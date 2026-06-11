ટ્રમ્પે ઈરાનને ફરી ધમકી આપી, કહ્યું કે 'વેનેઝુએલા સ્ટાઇલ'માં થશે કામ અને ખાર્ગ પર કબજો કરીશું'
ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ ફરી વધ્યો છે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે સંપૂર્ણ કબજો લેવામાં આવશે
Published : June 11, 2026 at 9:14 PM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગુરુવારે ઈરાન પર મોટા હુમલા કરવાની અને તેના તેલ અને ગેસ ઉદ્યોગો પર નિયંત્રણ મેળવવાની ધમકી આપી હતી. બંને દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલા હુમલાઓએ મધ્ય પૂર્વમાં ફરી એકવાર સંપૂર્ણ પાયે યુદ્ધ ફાટી નીકળવાનું જોખમ વધાર્યું છે.
સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે યુએસ "આજે રાત્રે" ઈરાન પર "ખૂબ જ શક્તિશાળી હુમલો" કરશે અને "ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં" ઈરાનના તેલ અને ગેસ ઉદ્યોગો પર "સંપૂર્ણ નિયંત્રણ" લેશે, જેમાં મહત્વપૂર્ણ ખાર્ગ આઇલેન્ડ ઓઇલ ટર્મિનલનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ટ્રમ્પે ઈરાન માટેની તેમની યોજનાઓની તુલના જાન્યુઆરીમાં અમેરિકાએ લીધેલા એક્શન સાથે કરી જ્યારે તેણે વેનેઝુએલાના તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરોના કબજા પછી વેનેઝુએલાના તેલ ક્ષેત્ર પર નિયંત્રણ મેળવ્યું હતું. આ પોસ્ટ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સતત બીજા દિવસે હુમલાઓ પછી આવી હતી.
The United States will be hitting Iran (Whose Navy, Air Force, Radar, Anti Aircraft, and all other forms of Defense, together with most its offensive capability, are GONE!), VERY HARD TONIGHT. At some point in the not too distant future, we will be taking Kharg Island, and other… pic.twitter.com/RPeL3khVrr— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 11, 2026
ગુરુવારે સવાર સુધી ચાલુ રહેલા ઈરાન પર યુએસના હુમલાઓ, પાછલા દિવસ કરતા ઘણા વધુ તીવ્ર અને વ્યાપક દેખાતા હતા. ઈરાને નુકસાન અંગે ખૂબ ઓછી માહિતી જાહેર કરી હતી પરંતુ કુવૈત, બહેરીન અને જોર્ડન પર બદલો લેવાના હુમલા શરૂ કરવાનો દાવો કર્યો હતો.
ગુરુવારે ટ્રમ્પની ધમકીઓ ભલે આકરી હતી, પરંતુ તે ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા અવરોધ વચ્ચે વાણી-વર્તન દ્વારા તણાવ વધારવાનો પ્રયાસ હતો. એપ્રિલમાં - યુદ્ધવિરામ લંબાવતા પહેલા તેમણે ઈરાનને ચેતવણી આપી હતી કે જો તે તેમની શરતો પૂરી કરવામાં નિષ્ફળ જશે, તો "આજે રાત્રે એક આખી સંસ્કૃતિનો નાશ થશે અને તેને ક્યારેય પાછી લાવી શકાશે નહીં."
નોંધનીય છે કે, કુવૈત અને સાઉદી અરેબિયામાં યુએસ બેઝથી પર્સિયન ગલ્ફની વિરુદ્ધ બાજુએ સ્થિત ખાર્ગ ટાપુ ઈરાનના તેલ ઉદ્યોગનું કેન્દ્રિય કેન્દ્ર છે, જે તેના 90% નિકાસનું સંચાલન કરે છે. તેનું મહત્વ એ હકીકતથી ઉદ્ભવે છે કે ઈરાનનો મોટાભાગનો દરિયાકિનારો ટેન્કર જહાજોને સમાવવા માટે ખૂબ છીછરો છે. ખાર્ગ ટાપુ પર યુએસ દળો સંવેદનશીલ બની શકે છે, કારણ કે તે ઈરાની મુખ્ય ભૂમિની નજીક છે - ફક્ત 33 કિલોમીટર (21 માઇલ) દૂર - જ્યાંથી મિસાઇલો, ડ્રોન અને તોપખાના છોડવામાં આવી શકે છે.
આ અઠવાડિયે મધ્ય પૂર્વમાં પરસ્પર હુમલાઓનો ત્રીજો રાઉન્ડ જોવા મળ્યો છે. પહેલા ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે દુશ્મનાવટ ફાટી નીકળી હતી, ત્યારબાદ યુએસ અને ઈરાન વચ્ચે બે ગોળીબાર થયા હતા જેણે યુએસ બેઝ હોસ્ટિંગ વિસ્તારોને પણ અસર કરી હતી.
આ તાજેતરની વાતચીત એવા સમયે થઈ જ્યારે સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા માટેની વાટાઘાટો અટકી ગઈ હોય તેવું લાગતું હતું, અને યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી હતી કે તેહરાનને આ મડાગાંઠ માટે "કિંમત ચૂકવવી પડશે". ગુરુવારે જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે યુએસ હુમલાઓએ યુદ્ધવિરામને અસરકારક રીતે અર્થહીન બનાવી દીધો છે.
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