ઈટાલીમાં બે ભારતીયોની હત્યા: કોવોમાં હુમલાખોરે યુવકો પાસે જઈને કર્યો ગોળીબાર
લા સિસિલિયા અખબારના અહેવાલ મુજબ, હુમલાખોર કથિત રીતે યુવકો પાસે ગયો, ગોળીબાર કર્યો અને પછી કારમાં ભાગી ગયો.
By PTI
Published : April 19, 2026 at 6:05 PM IST
રોમ : ઇટાલીના બર્ગામો પ્રાંતના કોવોમાં બે ભારતીય યુવકોને ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી છે. સ્થાનિક મીડિયાએ રવિવારે અહેવાલ આપ્યો હતો કે, બંને યુવકો વૈશાખી ઉત્સવ માટે એક સમારોહ દરમિયાન પૂજા સ્થળ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતા વેરહાઉસમાંથી બહાર નીકળી રહ્યા હતા આ દરમિયાન ઘટના બની.
લા સિસિલિયા અખબાર અનુસાર, શહેરના ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં ગુરુદ્વારા માતા સાહિબ કૌર જીની સામેના ચોકમાં શુક્રવારે મધ્યરાત્રિ પહેલા થોડી મિનિટો પહેલા હુમલો થયો હતો.
અખબારના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, મૃતકોની ઓળખ કોવોના રહેવાસી 48 વર્ષીય રાગીન્દર સિંહ અને અગ્નાડેલોના 48 વર્ષીય ગુરમિત સિંહ તરીકે થઈ છે. હુમલાખોરે પુરુષો પાસે જઈને ગોળીબાર કર્યો હતો અને પછી કારમાં ભાગી ગયો હતો.
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે, પ્રારંભિક તપાસ અનુસાર, અચાનક થયેલો ઝઘડો અથવા ઝઘડાને લોહિયાળ ઘટનામાં ફેરવવાની શક્યતા નકારી કાઢવામાં આવી છે. ઘટનાસ્થળેથી લગભગ દસ ખાલી કારતૂસ મળી આવ્યા છે, અને અધિકારીઓ આ શક્યતાની તપાસ કરી રહ્યા છે કે તે "પૂર્વયોજિત હત્યા" હતી.
એક સાક્ષીએ પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, ગોળીબાર કરનાર "એક ભારતીય" હતો જે ગુરુદ્વારામાં વારંવાર આવતો હતો. એ જ સાક્ષીના જણાવ્યા મુજબ, ગોળીઓ ત્રીજા વ્યક્તિને પણ વાગી હતી. શનિવારે વૈશાખી તહેવાર નિમિત્તે નજીકમાં એક સત્તાવાર સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સ્થાનિક સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓ હાજર રહેવાના હતા.
