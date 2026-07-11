ટ્રમ્પ તેહરાનની 'કીલ લિસ્ટ'માં ટોચ પર; ટ્રમ્પની ચેતવણી આપી’ જો હત્યા કરવામાં આવી તો ઈરાનમાં વિનાશ થશે’
ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે જો તેમની હત્યા કરવામાં આવે તો તેમણે ઈરાન પર વિનાશક બોમ્બમારો કરવાના નિર્દેશો જારી કર્યા છે.
By ANI
Published : July 11, 2026 at 7:44 AM IST
વોશિંગ્ટન, ડીસી: બંને દેશો વચ્ચે યુદ્ધવિરામ ભંગ થયા બાદ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ફરી એકવાર તણાવ જોવા મળ્યો છે. ટ્રમ્પે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધવિરામ સમાપ્ત થઈ ગયો છે.
ન્યૂ યોર્ક પોસ્ટના અહેવાલ મુજબ, યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે જો તેહરાન તેમની હત્યા કરવાની યોજનામાં સફળ થાય છે તો તેમણે ઈરાન સામે મોટી લશ્કરી કાર્યવાહીનો આદેશ આપ્યો છે.
એ નોંધવું જોઈએ કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં વાણિજ્યિક જહાજો પર થયેલા હુમલા બાદ, યુએસએ ફરી એકવાર ઈરાન સામે લશ્કરી કાર્યવાહી તીવ્ર બનાવી છે. ટ્રમ્પે ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે ઈરાન પર પહેલા ક્યારેય ન જોયેલા સ્તરે બોમ્બમારો કરવામાં આવશે.
ન્યૂ યોર્ક પોસ્ટ સાથેની એક મુલાકાતમાં બોલતા, ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ લાંબા સમયથી ઈરાનની "કિલ લિસ્ટ" પર છે. તેમણે એવા અહેવાલોને પણ ફગાવી દીધા કે ઇઝરાયલી ગુપ્તચર એજન્સીઓએ તેમને અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિની હત્યા કરવાના કથિત ઈરાની કાવતરા વિશે ચેતવણી આપી હતી.
ટ્રમ્પે ન્યૂ યોર્ક પોસ્ટને કહ્યું કે તેઓ લાંબા સમયથી ઈરાનની યાદીમાં છે અને તેઓ તેનો સામનો કરી રહ્યા છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે તેમણે અમેરિકાને સૂચના આપી છે કે, જો તેમને કંઈ થાય છે, તો ઈરાન પર પહેલા ક્યારેય ન જોવા મળે તેવા બોમ્બમારા કરવામાં આવે.
ટ્રમ્પે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે તેઓ ઈરાનની હત્યા યાદીમાં નંબર વન છે. ઇઝરાયલે તેમને આ વાતની જાણ કરી નથી. ટ્રમ્પનું આ નિવેદન ઈરાનના ભૂતપૂર્વ સર્વોચ્ચ નેતા આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીની અંતિમ સંસ્કાર અને અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિની હત્યાના ઈરાની કાવતરાના તાજેતરના અહેવાલો બાદ આવ્યું છે.
શુક્રવારે સવારે ઈરાનના મશહદમાં ઇમામ રેઝા દરગાહ પર ખામેનીને દફનાવવામાં આવ્યા હતા. ઈરાનમાં સંયુક્ત યુએસ-ઇઝરાયલી હુમલામાં માર્યા ગયાના 131 દિવસ પછી ખામેનીની દફનવિધિ કરવામાં આવી છે.
દરમિયાન, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે કહ્યું હતું કે તેહરાનની વિનંતી પછી વોશિંગ્ટન ઇસ્લામિક રિપબ્લિક સાથે વાટાઘાટો ચાલુ રાખવા સંમત થયું છે, પરંતુ પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો કે અમેરિકા હજુ પણ બંને પક્ષો વચ્ચેના યુદ્ધવિરામને "ખરી" માને છે.
ટ્રમ્પે ટ્રુથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું હતું કે, "ઈરાનના ઇસ્લામિક રિપબ્લિકે અમને 'વાટાઘાટો' ચાલુ રાખવા કહ્યું છે. અમે આમ કરવા સંમત થયા છીએ, પરંતુ અમેરિકાએ તેમને સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે યુદ્ધવિરામ સમાપ્ત થઈ ગયો છે."
ટ્રમ્પનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે કતારના વાટાઘાટકારો તણાવ ઓછો કરવા અને અમેરિકા-ઈરાન વાટાઘાટો ફરી શરૂ કરવાના પ્રયાસમાં ઈરાનની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે.