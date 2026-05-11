હંટાવાયરસથી પ્રભાવિત જહાજ પર સવાર બે ભારતીય ક્રૂ સભ્યો સ્વસ્થ, નેધરલેન્ડ્સમાં ક્વોરેન્ટાઇન કરવામાં આવશે: દૂતાવાસ
હંટાવાયરસથી પ્રભાવિત ક્રૂઝ જહાજ, જેમાં 150 થી વધુ લોકો સવાર હતા, તે સ્પેનના કેનેરી ટાપુઓના સૌથી મોટા ટેનેરાઇફ પહોંચ્યું છે.
Published : May 11, 2026 at 4:57 PM IST
નવી દિલ્હી: મેડ્રિડ સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસે રવિવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે હંટાવાયરસ ફાટી નીકળવાના કેન્દ્ર, એમવી હોન્ડિયસમાં સવાર બે ભારતીય નાગરિકો સ્વસ્થ અને કોઈ લક્ષણો ધરાવતા નથી.
દૂતાવાસે એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ડચ ધ્વજવાળુ જહાજ એમવી હોન્ડિયસ, જેમાં બે ભારતીય નાગરિકો સહિત આશરે 150 લોકો હતા, આજે (રવિવારે) સ્પેન પહોંચ્યું. હંટાવાયરસ ફાટી નીકળવાના કારણે, જહાજને સ્પેનના કેનેરી ટાપુઓના દરિયાકાંઠે લંગર કરવામાં આવ્યું હતું. ડબ્લ્યુએચઓ અને સ્પેનિશ અધિકારીઓ દ્વારા સ્થાપિત પ્રોટોકોલ અનુસાર તેમાં સવાર મુસાફરોને નીચે ઉતારવામાં આવ્યા હતા."
Press Release on 2 Indian nationals onboard the MV Hondius vessel— India in Spain (@IndiainSpain) May 10, 2026
દૂતાવાસે જણાવ્યું હતું કે, "સ્પેનિશ નેશનલ સેન્ટર ફોર ઇમરજન્સી મોનિટરિંગ એન્ડ કોઓર્ડિનેશન (CENEM) તરફથી મળેલી માહિતી અનુસાર, ક્રૂ મેમ્બર તરીકે મુસાફરી કરી રહેલા બે ભારતીય નાગરિકોને નેધરલેન્ડ ખસેડવામાં આવ્યા છે. ત્યાં, તેમને આરોગ્ય સુરક્ષા પ્રોટોકોલ અનુસાર ક્વોરેન્ટાઇન હેઠળ રાખવામાં આવશે."
દૂતાવાસે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે રાજદૂત સ્પેનિશ અધિકારીઓ અને બે ભારતીય નાગરિકો (ક્રૂ સભ્યો) સાથે સતત સંપર્કમાં રહે છે, અને ભારતીય નાગરિકોની સલામતી અને સુખાકારી સુનિશ્ચિત કરવા માટે નિયમિતપણે પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે.
વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન, સ્પેનિશ અધિકારીઓ અને ક્રૂઝ કંપની, ઓશનવાઇડ એક્સપિડિશન્સે જણાવ્યું છે કે હાલમાં, MV હોન્ડિયસ પર સવાર કોઈપણ વ્યક્તિમાં વાયરસના કોઈ લક્ષણો દેખાતા નથી.
APના અહેવાલ મુજબ, આ વાયરસનો ફેલાવો શરૂ થયો ત્યારથી ત્રણ લોકો મૃત્યુ પામ્યા છે, અને જહાજમાંથી ઉતરેલા પાંચ મુસાફરોમાં હંટાવાયરસનો ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે. આ વાયરસ જીવલેણ બીમારીનું કારણ બની શકે છે.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, જર્મની, ફ્રાન્સ, બેલ્જિયમ, આયર્લેન્ડ અને નેધરલેન્ડ સહિત ઘણા દેશો તેમના નાગરિકોને સ્વદેશ પરત લાવવા માટે વિમાન મોકલી રહ્યા છે.
હંટાવાયરસ સામાન્ય રીતે ત્યારે ફેલાય છે જ્યારે લોકો ઉંદરના કચરાથી દૂષિત હવાના કણો શ્વાસમાં લે છે. આ વાયરસ એક વ્યક્તિથી બીજા વ્યક્તિમાં સરળતાથી ફેલાતો નથી. જો કે, ક્રુઝ શિપ પર શોધાયેલ વાયરસનો પ્રકાર 'એન્ડીઝ વાયરસ' ની લાક્ષણિકતાઓ દર્શાવે છે, જે ભાગ્યે જ કિસ્સાઓમાં, વ્યક્તિથી વ્યક્તિમાં સંક્રમિત થઈ શકે છે. વાયરસના લક્ષણો સામાન્ય રીતે સંપર્કમાં આવ્યાના એક થી આઠ અઠવાડિયામાં દેખાય છે.