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ટ્રમ્પે ઇરાનને ફરી ધમકી આપી, હુમલો રોકવાની હાકલ કરતા કહ્યું- આ સમજૂતિ માટે છેલ્લી તક

ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે રાજકીય પ્રયાસોને કારણે રોક લાગ્યા પહેલા અમેરિકા ઇરાન વિરૂદ્ધ મોટુ મિલિટ્રી ઓપરેશન શરૂ કરવાનું હતું.

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
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By ANI

Published : August 4, 2026 at 8:46 AM IST

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વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે ઇરાનને સમજૂતિ માટે અંતિમ તક આપવામાં આવી છે, તેમણે દાવો કર્યો કે સાઉદી અરબ, યુનાઇટેડ અરબ અમીરાત (UAE), કતાર અને ઇરાન પાસેથી ડિપ્લોમેસી કરવાની ભલામણ બાદ વોશિંગ્ટને મિલિટ્રી સ્ટ્રાઇકનું પ્લાનિંગ રોકી દીધુ છે.

પ્રથમ વખત પ્રેસિડેન્શિયલ મિલિટરી સ્પાઉસ કમિશન બનાવવાના એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પર હસ્તાક્ષર કર્યા પછી ઓવલ ઑફિસમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે રાજદ્વારી પ્રયાસો તેને અવરોધે તે પહેલાં અમેરિકા ઈરાન સામે મોટું લશ્કરી ઓપરેશન શરૂ કરવા તૈયાર હતું.

તેહરાન સાથેની વાતચીત પર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, 'આ છેલ્લી તક છે. જો તે ન થાય તો, તે તેમના માટે એક સારા દસ્તાવેજ પર હસ્તાક્ષર કરવાની છેલ્લી તક છે.' આ દાવો કરતા કે ઇરાનના કહેવા પર વાતચીત ચાલતી હતી. ટ્રમ્પે કહ્યું, 'અમે અત્યારે વાત કરી રહ્યા છીએ અને અમે ઇરાનના કહેવા પર વાત કરી રહ્યા છીએ જેને સાઉદી અરબ, યુએઇ અને ખાસ કરીને કતારનો સપોર્ટ છે પરંતુ બીજા કેટલાક દેશોએ પણ ફોન કર્યો. તે તમામ છેલ્લી તક આપવા માંગતા હતા.'

ટ્રમ્પે આરોપ લગાવ્યો કે ઇરાને પહેલા પણ અમેરિકન અધિકારીઓ સાથે લાંબી મીટિંગ કરવા છતા વાતચીતમાં સામેલ થવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું, 'આ કમાલની વાત છે. અમારી કેટલીક વખત વાતચીત થાય છે. તે ક્યારેક ઇનકાર કરી દે છે, ભલે તેમણે કલાકો સાથે વાત કરી હોય પરંતુ વાતચીત ચાલી રહી છે.'

ટ્રમ્પે આગળ દાવો કર્યો કે ડિપ્લોમેટિક દખલ આપ્યા પહેલા અમેરિકા ઇરાન પર મોટા પાયે હુમલા માટે તૈયાર હતું. ટ્રમ્પે કહ્યું, 'અમે કાલે તેમના પર મોટા હુમલા કરવાના હતા, બીજા વર્લ્ડ વોર બાદથી કોઇ પણ હુમલા કરતા વધુ હુમલા કરવાના હતા. અમે જવા માટે તૈયાર હતા અને તેમણે કોલ કર્યો અને આ સિવાય સાઉદી અરબ, યુએઇ અને કતારે ફોન કર્યો હતો. મને કેટલાક લોકોના ફોન આવ્યા હતા.'

ટ્રમ્પે કહ્યું, 'હવે, હું ભીખ માંગવા જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવા માંગતો નથી પરંતુ કેટલાક લોકો ખાસ કરીને તે કરી રહ્યા હતા. ઇરાન હુમલો કરવા માંગતો નહતો અને તેઓએ કહ્યું કે અમે વાત કરવા માંગીએ છીએ. વધુ મહત્ત્વની વાત એ છે કે, મારા દ્રષ્ટિકોણથી, અમે ઇરાનના પરમાણુ ન્યૂક્લિરાઇઝેશન વિશે વાત કરવા માંગીએ છીએ કારણ કે તે જ બધું છે.'

ઈરાનને પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવવાથી અટકાવવાનું વોશિંગ્ટનનું પ્રાથમિક ઉદ્દેશ્ય રહ્યું છે તે વાતનો પુનરોચ્ચાર કરતા, ટ્રમ્પે કહ્યું કે અગાઉની સરકારો અને અન્ય દેશો દાયકાઓથી આ મુદ્દાને ઉકેલવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું, "તે થવું જોઈતું હતું. 50 વર્ષથી કોઈએ તે કર્યું નથી, અને હવે સમય આવી ગયો છે."

ટ્રમ્પે ઈરાન સામેના અગાઉના અમેરિકન લશ્કરી ઓપરેશનનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને દાવો કર્યો કે તેઓએ તેહરાનની પરમાણુ ક્ષમતાઓને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી દીધી હતી. તેમણે કહ્યું, અમે એક વર્ષ કરતાં વધુ સમય પહેલાં તેમને B2 મિસાઇલથી હુમલો કર્યો હતો અને તેમની ક્ષમતાનો નાશ થયો હતો અને અમે ઘણુ સારૂ કામ કર્યું.'

સોમવારે ટ્રમ્પે ટ્રૂથ સોશિયલ પર એક પોસ્ટમાં ઇરાનની ટીકાને વધુ વધારી હતી જેમાં તેમણે ઇરાનના નેતૃત્ત્વ પર આરોપ લગાવ્યો કે તે વોશિંગ્ટન સાથે વાતચીતની માંગ કરીને અતિશય દંભ દર્શાવવાનો આરોપ મૂક્યો હતો જ્યારે તે ખુલ્લી રીતે વાતચીત થવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે ઇરાન ક્યારેય પરમાણુ શસ્ત્રો નહીં ધરાવે અને દાવો કર્યો કે જ્યાં સુધી કોઇ સોદો અથવા સંપૂર્ણ શરણાગતિ ન થાય ત્યાં સુધી અમેરિકા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા પ્રવેશ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ જાળવી રાખે છે.

ટ્રમ્પની આ ટિપ્પણી ઈરાની વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ઇસ્માઇલ બાઘાઈએ અમેરિકા સાથે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ વાટાઘાટોના અહેવાલોને ફગાવી દીધા બાદ આવી હતી, જેમાં તેમણે કહ્યું કે તેહરાન વોશિંગ્ટન સાથે દ્વિપક્ષીય વાતચીતમાં રોકાયેલ નથી.

બાઘાઈએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા નવા દરિયાઈ ટ્રાફિક માર્ગ અંગે ઈરાન અને ઓમાન વચ્ચે થયેલી સમજૂતી ફક્ત જહાજોની સલામતી માટે એક તકનીકી વ્યવસ્થા હતી અને તેનો અર્થ વ્યૂહાત્મક જળમાર્ગ ફરીથી ખોલવાનો નહોતો.

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