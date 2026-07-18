વેનેઝુએલામાં આવેલા ભૂકંપમાં મૃત્યુઆંક 5,000 ને વટાવી ગયો
24 જૂનના રોજ, માત્ર એક મિનિટના અંતરે 7.2 અને 7.5 ની તીવ્રતાના ભૂકંપ આવ્યા, જેના કારણે દરિયાકાંઠાના રાજ્ય લા ગુએરા તબાહ થઈ ગયું.
By AFP
Published : July 18, 2026 at 11:09 AM IST
કારાકાસ: નેશનલ એસેમ્બલીના વડા જોર્જ રોડ્રિગ્ઝે શુક્રવારે ટેલિગ્રામ પર જાહેરાત કરી હતી કે ગયા મહિને વેનેઝુએલામાં આવેલા બે ભૂકંપમાં 5,000 થી વધુ લોકો માર્યા ગયા છે.
24 જૂનના રોજ, 7.2 અને 7.5 ની તીવ્રતાના બે ભૂકંપ એકબીજાથી એક મિનિટના અંતરે આવ્યા હતા, જેનાથી કારાકાસની ઉત્તરે આવેલા દરિયાકાંઠાના રાજ્ય લા ગુએરા પર ગંભીર અસર પડી હતી.
રોડ્રિગ્ઝે જણાવ્યું હતું કે આ આપત્તિઓમાં 5,069 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા, જેમાં મોટાભાગના મૃત્યુ દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં થયા હતા.
શુક્રવારે બાદમાં, વચગાળાના રાષ્ટ્રપતિ ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝે કહ્યું હતું કે દેશ ભૂકંપ પછીના પુનર્નિર્માણ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ભંડોળ (IMF) પાસેથી $346 મિલિયનની સહાય માંગશે.
IMF એ AFP ના પ્રશ્નોનો તાત્કાલિક જવાબ આપ્યો ન હતો.
ઘાયલોની સંખ્યા 16,740 રહી છે; સંસદીય નેતાએ અગાઉ અહેવાલ આપ્યો હતો કે તેમાંથી મોટાભાગનાને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે.
ભૂકંપથી વિસ્થાપિત થયેલા લગભગ 20,000 લોકો ભીડવાળા શિબિરોમાં રહે છે, જેમાંથી ઘણાને યોગ્ય પાણી પુરવઠો અને સ્વચ્છતાનો અભાવ છે.