નેપાળમાં મોટી વિમાન દુર્ઘટના ટળી, લેન્ડિંગ દરમિયાન વિમાનના ટાયરમાં આગ લાગી; તમામ 278 મુસાફરોને સુરક્ષિત બહાર કઢાયા

નેપાળમાં મોટી વિમાન દુર્ઘટના ટળી હતી. લેન્ડિંગ સમયે વિમાનના ટાયરમાં આગ લાગતા અફરા તફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

નેપાળમાં લેન્ડિંગ દરમિયાન વિમાનના ટાયરમાં આગ લાગી હતી. (AP)
By ANI

Published : May 11, 2026 at 11:04 AM IST

કાઠમંડુ: કાઠમંડુના ત્રિભુવન આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પર સોમવાર સવારે લેન્ડિંગ દરમિયાન તુર્કી એરલાઇન્સના એક વિમાનના ટાયરમાં અચાનક આગ લાગી હતી. પોલીસે પૃષ્ટી કરી છે કે તમામ મુસાફર અને ચાલક દળના સભ્યોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે.

ઇસ્તંબુલથી કાઠમંડુ આવતી એક ફ્લાઇટના લેન્ડિંગ સમયે જમણી તરફના ટાયરમાં અચાનક આગ લાગી હતી, તે બાદ તમામ મુસાફરોને સુરક્ષિત બહાર કાઢીને બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. કોલ સાઇન TK726 ધરાવતું વિમાન ઇસ્તંબુલથી કાઠમંડુ આવતું હતું અને લેન્ડિંગ સમયે તેના ટાયરમાં આગ લાગી હતી.

ફાયર એન્જિનની મદદથી આગ પર કાબુ મેળવવામાં આવ્યો છે. તમામ મુસાફરોને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. એરપોર્ટ સુરક્ષાના એસપી રાજકુમાર સિલાવલે ANIને ફોન પર વાતચીતમાં માહિતી આપી હતી. અધિકારી અનુસાર, ફ્લાઇટમાં કૂલ 278 મુસાફર અને 11 ક્રૂ મેમ્બર સવાર હતા. મુસાફરોમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રના કેટલાક અધિકારી પણ સામેલ હતા.

સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઇ રહેલા એક વીડિયોમાં વિમાનના લેન્ડિંગ ગેરમાં આગ લાગેલી જોવા મળે છે, જેને કારણે ધુમાડાના ગોટેગોટા ઉભા થયા હતા. વિમાનમાં સવાર મુસાફરોને ઇમરજન્સી દરવાજામાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.

આ ઘટનાને લઇને એરપોર્ટ અથવા એરલાઇન કંપની તરફથી કોઇ ઓફિશિયલ નિવેદન કે જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. સાથે જ ઘટના પાછળનું કારણ હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. ટર્કિશ એરલાઇન સાથે પહેલા પણ ત્રિભુવન ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર આ રીતની ઘટના બની ચુકી છે.

વર્ષ 2015માં કંપનીનું એક વિમાન લેન્ડિંગ દરમિયાન સંતુલન બગડતા રન વે પરથી ફસકી ગયું હતું અને ઘાસ ધરાવતા કિનારા પર જતું રહ્યું હતું. આ કારણે એરપોર્ટને ચાર દિવસ સુધી બંધ રાખવો પડ્યો હતો, તે સમયે પ્રાથમિક રિપોર્ટથી ખબર પડે છે કે અંતિમ એપ્રોચ (ઉતરવાની પ્રક્રિયા) દરમિયાન ફ્લાઇટ કેપ્ટનને સ્થિતિને સાચો અંદાજો ના હોવાને કારણે એરબસ A330 રન વે સેન્ટરની લાઇનથી ભટકી ગયું હતું.

ઇસ્તંબુલથી આવી રહેલી TK726 નામની આ ફ્લાઇટ 224 મુસાફરોને લઈને જઈ રહી હતી, જ્યારે તે કાઠમંડુના ધુમ્મસથી ઘેરાયેલા એરપોર્ટ પર રનવેની ડાબી બાજુના ઘાસવાળા વિસ્તારમાં અથડાઈ ગઈ. આ ઘટનામાં કોઈ મુસાફરોને ઈજા થઈ નથી, પરંતુ તમામ મુસાફરોને ઇમરજન્સી દરવાજા દ્વારા બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા.

