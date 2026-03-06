ETV Bharat / international

"હથિયાર મૂકો અથવા મૃત્યુનો સામનો કરો", ઈરાન પર વધતા તણાવ વચ્ચે ટ્રમ્પનું મોટું નિવેદન

ઈરાન પર વધતા તણાવ વચ્ચે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કડક ચેતવણી આપતા કહ્યું કે "હથિયાર મૂકો અથવા મરવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ"

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 6, 2026 at 11:03 AM IST

2 Min Read
વોશિંગ્ટન:અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતી સૈન્ય તણાવની વચ્ચે અમેરિકાના પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનની ઇસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)ને હથિયાર છોડી દેવાની ખુલ્લી ચેતવણી આપવાામાં આવી છે. ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે જો રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ સરન્ડર કરશે તો તેમને માફી આપવામાં આવશે, પરંતુ જો તેઓ સરન્ડર થવાનો ઇન્કાર કરશે તો તેમને “ચોક્કસ મૃત્યુ”નો સામનો કરવો પડશે.

વ્હાઇટ હાઉસમાં યોજાયેલા એક મિટિંગમાં ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કહ્યું કે ઈરાનની સૈનિક શક્તિ માટે હવે નિર્ણય લવાનો સમય આવી ગયો છે. તેમના શબ્દોમાં, “હું ફરી એકવાર ઈરાની રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ, સૈનિકો અને પોલીસને કહું છું, હથિયાર મૂકો. નહીં તો તેઓ માર્યા જશે. આ ઈરાની લોકોને ઊભા થવાનો સમય છે.”

ટ્રમ્પે વધુમાં જણાવ્યું કે સરેન્ડર કરનારને માફી આપવામાં આવશે. તેમનો દાવો છે કે અમેરિકા ઈરાનમાં સ્થિરતા અને સુરક્ષા સ્થપિત કરવામાં મદદ કરવા તૈયાર છે, પરંતુ તે માટે ઈરાનની અંદરની સૈન્ય અને રાજદ્વારી શક્તિઓએ સહકાર આપવા જરૂરી છે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે માત્ર સૈનિકોને જ નહીં પરંતુ દુનિયાભરના ઈરાની રાજદ્વારીઓને પણ અપીલ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે રાજદ્વારી પ્રતિનિધિઓએ પણ સરેન્ડર કરીને “નવા, સારા અને ઉજળા ભવિષ્યવાળા ઈરાન”ના નિર્માણમાં સાથ આપવો જોઈએ. ટ્રમ્પે તેના માટે અમેરિકાની તરફથી પૂરેપૂરો સહકાર આપવાનું આશ્વાસન પણ આપ્યું છે.

ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કર્યું કે, અમેરિકા ઈરાનના આગળના નેતા કોઈ એવો વ્યક્તિ હોવો જોઈએ જે ઈરાનને શાંતિ અને એકતાની દિશામાં લઈ જાય. તેમના જણાવ્યા મુજબ તેઓ ઈરાનના સ્વર્ગસ્થ સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લા અલી ખામેનેઈના પુત્ર મોજતબા ખામેનેઈને દેશના આગામી નેતા તરીકે સ્વીકારશે નહીં. એક્સિઓસ સાથેના તેમના ઇન્ટરવ્યુમાં ટ્રમ્પે કહ્યું હતું, “ખામેનેઈનો પુત્ર યોગ્ય નથી. અમે એવો નેતા ઈચ્છીએ છીએ જે ઈરાનમાં શાંતિ લાવે.”

28 ફેબ્રુઆરીએ અમેરિકા અને ઈઝરાયલના સંયુક્ત સૈન્ય હુમલામાં ખામેનેઈ સહિત અનેક ટોચના ઈરાની અધિકારીઓના મૃત્યુ બાદ ઈરાનમાં અસ્થિરતા વધી છે. આ પરિસ્થિતિમાં ટ્રમ્પની આ અપીલ વધુ ચર્ચામાં આવી છે, કારણ કે આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે તેમણે ઈરાનની સૈન્ય અને રાજદ્વારી શક્તિઓને ખુલ્લી સરન્ડર કરવાની વિનંતી કરી છે.

