નેપાળમાં બે હેલિકોપ્ટર લેન્ડિંગ સમયે અથડાયા, એક ભારતીયનું મોત
નેપાળના સોલુખુમ્બુ જિલ્લામાં બે હેલિકોપ્ટર લેન્ડિંગ દરમિયાન અથડાતા 47 વર્ષીય ભારતીય નાગરિકનું મોત થયું હતું જ્યારે અન્ય એક મુસાફર ઘાયલ થયો હતો.
By PTI
Published : November 3, 2026 at 11:28 AM IST
કાઠમંડુ: નેપાળના સોલુખુમ્બુ જિલ્લામાં બે હેલિકોપ્ટર લેન્ડિંગ દરમિયાન અથડાતા 47 વર્ષીય ભારતીય નાગરિકનું મોત થયું હતું જ્યારે અન્ય એક મુસાફર ઘાયલ થયો હતો.
નેપાળ પોલીસના નિવેદન અનુસાર, મંગળવારે સોલુખુમ્બુ જિલ્લાના ખુમ્બુ પાસંગ લ્હામુ ગ્રામીણ મ્યુનિસિપાલિટીના વોર્ડ 4માં ફેરિચે ખાતે લેન્ડિંગ દરમિયાન બે હેલિકોપ્ટર અથડાયા હતા.
સોલુખુમ્બુ જિલ્લા પોલીસ કાર્યાલયના જણાવ્યા અનુસાર, ફિશટેલ એર અને એર ડાયનેસ્ટી દ્વારા સંચાલિત હેલિકોપ્ટર, સ્થાનિક સમય અનુસાર સવારે 8.11 વાગ્યે અથડાયા હતા.
सोलुखुम्बुमा फिस्टल एयर र एयर डाइनेष्टीको हेलिकोप्टर यसरी ठोक्कियो।👇️ #nepal #BreakingNews #everyoneシ゚ https://t.co/5nGYO8noK2— Nirmal Prasai🇳🇵 (@NirmalPrasai5) November 3, 2026
પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર મૌસમ તામાંગે જણાવ્યું હતું કે, મૃતકની ઓળખ વસંત કુમાર બલારામરામાડુ તરીકે થઈ છે, જેઓ ભારતીય નાગરિક હતા અને 'ફિશટેલ એર'ના હેલિકોપ્ટરમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા.
બે પાયલોટ- ભારતીય મૂળના મુસાફર ઘાયલ
ન્યૂઝીલેન્ડમાં રહેતા ભારતીય મૂળના 49 વર્ષીય શૈલેષ કૃષ્ણ પટેલ, જેઓ પણ તે જ હેલિકોપ્ટરમાં સવાર હતા, તેઓ આ ટક્કરમાં ઘાયલ થયા છે. તામાંગે જણાવ્યું કે તેમને 'પ્રભુ હેલિકોપ્ટર' દ્વારા કાઠમંડુની મેડિસિટી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.
આ ઘટનામાં 'ફિશટેલ એર'ના રવિન્દ્ર પ્રજાપતિ અને 'ડાયનેસ્ટી એર'ના પ્રજ્વલ કેસી આ બંને નેપાળી પાઇલટો પણ ઘાયલ થયા છે અને તેમને વધુ સારવાર માટે કાઠમંડુ લઈ જવામાં આવ્યા છે.
ફેરીચે (Pheriche) એ માઉન્ટ એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પના માર્ગ પર આવેલું છે, જે કાઠમંડુથી 150 કિમી ઉત્તર-પૂર્વમાં સ્થિત છે. પોલીસે જણાવ્યું કે બલારામરામાડુના મૃતદેહને લુકલાની એક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો છે.
જોકે, બન્ને હેલિકોપ્ટર અથડાયા તે સમયે તેમાં કેટલા મુસાફરો સવાર હતા તેની પુષ્ટિ થવાની બાકી છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ આ ઘટના અંગે વધુ વિગતો મેળવી રહ્યા છે.
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