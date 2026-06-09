H-1B વિઝા કેસમાં ટ્રમ્પને મોટો ઝટકો; કોર્ટે 1 લાખ ડૉલરની ફી રદ કરી, ભારતીયોને રાહત
સપ્ટેમ્બરમાં, ટ્રમ્પે H-1B વિઝા અરજીઓ પર 1 લાખ ડૉલર ફીનો પ્રસ્તાવ મૂકતો આદેશ જારી કર્યો હતો.
By ANI
Published : June 9, 2026 at 7:53 AM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના ફેડરલ જજે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના તે પ્રસ્તાવ પર રોક લગાવી દીધી છે જેમાં H-1B વિઝા કાર્યક્રમ હેઠળ સ્પેશ્યલ રોલ માટે વિદેશી વર્કરને નોકરી પર રાખનારા નોકરીદાતાઓ પર 1 લાખ અમેરિકન ડૉલરની ફી લગાવવાનો પ્રસ્તાવ હતો.
પોલિટિકો અનુસાર, અમેરિકન ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ રિચાર્ડ સ્ટર્ન્સે ચુકાદો આપ્યો કે સપ્ટેમ્બર 2025ની જાહેરાત દ્વારા રજૂ કરાયેલ અને રાજ્ય વિભાગ અને ગૃહ સુરક્ષા વિભાગ દ્વારા ઝડપથી અમલમાં મુકવામાં આવેલ H-1B વિઝા અરજીઓ માટે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા પ્રસ્તાવિત પેમેન્ટની સત્તાના વિભાજનના સિદ્ધાંતનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
ટ્રમ્પ અને તેમના સહયોગીઓએ દલીલ કરી છે કે આ કાર્યક્રમનો ઉપયોગ ઓછા વેતન પર વિદેશી કર્મચારીઓને નોકરી પર રાખવાની તરફેણમાં અમેરિકન કામદારોને નજરઅંદાજ કરવા લેવામાં આવ્યો છે જેથી ઓછા પગાર પર વિદેશી કર્મચારીઓને નોકરી પર રાખી શકાય.
ટ્રમ્પે કહ્યું, "H-1B પ્રોગ્રામનો દુરુપયોગ અમેરિકનોને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીમાં કારકિર્દી બનાવવાથી નિરાશ કરીને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ખતરો ઉભો કરે છે, જેનાથી આ ક્ષેત્રોમાં અમેરિકન નેતૃત્વ જોખમમાં મુકાય છે."
જજ સ્ટર્ન્સનો ચુકાદો છ મહિના પછી આવ્યો છે જ્યારે વોશિંગ્ટન, ડી.સી.ના એક ફેડરલ જજે યુએસ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા દાખલ કરાયેલા સમાન કેસમાં ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો હતો. અગાઉના ચુકાદામાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે કોંગ્રેસે રાષ્ટ્રપતિને 1 લાખ ડૉલર ફી લાદવાનો અધિકાર આપ્યો હતો. જો કે, તે પહેલાના કેસમાં જજ હોવેલનો નિર્ણય ફેબ્રુઆરીમાં ટેરિફ પર સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા પહેલાનો હતો, જેણે પછીથી જજ સ્ટર્ન્સના નિર્ણયને માર્ગદર્શન આપવામાં મદદ કરી.
H-1B વિઝા પ્રોગ્રામ એમ્પ્લોયર્સને હાઇ-સ્કિલ્ડ વિદેશી વર્કસ માટે અરજી કરવાની મંજૂરી આપે છે જેથી તેઓ ખાસ કૌશલ્ય અને ઓછામાં ઓછી સ્નાતકની ડિગ્રીની જરૂર હોય તેવા કામચલાઉ હોદ્દા ભરવા માટે અરજી કરી શકે. કેલિફોર્નિયા રાજ્ય ન્યાય વિભાગ અનુસાર, H-1B કાર્યકર માટે અરજી કરતી વખતે, નોકરીદાતાએ યુએસ શ્રમ વિભાગ દ્વારા પ્રમાણિત અરજી સબમિટ કરવી આવશ્યક છે જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે H-1B કાર્યકરની રોજગારી સમાન રીતે કાર્યરત અમેરિકન કામદારોના વેતન અને કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ પર પ્રતિકૂળ અસર કરશે નહીં.
અમેરિકન કોંગ્રેસ મોટાભાગના ખાનગી નોકરીદાતાઓ માટે ઉપલબ્ધ H-1B વિઝાની વાર્ષિક સંખ્યાને મર્યાદિત કરે છે; વર્તમાન મર્યાદા 65,000 પર નિર્ધારિત છે, જેમાં માસ્ટર ડિગ્રી કે તેથી વધુ ધરાવતા વ્યક્તિઓ માટે 20,000 વિઝાની વધારાની છૂટ છે.
કોંગ્રેસે અમેરિકન કામદારોના હિતોના રક્ષણ સાથે નોકરીદાતાઓની શ્રમ જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવાના ધ્યેયને સંતુલિત કરવા માટે H-1B વિઝા કાર્યક્રમમાં સતત ફેરફાર કર્યા છે - ખાસ કરીને ખાતરી કરવી કે તેઓ તેમની નોકરીઓમાંથી અન્યાયી રીતે વિસ્થાપિત ન થાય.
કાર્યક્રમના દુરુપયોગને રોકવા માટે, કોંગ્રેસે વારંવાર અમલીકરણ પદ્ધતિઓમાં વધારો કર્યો છે, દંડમાં વધારો કર્યો છે અને H-1B અરજી ફી અંગે કાયદા ઘડ્યા છે. કોંગ્રેસે વિવિધ સરકારી અને બિન-લાભકારી સંસ્થાઓને તેમના જાહેર સેવા મિશન પૂર્ણ કરવામાં ખાસ લાભ થાય તે માટે કાર્યક્રમમાં પણ ફેરફાર કર્યા છે, તેમને 65,000-વિઝા મર્યાદામાંથી મુક્તિ આપી છે.
સપ્ટેમ્બરમાં, ટ્રમ્પે નવી H-1B વિઝા અરજીઓ પર 1 લાખ અમેરિકન ડૉલર કરતા વધુ ફી લગાવી હતી. આ પગલાથી H-1B વિઝા કાર્યક્રમનો હેતુ જ નબળો પડ્યો હતો, જેના કારણે શિક્ષણ અને હેલ્થકેર જેવા ક્ષેત્રોમાં શ્રમની ગંભીર અછતને પહોંચી વળવાનું મુશ્કેલ બન્યું અને અંતે સ્ટાફની કમી વધી હતી.
ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી (DHS) દ્વારા વિવિધ લેખિત નિર્દેશો દ્વારા અમલમાં મુકાયા મુજબ, આ નીતિ 21 સપ્ટેમ્બર, 2025 પછી દાખલ કરાયેલી કોઈપણ અરજી પર લાગુ પડે છે, અને હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી સચિવને તે નક્કી કરવા માટે વ્યાપક વિવેકાધિકાર આપે છે કે કઈ અરજીઓ ફીને આધીન છે અથવા મુક્તિ માટે પાત્ર છે. આનાથી ચિંતા ઉભી થઈ છે કે આ નીતિ ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા નાપસંદ કરાયેલા નોકરીદાતાઓ સામે લાગુ થઈ શકે છે.
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