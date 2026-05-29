ટ્રમ્પ 160 વર્ષ જૂનો અમેરિકાનો કાયદો તોડશે! રાષ્ટ્રપતિની તસવીર સાથે 250 ડૉલરની નવી નોટ છાપશે
અમેરિકામાં 250 ડૉલરની નવી નોટ જોવા મળશે. મળતી માહિતી અનુસાર આ નવી નોટમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની તસવીર છપાઇ શકે છે.
By ANI
Published : May 29, 2026 at 12:35 PM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકામાં 250 ડૉલરની નવી નોટ જોવા મળશે. મળતી માહિતી અનુસાર આ નવી નોટમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની તસવીર છપાઇ શકે છે. અમેરિકાના ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટે જણાવ્યું હતું કે તેમનો વિભાગ નોટની ડિઝાઇન પર કામ કરી રહ્યો છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર ઝડપથી કામ કરી રહ્યું છે અને તેના માટે કોંગ્રેસની પરવાનગી મેળવવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. વ્હાઇટ હાઉસ બ્રીફિંગમાં બોલતા બેસન્ટે જણાવ્યું હતું કે, આવા કોઇ પણ બદલાવ માટે કોંગ્રેસ પાસેથી પહેલા મંજૂરી લેવી પડશે, કારણ કે વર્તમાન કાયદા અનુસાર અમેરિકન કરન્સી પર કોઇ જીવિત વ્યક્તિની તસવીર છપાઇ શક્તિ નથી. બેસન્ટે જણાવ્યું કે બદલાવ કરવા માટે હાઉસ અને સીનેટ સામે એક કાયદાનો પ્રસ્તાવ છે.
અમેરિકન કરન્સીનો શું છે નિયમ?
મળતી માહિતી અનુસાર, અમેરિકામાં કરન્સી માટે બે નિયમ છે. કોઇ પણ જીવિત વ્યક્તિની તસવીર અમેરિકન કરન્સી પર છપાઇ શક્તિ નથી અને કરન્સીને ભગવાનના ભરોસે છોડી દેવી જોઇએ. તેમણે જણાવ્યું કે ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારીઓએ બ્યુરો ઓફ એનગ્રેવિંગ એન્ડ પ્રિન્ટિંગથી નવી કરન્સી ડિઝાઇનના શરૂઆત મોકઅપ તૈયાર કરવા કહ્યું હતું, તેમણે કહ્યું કે ટ્રેઝરીમાં અમે પહેલાથી જ વસ્તુઓ તૈયાર કરી લીધી હતી માટે અમે પહેલાથી તૈયારી કરી હતી કે જો કાયદો પાસ થઇ જાય છે તો અમે કાયદા પર ટકી રહીશું.
આંતરિક વિવાદ પણ શરૂ થયો
ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સના રિપોર્ટ અનુસાર, અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની તસવીર ધરાવતા 250 ડૉલરની નવી નોટ લાવવાના પ્રયાસમાં અમેરિકન ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટના બ્યુરો ઓફ એનગ્રેવિંગ એન્ડ પ્રિન્ટિંગમાં આંતરિક વિવાદ ઉભો થયો છે. આ તે સમયે થયું જ્યારે તેના જૂના ડાયરેક્ટર પેટ્રિશિયા સોલિમેનને અચાનક બીજી જગ્યાએ મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. સ્ટાફને લખેલા લેટરમાં સોલિમેને જણાવ્યું કે, ટ્રેઝરીના બીજા ભાગમાં સ્થળાંતર તેમની પસંદગી નહોતી. તેમણે લખ્યું, "મેં ક્યારેય મારી જાતને કે સંસ્થાના મૂલ્યો કે ચારિત્ર્યનું બલિદાન આપ્યું નથી અને દરેક કર્મચારી અમેરિકન ચલણ કાર્યક્રમ અને તેના મિશનમાં જે મૂલ્ય લાવે છે તેને હંમેશા મહત્ત્વ આપ્યું છે."
આ નિર્ણયની પહેલા પણ તપાસ થઇ ચુકી છે
આ ડેવલપમેન્ટ એવા સમયે થયું છે જ્યારે ટ્રમ્પની તસવીર ધરાવતી નવી કરન્સી ડિઝાઇન તૈયાર કરવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. આ પગલાની પહેલા જ તપાસ થઇ ચુકી છે. વોશિંગ્ટન પોસ્ટે પહેલા 250 ડૉલર અને સોલિમેનના રીઅસાઇનમેન્ટ, બન્ને વિશે રિપોર્ટ કર્યો હતો. ટ્રમ્પે પહેલા પણ અમેરિકન કરન્સી અને મોટી ઇકોનોમી પર પોતાની ઊંડી છાપ છોડવામાં રસ બતાવ્યો છે. ગયા વર્ષે તેમની તસવીર ધરાવતો એક યાદગાર સિક્કો ડિઝાઇન કર્યો હતો. ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સના રિપોર્ટ અનુસાર, આ પગલાની ટીકા થઇ હતી કારણ કે 1866ના એક જૂના કાયદા હેઠળ કાયદાકીય ચિંતાઓ અને પરંપરાઓને કારણે કરન્સી પર જીવિત લોકોની તસવીર છાપવામાં આવતી નથી.
24 કેરેટ સોનાના સિક્કાને મંજૂરી આપી
માર્ચમાં, ટ્રમ્પના પસંદ કરેલા આર્ટ્સ કમિશને તેમની તસવીર ધરાવતો 24 કેરેટ સોનાના યાદગાર સિક્કાને મંજૂરી કર્યો હતો. સિક્કા પાછળ એક ગરૂડ છે જેમાં તેમના ચહેરાને કડક મુઠ્ઠી સાથે બતાવવામાં આવ્યો હતો. ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સના રિપોર્ટ અનુસાર, ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટે એવી પણ જાહેરાત કરી હતી કે ટ્રમ્પ પહેલા એવા અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બનશે જેના સિગ્નેચર અમેરિકન ડૉલર પર ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટ સાથે જોવા મળશે, જે અમેરિકાના ટ્રેઝરરના પારંપરિક સિગ્નેચરની જગ્યા લેશે.
ટ્રમ્પની તસવીર વચ્ચોવચ્ચ હશે
આ પ્રસ્તાવોએ કરન્સી ડિઝાઇનની પરંપરાઓ પર ફરી ચર્ચા શરૂ કરી દીધી છે, જેને સામાન્ય રીતે સુરક્ષા અને સંસ્થાકીય ચિંતાઓને કારણે અમલમાં મૂકવામાં વર્ષો લાગે છે. ટ્રમ્પના પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન 20$ની નોટ પર એન્ડ્રુ જેક્સનને બદલે હેરિયેટ ટબમેનને મૂકવાની અગાઉની યોજના પણ વિલંબિત થઇ હતી. મળતી માહિતી અનુસાર, 250 ડૉલરની નવી નોટમાં રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પની તસવીરને વચ્ચે જગ્યા આપવામાં આવી છે. નોટની બન્ને તરફ રાષ્ટ્રપતિ અને ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટના સિગ્નેચર હશે.
160 વર્ષ જૂનો કાયદો તોડવો પડશે
જોકે, 250 ડૉલરની નવી નોટ રજૂ કરવામાં સૌથી મોટો પડકાર કાનૂની જરૂરિયાત છે. અમેરિકાનો આ કાયદો 1866થી લાગુ છે, જેનો અર્થ એ છે કે છેલ્લા 160 વર્ષથી કોઇપણ જીવિત વ્યક્તિની તસવીર અમેરિકન કરન્સી પર છાપવામાં આવી નથી. જો રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ આમ કરશે તો તેમનો 160 વર્ષ જૂનો કાયદો તોડવો પડશે. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે અમેરિકા આવતા વર્ષે 2027માં 250મી વર્ષગાંઠ મનાવવા જઇ રહ્યા છે. આ કારણે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર મોટા નિર્ણય લઇ રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: