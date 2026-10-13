રશિયન ડીઝલ ડીલ પર ટ્રમ્પના વિરોધમાં ઉતર્યા તેમના જ સાંસદ, પ્લાન તાત્કાલીક પાછો લેવા માંગ
ચાર રિપબ્લિકન અને બે ડેમોક્રેટિક સેનેટરોએ આ ડીલનો વિરોધ કર્યો અને દાવો કર્યો કે આ અંગે સરકારે કોંગ્રેસની સલાહ નથી લીધી
Published : October 13, 2026 at 5:49 PM IST
વોશિંગ્ટન: છ સેનેટરોના એક ગૃપે રવિવારે પ્રેસિડેન્ટ ડેનાલ્ડ ટ્રમ્પની સરકારને કહ્યું કે તેઓ ઇંઘણી ઉંચી કિંમતોને ઓછી કરવાના પ્રયાસ હેઠળ રશિયા પાસેથી ડીઝલ ખરીદવાનો પ્લાન તત્કાલિક પાછો લે.
ટ્રમ્પે શુક્રવારે સોશિયલ મીડિયામાં જાહેરાત કરીને સાંસદોને ચોંકાવી દીધા હતા કે તેમણે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ બ્લાદિમીર પુતિન સાથે ફોન પર એક ડીલ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે રશિયા તાત્કાલીક અમેરિકન અને ગ્લોબલ માર્કેટમાં 3 લાખ ટનથી વધુ ડીઝલ સપ્લાય કરશે. ત્યાર બાદ નવેમ્બરમાં 5 લાખ ટન અને ત્યાર બાદ તરત જ 1 મિલિયિન ટન ડીઝલ સપ્લાય કરશે. તેમજ ત્યાર બાદ થોડા સમયમાં 3 મિલિયન ટન ડીઝલ સપ્લાય કરશે.
ચાર રિપબ્લિકન સેનેટર અને બે ડેમોક્રેટ સેનેટરે રવિવારે જારી કરેલા નિવેદન પર સહી કરી આ સોદાનો વિરોધ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે સરકારે કાયદા અનુસાર પોતાના નિર્ણયને યોગ્ય ઠેરવવા માટે કોંગ્રેસની સલાહ લીધી નથી તેમજ કોઇ સ્પષ્ટતા પણ કરી નથી.
તેમણે લખ્યું કે, જ્યારે રશિયા યુક્રેનના નાગરિકોને મારી રહ્યું છે ત્યારે અમેરિકાએ પુતિનને આર્થિક મદદ ન આપવી જોઇએ. સરકારે તાત્કાલીક પોતાનો નિર્ણય બદલવો જોઇએ. જે રિપબ્લિકન સેનેટરે આ નિવેદન પર સહી કરી છે તેમાં મેન કી સેનેટર સુસાન કૉલિન્સ, અલાસ્કાની લિસા મુર્કોવ્સ્કી, નોર્થ કેરોલિનાના થૉમ ટિલિસ અને યુટાના જોન કર્ટિસ. ડેમોક્રેટિક સેનેટર છે ન્યુ હેમ્પશાયરના સેનેટર જીન શાહીન અને કનેક્ટિકટના રિચર્ડ બ્લૂમેંથલ.
એનબીસીની મીટ ધ પ્રેસ પર રવિવારે જાહેર થયેલા ઇન્ટર્વ્યમાં ટિલિસે કહ્યું કે જો સરકાર પોતાના ડીઝલ ખરીદવાના પ્લાન પર આગળ વધે છે તો એ કહેવું યોગ્ય રહેશે કે રાષ્ટ્રપતિ કાયદાનું પાલન નથી કરી રહ્યા. ટિલિસે કહ્યું કે, અમે એ વાતને લઇને ખૂબ જ સ્ષષ્ટ હતાં કે રશિયા હુમલાખોર છે. રશિયા જ છે જે પોતાના કબજાવાળા વિસ્તારમાંથી પાછું હટીને આ યુદ્ઘને સમાપ્ત કરી શકે છે.
ટ્રમ્પની આ જાહેરાત કોંગ્રેસના તે કાયદાના કેટલાક સપ્તાહ બાદ આવી છે જેમાં ટ્રમ્પને રશિયન તેલ કે નેચરલ ગેસના ટોપ ઇમ્પોટર્સ પર ભારે ટેરિફ લગાવવાનો આદેશ આપ્યો હતો. તેમાં એ દેશોને છૂટ આપવામાં આવી હતી જે રશિયાના નેચરલ ગેસ એક્સપોર્ટના 15 ટકાથી ઓછું ઇમ્પોર્ટ કરે છે અને તેમણે આયાતને ઓછી કરવા માટે મોટા પગલા ભર્યા છે.
કોંગ્રેસના પ્રયત્નનો હેતુ રશિયાને તેલ અને ગેસના વેચાણથી મળના ધનના પ્રવાહને ઘટાડવાનો હતો જેનાથી તે યુક્રેન વિરુદ્ઘ યુદ્ઘમાં નબળું પડી શકે છે. સાંસદોએ એ પણ નોંધ્યું કે અમેરિકાને યુદ્ઘ માટે આર્થિક મદદ રોકવા માટે કોંગ્રેસે 2022માં રશિયાના ઉર્જા આયાત પર સ્પષ્ટ રીતે પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યા હતા.
છ સાંસદોએ પોતાના નિવેદનમાં લખ્યું કે, કોંગ્રેસ સ્પષ્ટ હતી, અમેરિકાએ રશિયા પાસેથી ત્યાં સુધી ડીઝલ આયાત ન કરવું જોઇએ જ્યાં સુધી તે યુક્રેન વિરુદ્ઘ પોતાના હુમલા બંધ નથી કરતું અને NATO સહયોગીઓ વિરુદ્ઘ ધમકીઓ આપવાનું બંધ નથી કરતું. રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનો રશિયા પાસેથી ડીઝલ આયાત કરવાનો નિર્ણય આ કાયદાની વિરુદ્ઘ છે.
સેનેટર જૉન બૈરાસો, આર વયોએ કહ્યું કે ટ્રમ્પ એનર્જીની કિંમત ઓછી કરવા પર ફોકસ કરી રહ્યા છે, જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું રાષ્ટ્રપતિનું આ પગલું અમેરિકન કાયદાનું ઉલ્લંઘન હશે. સીબીએસના ફેસ ધ નેશન પર બૈરાસોએ કહ્યું કે પ્રેસિડેન્ટ બેલેન્સ બનાવી રહ્યા છે અને તેમણે કડક પગલા ભરવા પડશે. તેમણે ટ્રમ્પને ગત મહિને કોંગ્રેસ દ્વારા પાસ કરવામાં આવેલા પ્રતિબંધ કાયદાને અમલી બનાવવા માટે પણ પ્રોત્સાહન આપ્યું. એનર્જી એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે રશિયા ડીલથી પંપ ઉંચી કિંમતો પર કોઇ અસર પડવાની આશા નથી.
કોલંબિયા યુનિવર્સિટીના સેન્ટર ઓન ગ્લોબલ એનર્જી પોલીસીના સિનિયર રિસર્ચ સ્કોલર રિચર્ડ નેફ્યૂએ કહ્યું કે ડીઝલની કુલ માત્રા અમેરિકા દ્વારા એક દિવસમાં ઉપયોગ કરવામાં આવતા ડીઝલથી ઓછી લાગે છે. ઇરાન અને રશિયાને અમેરિકાથી વધુ ફાયદો થઇ શકે છે.
તેમણે કહ્યું કે, ઇરાની કદાચ ઉત્સાહીત છે કારણ કે તેનાથી માલૂમ પડે છે કે અમેરિકા પર હજું પણ ખૂબ જ દબાણ છે. રશિયા ઉત્સાહિત છે કે કારણ કે તેનાથી પ્રતિબંધોની સિસ્ટમમાં એક મોટી ખોટ આવી શકે છે. ટ્રમ્પે તાજેતરમાં અમેરિકામાં ડીઝલના રેકોર્ડ ઉંચા ભાવ માટે ઇરાનમાં અમેરિકાના નેતૃત્વવાળા યુદ્ઘ કરતા યુક્રેનને દોષિત ઠેરવ્યું હતું. તેના કારણે દુનિયાભરમાં એનર્જીની કિંમતો વધી ગઇ છે.