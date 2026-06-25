વેનેઝુએલામાં બે ભૂકંપ: પીએમ મોદીએ કહ્યું ‘ભારત શક્ય તમામ સહાય પૂરી પાડવા તૈયાર’
વેનેઝુએલામાં આવેલા શક્તિશાળી બે ભૂકંપને કારણે ભારે વિનાશ અને જાનમાલનું નુકસાન થયું છે. આ ભૂકંપ પછી ઝડપી બચાવ અને રાહત કામગીરી ચાલી રહી છે.
Published : June 25, 2026 at 1:02 PM IST
નવી દિલ્હી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે વેનેઝુએલામાં આવેલા પ્રચંડ ભૂકંપથી થયેલા જાનમાલના નુકસાન પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું અને દેશને ભારતનો ટેકો આપવાની ઓફર કરી. તેમણે કહ્યું કે નવી દિલ્હી તમામ શક્ય સહાય પૂરી પાડવા માટે તૈયાર છે.
ભારતના લોકો વતી એક સંદેશમાં, પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે તેઓ શક્તિશાળી ભૂકંપથી થયેલા વિનાશથી ખૂબ જ દુઃખી છે. તેમણે વેનેઝુએલાની સરકાર અને લોકો પ્રત્યે, ખાસ કરીને આ આફતમાં પોતાના પ્રિયજનો ગુમાવનારા પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી.
'X' પર એક પોસ્ટમાં, પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "વેનેઝુએલામાં આવેલા પ્રચંડ ભૂકંપથી થયેલા વિનાશથી ખૂબ જ દુઃખી છું. ભારતના લોકો વતી, હું વેનેઝુએલાની સરકાર અને લોકો પ્રત્યે, ખાસ કરીને પોતાના પ્રિયજનો ગુમાવનારા પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરું છું. અમે ઘાયલોના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને આ મુશ્કેલ સમયમાં અસરગ્રસ્ત તમામ લોકો સાથે એકતામાં ઉભા છીએ. ભારત શક્ય તમામ સહાય પૂરી પાડવા માટે તૈયાર છે."
Deeply saddened by the devastation caused by the severe earthquakes in Venezuela.— Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2026
On behalf of the people of India, I extend our heartfelt condolences to the Government and people of Venezuela, especially to the families who have lost their loved ones. We pray for the speedy…
બુધવારે સાંજે દક્ષિણ અમેરિકાના ઉત્તરી કિનારે આવેલા વેનેઝુએલામાં એક મિનિટના અંતરે બે શક્તિશાળી ભૂકંપ આવ્યા, જેના કારણે અનેક ઇમારતોને ભારે નુકસાન થયું, જેમાં 32 લોકો માર્યા ગયા અને હજારો લોકો ઘાયલ થયા. યુએસ જીઓલોજિકલ સર્વે (યુએસજીએસ) અનુસાર, પહેલો ભૂકંપ 7.2 ની તીવ્રતાનો હતો અને કેરેબિયન દરિયાકાંઠાના શહેર મોરોન નજીક 22 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો. એક મિનિટ પછી, 10 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ તે જ વિસ્તારમાં 7.5 ની તીવ્રતાનો વધુ મજબૂત ભૂકંપ આવ્યો. આ બે ભૂકંપ એક સદી કરતાં વધુ સમયમાં વેનેઝુએલામાં આવેલા સૌથી શક્તિશાળી ભૂકંપમાંના એક છે.
દરમિયાન, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આ આપત્તિ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે બે ભૂકંપે ભારે વિનાશ વેર્યો છે અને ઘણા લોકોના જીવ લીધા છે. તેમણે કહ્યું કે યુએસ વેનેઝુએલાને મદદ કરવા તૈયાર છે અને તમામ સંબંધિત સરકારી એજન્સીઓને તાત્કાલિક કાર્યવાહી માટે તૈયાર રહેવા નિર્દેશ આપ્યો છે. "વેનેઝુએલાના મહાન લોકોને ત્રાટકેલા આ બે મોટા ભૂકંપ વિનાશક હતા અને તેમાં ભારે જાનહાનિ થઈ હતી. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે અને મદદ કરવા સક્ષમ છે! મેં મારી સરકારની તમામ એજન્સીઓને ઝડપથી કાર્યવાહી કરવા માટે તૈયાર રહેવા નિર્દેશ આપ્યો છે. અમે અમારા નવા અને મહાન મિત્રો સાથે ઉભા રહીશું," ટ્રમ્પે કહ્યું.
“The two major earthquakes that just hit the great people of Venezuela are both massive in scale and have left a devastating number of deaths. The U.S.A. stands ready, willing, and able to help!” - President Donald J. Trump pic.twitter.com/laeZ9nvTMf— The White House (@WhiteHouse) June 25, 2026
તેમણે કહ્યું, "પ્રારંભિક અહેવાલો સારા નથી," અને આપત્તિના પ્રમાણ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી.
વેનેઝુએલામાં યુદ્ધના ધોરણે બચાવ અને રાહત કામગીરી ચાલી રહી છે. યુએસ સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટે જણાવ્યું હતું કે તેણે આપત્તિથી પ્રભાવિત લોકો માટે શોધ અને બચાવ કર્મચારીઓ, તબીબી પુરવઠો અને માનવતાવાદી સહાય સહિત કટોકટી સહાયનું સંકલન કરવા માટે એક આપત્તિ સહાય ટીમ અને ટાસ્ક ફોર્સ તૈનાત કરી છે.