નવી પિલ્લઈને નોબેલ મળવા પર ભડક્યા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ, કહ્યું - મને મળવા જોઈતા હતા 8 નોબેલ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'ટ્રુથ સોશિયલ' પર એક લાંબી પોસ્ટ શેર કરીને નોબેલ સમિતિના નિર્ણય પર સવાલ ઉઠાવ્યા
Published : October 10, 2026 at 5:36 PM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે 2026ના નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર અંગે નોર્વેજીયન નોબેલ સમિતિ પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે. દક્ષિણ આફ્રિકામાં જન્મેલા ભારતીય મૂળના કાયદાશાસ્ત્રી નવી પિલ્લેને આ પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કાર આપવાના નિર્ણય પર ટ્રમ્પે ભારે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે વિશ્વભરમાં મોટા યુદ્ધો અને સંઘર્ષોના ઉકેલમાં તેમની ઐતિહાસિક ભૂમિકાને કારણે આ સન્માન મેળવવા માટે તેઓ જ સાચા હકદાર હતા.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'ટ્રુથ સોશિયલ' (Truth Social) પર એક લાંબી પોસ્ટ દ્વારા નોબેલ સમિતિના નિર્ણય પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા. નવી પિલ્લેની યોગ્યતાને નકારી કાઢતા, તેમણે તેમના પર ઈઝરાયેલ-વિરોધી હોવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન તેમણે વિશ્વના આઠ મોટા સંઘર્ષોમાં શાંતિ સ્થાપી હતી અને તેથી તેમને માત્ર એક નહીં, પરંતુ આઠ નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારો મળવા જોઈતા હતા.
"આ મહિલાને કોઈ ઓળખતું નથી; તે નોર્વે માટે એક કલંક સમાન છે."
સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કઠોર ભાષાનો ઉપયોગ કરતા, યુએસ પ્રમુખ ટ્રમ્પે લખ્યું, "નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર આ મહિલાને આપવામાં આવ્યો, જ્યારે તે મહાન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ (USA) ને મળવો જોઈતો હતો—જેના પ્રતિનિધિ તરીકે 'મેં' આઠ યુદ્ધોનો ઉકેલ લાવ્યો અને અન્ય અનેક મુદ્દાઓનું નિરાકરણ કર્યું. હું આ મહિલા વિશે કંઈ જાણતો નથી, અને બીજું કોઈ પણ જાણતું નથી!"
ટ્રમ્પે ઉમેર્યું, "સત્ય એ છે કે, જ્યાં સુધી હું જાણું છું ત્યાં સુધી, તે ઇઝરાયેલને સ્પષ્ટપણે ધિક્કારે છે તે હકીકત સિવાય તેના વિશે કોઈ કંઈ જાણતું નથી." નોબેલ સમિતિની ટીકા કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે આ પુરસ્કાર તેમના માધ્યમથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને મળવો જોઈતો હતો, પરંતુ તેમ થયું નહીં. તેમણે તેને નોર્વે માટે એક શરમજનક અને કાયમી કલંક ગણાવ્યું જેને ક્યારેય ભૂલી શકાશે નહીં. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે લોકશાહીના વિરોધી અને સભ્યતાના દુશ્મન એવા મુઠ્ઠીભર કટ્ટરપંથી વિચારધારા ધરાવતા લોકો દ્વારા નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારને કાયમી ધોરણે કલંકિત કરવામાં આવ્યો છે.
ટ્રમ્પે તે '8 યુદ્ધો'ની યાદી આપી છે જેનો ઉકેલ લાવ્યા હોવાનો તેઓ દાવો કરે છે
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તે આઠ આંતરરાષ્ટ્રીય સંઘર્ષોની સંપૂર્ણ યાદી પણ શેર કરી છે, જેના સંપૂર્ણ ઉકેલનો તેઓ દાવો કરે છે. ટ્રમ્પના જણાવ્યા અનુસાર, આ દેશોના રાષ્ટ્રપતિઓ અને વડાપ્રધાનોએ તેમના યોગદાનની પ્રશંસા કરવા માટે નોર્વેની નોબેલ સમિતિને વ્યક્તિગત રીતે પત્રો લખ્યા હતા. ટ્રમ્પે ઉલ્લેખ કરેલા આઠ વિવાદો નીચે મુજબ છે:
- કંબોડિયા અને થાઈલેન્ડ
- કોસોવો અને સર્બિયા
- ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો અને રવાન્ડા
- પાકિસ્તાન અને ભારત
- ઈઝરાયેલ અને ઈરાન
- ઈજિપ્ત અને ઈથિયોપિયા
- આર્મેનિયા અને અઝરબૈજાન
- ઈઝરાયેલ અને હમાસ
ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે તેઓ ઇઝરાયેલમાંથી તમામ બંધકોને પાછા લાવ્યા હતા—જેમાં જીવિત અને મૃત એવા છેલ્લા ૨૮ બંધકોનો પણ સમાવેશ થાય છે—અને આ હાંસલ કરવા માટે તેમણે હમાસ સાથે સીધી વાતચીત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે તેઓ અન્ય બે મુખ્ય મોરચાઓ—ઈરાન અને રશિયા-યુક્રેન સંઘર્ષ—ના ઉકેલ અથવા સફળ સંચાલનની પણ નજીક હતા. આ ઉપરાંત, ઉત્તર કોરિયા, દક્ષિણ કોરિયા, જાપાન, ચીન અને તાઈવાન વચ્ચેના તણાવને ટાળવાનો શ્રેય પણ તેમણે લીધો હતો. ટ્રમ્પે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (UN) પર પણ નિશાન સાધ્યું હતું અને કહ્યું હતું કે તેમણે ઉકેલેલા સંઘર્ષો અંગે ક્યારેય UNની સલાહ લીધી ન હતી કારણ કે તે સંસ્થા બિનઅસરકારક હતી.
પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફનું ટ્રમ્પને સમર્થન
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિના આ આક્રમક નિવેદનો વચ્ચે, પાકિસ્તાનના વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના દાવાઓનું ખુલ્લેઆમ સમર્થન કર્યું છે. શાહબાઝ શરીફે પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો કે પાકિસ્તાને ટ્રમ્પના ઉત્કૃષ્ટ યોગદાનની માન્યતા રૂપે તેમને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર માટે સત્તાવાર રીતે નામાંકિત કર્યા હતા. પાકિસ્તાની વડાપ્રધાને આશા વ્યક્ત કરી હતી કે શાંતિને પ્રોત્સાહન આપવાના ટ્રમ્પના પ્રયાસોને વૈશ્વિક સ્તરે માન્યતા મળશે.
ભારતે ટ્રમ્પના દાવાઓને ફગાવી દીધા
જ્યારે ટ્રમ્પ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના સંઘર્ષના ઉકેલનો શ્રેય લઈ રહ્યા છે, ત્યારે નવી દિલ્હીએ આ દાવાઓને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યા છે. ભારતે પુનરોચ્ચાર કર્યો છે કે ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચેની યુદ્ધવિરામની પ્રક્રિયામાં કોઈ પણ બાહ્ય મધ્યસ્થતાની ભૂમિકા નહોતી.
ભારતીય અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ યુદ્ધવિરામ સંપૂર્ણપણે બંને દેશો વચ્ચેની દ્વિપક્ષીય વાતચીતનું પરિણામ હતું. ગયા વર્ષે 22 એપ્રિલે પહેલગામમાં થયેલા ભયાનક આતંકવાદી હુમલા બાદ, ભારતે પાકિસ્તાન અને પાકિસ્તાન-કબજા હેઠળના જમ્મુ-કાશ્મીર (PoJK) માં આવેલા આતંકવાદી કેમ્પોનો નાશ કરવા માટે 7 મેના રોજ 'ઓપરેશન સિંદૂર' શરૂ કર્યું હતું.
ભારતીય સેનાની આ કડક કાર્યવાહી બાદ—જેમાં પાકિસ્તાની સેનાના આતંકવાદી લોન્ચ પેડ્સ સંપૂર્ણપણે નાશ પામ્યા હતા—પાકિસ્તાનના ડાયરેક્ટર જનરલ ઓફ મિલિટરી ઓપરેશન્સ (DGMO) એ 10 મેના રોજ ભારતીય લશ્કરી અધિકારીઓનો વ્યક્તિગત રીતે સંપર્ક કર્યો અને લશ્કરી કાર્યવાહી અટકાવવા માટે ઔપચારિક વિનંતી કરી. ભારતે સ્પષ્ટ કર્યું કે યુદ્ધવિરામ પાકિસ્તાનની અપીલને કારણે અમલમાં આવ્યો હતો, નહીં કે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિની મધ્યસ્થતા દ્વારા.
આંતરરાષ્ટ્રીય ફોજદારી અદાલત (ICC) પર નવા યુએસ પ્રતિબંધો
નોબેલ શાંતિ પુરસ્કારની જાહેરાત થઈ તે જ દિવસે, યુએસએ બીજું એક મોટું પગલું ભર્યું. અમેરિકન સાર્વભૌમત્વ સામેના જોખમો અને આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાયિક સંસ્થા અંગેની ચિંતાઓને ટાંકીને, યુએસએ આંતરરાષ્ટ્રીય ફોજદારી અદાલત (ICC) સામે વધારાના પ્રતિબંધોની જાહેરાત કરી.
દરમિયાન, નોર્વેજીયન નોબેલ સમિતિએ નવી પિલ્લેને પુરસ્કાર આપવાના નિર્ણયનો બચાવ કર્યો છે. સમિતિએ જણાવ્યું હતું કે પિલ્લેએ આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર યુદ્ધ ગુનાઓ, માનવતા વિરુદ્ધના ગુનાઓ અને નરસંહારના પીડિતો માટે ન્યાય મેળવવામાં અને વૈશ્વિક કાનૂની વ્યવસ્થાને મજબૂત બનાવવામાં અસાધારણ હિંમત દર્શાવી છે - તે સિદ્ધિઓ જેના માટે તે આ સન્માનને પાત્ર છે.
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