં અલી અલ-સલેમ એર બેઝ પર એક મુખ્યાલયની ઇમારત અને એક દારૂગોળો ડેપો તેમજ અનેક સંદેશાવ્યવહાર પુલોને નિશાન બનાવ્યા હતા. અમેરિકી સૈન્ય દ્વારા ઈરાન સામે લશ્કરી હુમલાઓનો વધુ એક રાઉન્ડ શરૂ કર્યા બાદ ઈરાને આ હુમલાઓના જવાબમાં આ વળતા હુમલાઓ કર્યા છે. જે ઓપરેશનની સતત સાતમી રાત હતી.

Last Updated : July 19, 2026 at 8:07 AM IST

TAGGED:

US IRAN WAR
IRANIAN STRIKES
IRANIAN STRIKES IN JORDAN
અમેરિકા ઈરાન યુદ્ધ
US IRAN CONFLICT

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