પાકિસ્તાન: ક્વેટામાં રેલ્વે ટ્રેક પર પ્રચંડ વિસ્ફોટ, 20થી વધુના મોત, 70થી વધુ ઘાયલ

દુર્ઘટના બાદ સંબંધિત સંસ્થાઓને હાઈ એલર્ટ મોડમાં રાખી દેવામાં આવી છે (AP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 24, 2026 at 2:20 PM IST

Updated : May 24, 2026 at 2:36 PM IST

કરાચી: પાકિસ્તાનના બલોચિસ્તાન પ્રાંતમાં રવિવારે એક પ્રચંડ વિસ્ફોટ થયો હતો, જેમાં ઓછામાં ઓછા 20થી વધુ લોકોના મોત અને 70થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હોવાનું અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે વિસ્ફોટમાં એક ટ્રેનને આંશિક નુકસાન થયું હતું, જ્યારે વિસ્તારમાં પાર્ક કરેલા 10 વાહનોને પણ નુકસાન થયું હતું. જીઓ ન્યૂઝના અહેવાલ મુજબ, વિસ્ફોટની અસરથી નજીકની ઇમારતોની બારીઓ અને કાચના પેનલ તૂટી ગયા હતા.

રવિવારે ક્વેટાના ચમન ફાટક રેલ્વે સ્ટેશન નજીક વિસ્ફોટ થયો હતો. બચાવ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, વિસ્ફોટમાં 20થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. રાજ્ય સંચાલિત APPએ અહેવાલ આપ્યો છે કે, વિસ્ફોટથી લોકોમોટિવ સહિત ત્રણ કોચ પાટા પરથી ઉતરી ગયા હતા, જ્યારે બે કોચ પલટી ગયા હતા. ઘટના બાદ, ક્વેટાની સરકારી હોસ્પિટલોમાં કટોકટી જાહેર કરવામાં આવી હતી, પરિસ્થિતિને સંભાળવા માટે ડોકટરો અને તબીબી કર્મચારીઓને બોલાવવામાં આવ્યા હતા.

રેલ્વે અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે વિસ્ફોટ પછી સાવચેતીના પગલા તરીકે પેશાવર જતી જાફર એક્સપ્રેસને ક્વેટા રેલ્વે સ્ટેશન પર રોકવામાં આવી હતી, જીઓ ન્યૂઝના અહેવાલ મુજબ. રેલ્વે મંત્રી હનીફ અબ્બાસીએ આ હુમલાને આતંકવાદનું કાયર કૃત્ય ગણાવીને વખોડી કાઢ્યું હતું અને ઉમેર્યું હતું કે તે આતંકવાદ સામે રાષ્ટ્રના સંકલ્પને નબળો પાડશે નહીં.

તેમણે કહ્યું કે વિરોધી શક્તિઓ પાકિસ્તાનમાં અશાંતિ અને ભય ફેલાવવાના હેતુથી દુર્ભાવનાપૂર્ણ પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ છે. આતંકવાદીઓને "માનવતાના દુશ્મનો" ગણાવતા, મંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તેમનો "શરમજનક અંત" લાવવામાં આવશે. ગૃહમંત્રીના પ્રવક્તા બાબર યુસુફઝાઈએ જણાવ્યું હતું કે શહેરમાં વિસ્ફોટ બાદ તમામ સંબંધિત સંસ્થાઓને હાઇ એલર્ટ પર રાખવામાં આવી છે.

તેમણે લોકોને સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા અને કટોકટી ટીમોને અવરોધ વિના બચાવ કામગીરી હાથ ધરવા દેવા માટે વિસ્ફોટ સ્થળની નજીક એકઠા ન થવા વિનંતી કરી.

