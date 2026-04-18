ટ્રમ્પે ઈરાન યુદ્ધવિરામ લંબાવવા અંગે અનિશ્ચિતતાના સંકેત આપ્યા
ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય યુદ્ધવિરામની સમયમર્યાદા પહેલાં કોઈ કરાર પર પહોંચી શકાય છે કે કેમ તેના પર નિર્ભર રહેશે.
By ANI
Published : April 18, 2026 at 11:57 AM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે સંકેત આપ્યો હતો કે તેઓ ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધવિરામને લંબાવી શકશે નહીં. આનાથી એવી શક્યતા વધી ગઈ છે કે જો પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધને સંપૂર્ણપણે રોકવા માટે ઇસ્લામિક રિપબ્લિક સાથે કોઈ કરાર ન થાય તો આ ક્ષેત્રમાં લશ્કરી કાર્યવાહી ફરી શરૂ થઈ શકે છે.
એરફોર્સ વનમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ટ્રમ્પે કહ્યું કે આ નિર્ણય યુદ્ધવિરામની સમયમર્યાદા પહેલાં કોઈ કરાર થાય છે કે નહીં તેના પર નિર્ભર રહેશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જો યુદ્ધવિરામ કરાર ન થાય તો પણ, ઈરાની બંદરો પર યુએસ નૌકાદળની નાકાબંધી ચાલુ રહેશે.
યુએસ પ્રમુખે કહ્યું, "હું તેને લંબાવી શકું નહીં, પરંતુ નાકાબંધી ચાલુ રહેશે. જોકે એવું બની શકે છે કે જો હું તેને લંબાવીશ નહીં, તો નાકાબંધી ચાલુ રહેશે, અને કમનસીબે, આપણે ફરીથી બોમ્બમારો શરૂ કરવો પડશે."
ટ્રમ્પ 22 એપ્રિલ, બુધવાર સુધીમાં કોઈ કરાર ન થાય તો યુદ્ધવિરામ લંબાવવામાં આવશે કે નહીં તે અંગેના પ્રશ્નનો જવાબ આપી રહ્યા હતા, કારણ કે વર્તમાન બે અઠવાડિયાનો યુદ્ધવિરામ તે દિવસે સમાપ્ત થવાનો છે. આ ટિપ્પણીઓ યુએસના કડક વલણને દશાવે છે, ટ્રમ્પે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે નાકાબંધી ચાલુ રહેશે, પરંતુ સંભવતઃ યુદ્ધમાં વિરામ નહીં આવે.
દરમિયાન, સીએનએનએ વાટાઘાટોથી પરિચિત ઈરાની અધિકારીઓને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો છે કે સોમવારે ઇસ્લામાબાદમાં ઈરાની અને યુએસ વાટાઘાટકારો વચ્ચે વાટાઘાટોનો નવો રાઉન્ડ યોજાશે જેથી કોઈ કરાર થઈ શકે.
સીએનએન અનુસાર, પ્રતિનિધિમંડળ રવિવારે પાકિસ્તાનની રાજધાની પહોંચે તેવી અપેક્ષા છે. આ મુલાકાતનો હેતુ બંને પક્ષો વચ્ચે સંભવિત ઉકેલ માટે જમીન તૈયાર કરવાનો છે, કારણ કે અગાઉની વાટાઘાટો કોઈ પરિણામ આપી શકી ન હતી.
11 થી 12 એપ્રિલ દરમિયાન ઇસ્લામાબાદમાં યોજાયેલી શાંતિ વાટાઘાટો અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે મહિનાથી વધુ સમયથી ચાલી રહેલા યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે એક ઐતિહાસિક, પરંતુ નિરર્થક, રાજદ્વારી પ્રયાસ હતો. પાકિસ્તાન દ્વારા મધ્યસ્થી કરાયેલી આ વાટાઘાટો 1979ની ઇસ્લામિક ક્રાંતિ પછી બંને દેશો વચ્ચેની પ્રથમ ઉચ્ચ-સ્તરીય, સામ-સામે વાટાઘાટો હતી.