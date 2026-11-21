કેનેડામાં વોલમાર્ટની બહાર ‘ટાર્ગેટેડ શૂટિંગ’માં ભારતીય મૂળના બે વ્યક્તિઓના મોત: રિપોર્ટ
ઇન્ટિગ્રેટેડ હોમિસાઇડ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમે કહ્યું કે, તેમનું માનવું છે કે ગોળીબારને ટાર્ગેટ બનાવી કરાયો હતો અને તે ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ સાથે જોડાયેલો હતો
By PTI
Published : November 21, 2026 at 8:19 PM IST
ઓટાવા: કેનેડાના બ્રિટિશ કોલંબિયાના સરે (Surrey) શહેરમાં વોલમાર્ટ સ્ટોરની બહાર થયેલા ગોળીબારમાં ભારતીય મૂળના બે વ્યક્તિઓના મોત થયા છે. સ્થાનિક મીડિયા અહેવાલ મુજબ, આ ઘટના કોઈને નિશાન બનાવીને કરવામાં આવી હોય તેવું લાગે છે અને તેનો સંબંધ સંગઠિત ગુનાખોરી સાથે હોઈ શકે છે.
સીબીસી ન્યૂઝના અહેવાલ અનુસાર, 'ઇન્ટિગ્રેટેડ હોમિસાઇડ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ' (IHIT) એ જણાવ્યું છે કે 15 નવેમ્બરની રાત્રે વોલમાર્ટ સ્ટોરની બહાર થયેલા ગોળીબારમાં ગગનપ્રીત (ગેરી) રેહાલ (23 વર્ષ) અને સુખજીત કૌર (24 વર્ષ) ભોગ બન્યા હતા. હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન બંનેનાં મૃત્યુ થયાં હતાં.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ બંને વ્યક્તિઓ નજીકના ડેલ્ટા ટાઉનશિપમાં રહેતા હતા. અહેવાલમાં ઉલ્લેખ છે કે રેહાલ હથિયારો સંબંધિત ગુનાઓને કારણે પોલીસના ધ્યાનમાં હતો, જ્યારે કૌરના કેનેડામાં "ખૂબ જ મર્યાદિત સંપર્કો" હતા.
સીબીસી ન્યૂઝે IHIT ના સાર્જન્ટ ફ્રેડા ફોંગને ટાંકીને જણાવ્યું છે કે, પોલીસને શંકા છે કે રાત્રે 10:51 વાગ્યે નજીકમાં લાગેલી કારની આગનો આ ગોળીબારની ઘટના સાથે સંબંધ છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, બળી ગયેલી આ કાર શંકાસ્પદ વાહન હોવાનું માનવામાં આવે છે.
બુધવારે આપેલા એક નિવેદનમાં, IHIT એ જણાવ્યું હતું કે તેમનું માનવું છે કે આ ગોળીબાર કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિને નિશાન બનાવીને કરવામાં આવ્યો હતો અને તેનો સંબંધ સંગઠિત ગુનાખોરી સાથે છે. ફોંગે નિવેદનમાં કહ્યું, "આ ગોળીબારને કારણે બે પરિવારો શોકમાં છે, જેમણે અકાળે પોતાના સ્વજનોને ગુમાવ્યા છે."
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