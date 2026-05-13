ટ્રમ્પે ઈરાનને ખતમ કરવાની ધમકી આપી, કહ્યું 'સમજૂતી નહીં તો વિનાશ થશે'
સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર ઈરાનના 90% મિસાઈલ પ્લેટફોર્મ કાર્યરત હોવાતી અમેરિકી સેના માટે મોટો પડકાર, યુદ્ધના કારણે અમેરિકામાં મોંઘવારી 3.8% પર પહોંચી.
Published : May 13, 2026 at 10:16 AM IST
હૈદરાબાદ: અમેરિકાના પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનને લઈને આક્રમક વલણ અપનાવતા કહ્યું છે કે, જો ઈરાન પરમાણુ કાર્યક્રમ અંગે સમજૂતી નહીં કરે તો તેનો ‘સર્વનાશ’ કરી નાખવામાં આવશે. ટ્રમ્પ ઈરાન યુદ્ધ સહિત અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે ચીનના પ્રમુખ શી જિનપિંગને મળવા બેઇજિંગ રવાના થતા પહેલા આ નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, “અમારે ઈરાનનો નાશ કરવા માટે ચીનની મદદની જરૂર નથી.
ઈરાન સંપૂર્ણ રીતે અમારા નિયંત્રણમાં છે. કાં તો સમજૂતી થશે અથવા ઈરાનનો અંત થઈ જશે. બંને રીતે અમારી જ જીત થશે.” જોકે, ટ્રમ્પે એમ પણ સ્વીકાર્યું કે શી જિનપિંગ સાથેની વાતચીતમાં વેપાર મુદ્દાને વધુ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવશે.
દરમિયાન, કુવૈતે મંગળવારે આક્ષેપ કર્યો કે ઈરાને આ મહિનાની શરૂઆતમાં કુવૈતના બુબિયાન ટાપુ પર નિષ્ફળ હુમલાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ ટાપુ પર ચીનની મદદથી એક મહત્વાકાંક્ષી બંદર બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયે આ આરોપોને ‘સંપૂર્ણપણે પાયાવિહોણા’ ગણાવ્યા અને કહ્યું કે 4 ઈરાની અધિકારીઓની હોડી નેવિગેશન સિસ્ટમમાં ખામીને કારણે કુવૈતની જળસીમામાં પ્રવેશી ગઈ હતી. ઈરાને કુવૈત સરકારની ‘અયોગ્ય કાર્યવાહી’ની સખત નિંદા કરી છે.
આ વચ્ચે, અમેરિકાના ગુપ્તચર અહેવાલોએ ટ્રમ્પ અને સંરક્ષણ પ્રધાન હેગસેથના એવા દાવાને ખોટો ઠેરવ્યો છે કે ઈરાનની સેનાનું ‘પતન’ થઈ ચૂક્યુ છે. ન્યૂ યોર્ક ટાઈમ્સના અહેવાલ મુજબ, મે મહિનાની શરૂઆતના આકલનો દર્શાવે છે કે ઈરાને સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પરના પોતાના 33માંથી 30 મિસાઈલ પ્રક્ષેપણ સ્થળો પર ફરીથી કાર્યકારી પહોંચ મેળવી લીધી છે. આ ઉપરાંત, ઈરાન પાસે યુદ્ધ પહેલાના મિસાઈલ ભંડારના 70% હજુ પણ સલામત છે અને દેશભરના લગભગ 90% ભૂગર્ભ મિસાઈલ સંગ્રહ અને પ્રક્ષેપણ કેન્દ્રો પર તેની પહોંચ યથાવત છે. આ પરિસ્થિતિ અમેરિકી સેના માટે એક ગંભીર મૂંઝવણ ઊભી કરે છે, કારણ કે જો યુદ્ધવિરામ તૂટે છે તો અમેરિકા પાસે ટોમાહોક ક્રૂઝ મિસાઈલ, પેટ્રિઓટ ઈન્ટરસેપ્ટર અને અન્ય ચોકસાઈવાળા શસ્ત્રોનો જથ્થો ખૂબ જ ઘટી ગયો છે. અમેરિકાએ એક દાયકામાં જેટલા ટોમાહોક ખરીદ્યા હતા તેના કરતા વધુ મિસાઈલ ફક્ત આ યુદ્ધમાં છોડી દીધા છે.
સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ હજુ પણ ઈરાનના કબજામાં
સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ હજુ પણ ઈરાનના કબજામાં છે જેના કારણે તેલની હેરફેર ઠપ છે. અમેરિકા દ્વારા ઈરાન પર દરિયાઈ નાકાબંધી જારી છે અને બંને દેશો વચ્ચેની વાતચીત ગતિરોધક સ્થિતિમાં છે. આ અનિશ્ચિતતાને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કાચા તેલના ભાવમાં તીવ્ર ઉછાળો આવ્યો છે. બ્રેન્ટ ક્રૂડનો ભાવ 3.4 ટકા વધીને 107.77 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયો, જ્યારે અમેરિકાનો મુખ્ય કોન્ટ્રાક્ટ WTI 4.2 ટકાના ઉછાળા સાથે 102.18 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચ્યો.
યુદ્ધની આર્થિક અસર અમેરિકાના સામાન્ય નાગરિકો પર સીધી અસર
યુદ્ધની આર્થિક અસર અમેરિકાના સામાન્ય નાગરિકો પર સીધી પડી રહી છે. શ્રમ વિભાગે મંગળવારે જાહેર કરેલા આંકડા મુજબ, એપ્રિલ મહિનામાં અમેરિકામાં ગ્રાહક ફુગાવો (CPI) વાર્ષિક ધોરણે 3.8 ટકા પર પહોંચી ગયો, જે છેલ્લા ત્રણ વર્ષનો સૌથી મોટો ઉછાળો છે. માર્ચમાં આ દર 3.3 ટકા હતો. માત્ર એપ્રિલમાં જ પેટ્રોલના ભાવમાં 5.4 ટકાનો વધારો થયો છે જેના કારણે મહિને-દર-મહિને ભાવમાં 0.6 ટકાનો વધારો નોંધાયો છે. યુદ્ધની શરૂઆતના આંચકાથી ફેબ્રુઆરી-માર્ચમાં કિંમતોમાં 0.9 ટકાનો વધારો થયો હતો.
ઈરાને આ યુદ્ધને નૈતિક લડાઈ તરીકે રજૂ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. ઈરાની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઇસ્માઈલ બઘાઈએ એક લાંબી પોસ્ટમાં વિશ્વને સંબોધતા કહ્યું કે, “આ ફક્ત જમીન, સંસાધનો કે ભૂ-રાજકારણનું યુદ્ધ નથી. આ એક એવું યુદ્ધ છે જે આપણા સમયમાં અને ભવિષ્ય માટે ‘સારા’ અને ‘ખરાબ’ નો અર્થ નક્કી કરશે.” તેમણે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલને “અત્યાચાર માટે બહાના ઘડનારા વ્યવસાયિક જૂઠા” ગણાવ્યા. ઈરાની રાજદ્વારી કાઝેમ ઘરીબાબાદીએ પણ X પર લખ્યું કે, “અપમાન, ધમકીઓ અને દમનકારી હિસાબ-કિતાબના સાહિત્યથી સાચી શાંતિનું નિર્માણ થઈ શકતું નથી.” તેમણે યુદ્ધના કાયમી અંત, નુકસાનની ભરપાઈ, ઘેરો હટાવવા અને પ્રતિબંધો દૂર કરવાની માંગણીઓને ‘ન્યૂનતમ જરૂરિયાતો’ ગણાવી છે.
صلح واقعی با ادبیات تحقیر، تهدید و امتیازگیری اجباری ساخته نمیشود. وقتی طرفی که خود در جنگ، محاصره، تحریم و تهدید به زور نقش مستقیم دارد، پاسخ ایران را صرفاً به دلیل آنکه تسلیمنامه نیست رد میکند، روشن میشود که مسئله اصلی نه صلح، بلکه تحمیل اراده سیاسی از مسیر تهدید و فشار…— Gharibabadi (@Gharibabadi) May 12, 2026
ઈઝરાયેલે સંઘર્ષ વિસ્તારોમાં પોતાની કાર્યવાહી તેજ કરી
લેબેનોનના દક્ષિણ ભાગમાં ઈઝરાયેલી હવાઈ હુમલામાં મંગળવારે 13 લોકોના મોત થયા, જેમાં નબાતિહ શહેરમાં બચાવ કામગીરી કરી રહેલા બે બચાવકર્મી અને એક ઘાયલ વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે. લેબેનોનના આરોગ્ય મંત્રાલયે જણાવ્યું કે 17 એપ્રિલના યુદ્ધવિરામ બાદ તીવ્ર બનેલા ઈઝરાયેલી હુમલામાં અત્યાર સુધી 380 લોકો માર્યા ગયા છે. હિઝબુલ્લાહ પ્રમુખ નઈમ કાસેમે ઈઝરાયેલી સેના માટે યુદ્ધભૂમિને ‘નર્ક’ બનાવી દેવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી છે.
ઈઝરાયેલે વ્યૂહાત્મક ફેરફાર કરતા ગાઝા સરહદી સમુદાયોમાં તૈનાત સૈનિકોની સંખ્યા ઘટાડવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેના કારણે સ્થાનિક રહેવાસીઓમાં ગુસ્સો અને ચિંતા ફેલાઈ છે. હારેટ્ઝ અખબાર મુજબ, સેનાએ આ નિર્ણય કાર્યકારી કારણોસર લીધાનું જણાવ્યું, પરંતુ 7 ઓક્ટોબર, 2023ના હુમલાનો ભોગ બનેલા કિબુત્ઝ નાહલ ઓઝના વડાઓનું માનવું છે કે આ નિર્ણય બજેટ સંબંધિત છે. સેનાએ સ્પષ્ટતા કરી કે આ ઘટાડો ફક્ત અનામત સૈનિકો માટે છે અને પશ્ચિમ નેગેવ વિસ્તારમાં સશસ્ત્ર કર્મચારીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષા નથી. સ્થાનિકોએ ચેતવણી આપી છે કે સતત સૈન્ય હાજરી વિના સુરક્ષિત સમુદાય જીવન જાળવવું શક્ય નહીં બને.
ઈઝરાયેલ અને UAE વચ્ચેના વધતા સંબંધો
ઈઝરાયેલ અને સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) વચ્ચેના વધતા સંબંધોનો એક મહત્વપૂર્ણ સંકેત મળ્યો છે. અમેરિકી રાજદૂતે જણાવ્યું કે ઈઝરાયેલે UAEમાં આયર્ન ડોમ હવાઈ સંરક્ષણ પ્રણાલી અને તેનું સંચાલન કરવા માટે કર્મચારીઓ તૈનાત કર્યા છે. આ પહેલી વખત છે જ્યારે ઈઝરાયેલી સેનાની અમીરાતમાં જાહેરમાં જાણકારી આપવામાં આવી છે, જે અબુ ધાબી અને દુબઈનું ઘર છે.
આમ, એક તરફ યુદ્ધવિરામના પ્રયાસો અધૂરા છે, તો બીજી તરફ ઈરાન પોતાની સૈન્ય ક્ષમતા જાળવી રાખવામાં સફળ રહ્યું છે. અમેરિકાના ગુપ્તચર અહેવાલોએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ટ્રમ્પના દાવાઓ હોવા છતાં ઈરાન હજુ નબળું પડ્યું નથી. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પરનો કબજો અને તેલના વધતા ભાવ વૈશ્વિક અર્થતંત્ર માટે ગંભીર ખતરો બની રહ્યા છે, જ્યારે અમેરિકી જનતા સીધી મોંઘવારીનો સામનો કરી રહી છે. ટ્રમ્પની ચીન યાત્રા અને શી સાથેની સંભવિત ચર્ચા આ સંકટનો કોઈ રાજદ્વારી ઉકેલ લાવી શકશે કે કેમ તેના પર સૌની નજર ટકેલી છે.
