પનામામાં ભૂકંપના બે શક્તિશાળી ઝટકા, રિક્ટર સ્કેલ પર તીવ્રતા 7.7 અને 6.6, કેટલીક બિલ્ડિંગ ધરાશાયી
મળતી માહિતી અનુસાર ભૂકંપનું કેન્દ્ર પિતાલોજા અરિબાથી લગભગ 14 કિલોમીટર દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં હતું.
By ANI
Published : October 10, 2026 at 9:20 AM IST
પનામા સિટી (પનામા): મધ્ય અમેરિકી દેશ પનામામાં બે શક્તિશાળી ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા છે. પહેલા 7.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો અને તે બાદ 6.6ની તીવ્રતાનો વધુ એક ઝટકો અનુભવાયો હતો. સતત ભૂકંપના ઝટકાથી અફરા તફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો અને લોકો ડરી ગયા હતા.
મળતી માહિતી અનુસાર, ભૂકંપને કારણે કેટલીક બિલ્ડિંગ ધરાશાયી થઇ છે. પરિસ્થિતિને જોતા લોકોને સુરક્ષિત જગ્યાએ જવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. સોશિયલ મીડિયા X પર શેર કરવામાં આવેલી પોસ્ટમાં નેશનલ સેન્ટર ફોર સિસ્મોલોજી (NCS)એ જણાવ્યું કે, ભૂકંપ 9 ઓક્ટોબર રાત્રે 11:26 વાગ્યે (IST) 10 કિલોમીટરની ઊંડાઇએ આવ્યો હતો. ભૂકંપનું કેન્દ્ર પનામા સિટી, પનામાથી 206 કિલોમીટર દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં હતું. આ વચ્ચે પનામામાં અમેરિકન દૂતાવાસે જણાવ્યું કે 9 ઓક્ટોબરે સ્થાનિક સમય અનુસાર બપોરે 12:56 વાગ્યે પનામાના લા પિતાલોજામાં 7.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ આવ્યો હતો જેનું કેન્દ્ર પિતાલોજા અરિબાથી લગભગ 14 કિલોમીટર દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં હતું.
VIDEO | Panama: A 7.7 magnitude earthquake struck Panama, shaking buildings in the capital and prompting evacuations. For use only in India (Source: AP/PTI) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/wx1b1YEkGu— Press Trust of India (@PTI_News) October 10, 2026
દૂતાવાસે ચેતવણી આપી કે નુકસાન પહોંચાડનારા ભૂકંપના વધુ ઝટકા આવી શકે છે, તેને એમ પણ કહ્યું કે અમેરિકન સુનામી ચેતવણી પ્રણાલીએ કોસ્ટા રિકા, અલ સાલ્વાડોર, પેરૂ, મેક્સિકો, ગ્વાટેમાલા, પનામા, નિકારાગુઆ, કોલંબિયા અને ઇક્વાડોર માટે સંભવિત સુનામીની ચેતવણી જાહેર કરી છે. દૂતાવાસે કહ્યું કે દરિયા કિનારા પાસે પાણીનો પ્રવાહ વધી શકે છે. સાથે જ, પ્રભાવિત વિસ્તારોમાં હાજર અમેરિકન નાગરિકોને સલાહ આપવામાં આવી છે કે નુકસાનગ્રસ્ત બિલ્ડિંગોથી દૂર રહે અને લેટેસ્ટ માહિતી માટે સ્થાનિક ઇમરજન્સી પ્રસારણ અને ઓફિશિયલ નિર્દેશો પર નજર રાખે.
દૂતાવાસે લોકોને કહ્યું છે કે નુકસાન ધરાવતી જગ્યાઓ પર જવાથી બચે અને નુકસાનગ્રસ્ત બિલ્ડિંગમાં પ્રવેશ ના કરે. સાથે જ, દરિયા કિનારે રહેતા લોકોને ઊંચાઇ ધરાવતા સ્થાનો પર જવા અને સ્થાનિક અધિકારીઓના નિર્દેશોનું પાલન કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. આ સિવાય, લોકોને વીજળી અને ટેલિકોમ વ્યવસ્થા ઠપ થવાની સંભાવના માટે તૈયાર રહેવા પણ કહેવામાં આવ્યું છે. અત્યાર સુધી મળેલી જાણકારી અનુસાર ભૂકંપની અસર પાટનગર પનામા સિટી સુધી અનુભવાઇ છે. લોકો ડરને કારમે ઘરની બહાર આવી ગયા છે અને ખુલ્લા સ્થળો પર આવીને તમામ જાણકારી મેળવી રહ્યા છે.
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