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ટ્રમ્પે હોર્મુઝની તસવીર શેર કરી તેને 'અમેરિકાનો નવો પ્રદેશ' ગણાવ્યો, ઈરાને કહ્યું - જલ્દી દૂર કરી દઈશું તમારો ભ્રમ

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેે ફરી એકવાર વિવાદે જોર પડક્યું, ટ્રમ્પની પોસ્ટ પર ઈરાને આપી સખત પ્રતિક્રિયા

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેે ફરી એકવાર વિવાદે જોર પડક્યું, ટ્રમ્પની પોસ્ટ પર ઈરાને આપી સખત પ્રતિક્રિયા
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેે ફરી એકવાર વિવાદે જોર પડક્યું, ટ્રમ્પની પોસ્ટ પર ઈરાને આપી સખત પ્રતિક્રિયા (Donald Trump/Truth Social)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 19, 2026 at 3:45 PM IST

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વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનો નકશો પોસ્ટ કર્યો છે જેનાથી વિવાદ શરૂ થઈ ગયો છે. તેમણે તેને અમેરિકાના પ્રદેશ તરીકે દર્શાવ્યું છે. ઈરાને તેમની પોસ્ટ પર કડક પ્રતિક્રિયા આપી.

ટ્રમ્પે એમ પણ કહ્યું કે અમેરિકાની ઈરાન સાથે વાતચીત કરવાની કોઈ યોજના નથી, પરંતુ તેમણે ભાર મૂક્યો કે સ્ટ્રેટ "ખુલ્લો અને કાર્યરત" છે. ઈરાનના નાયબ વિદેશ પ્રધાન કાઝેમ ગરીબાબાદીએ ટ્રમ્પની પોસ્ટનો જવાબ આપતા લખ્યું, "જેમ ટ્રમ્પે શાશ્વત પર્સિયન ગલ્ફનું નામ યોગ્ય રીતે લખ્યું છે, તેમ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશેની તેમની મૂંઝવણ ટૂંક સમયમાં દૂર થશે, અથવા અમે આ મૂંઝાયેલા માણસની મૂંઝવણ દૂર કરીશું."

તાજેતરના દિવસોમાં, ટ્રમ્પે વારંવાર દાવો કર્યો છે કે વોશિંગ્ટન વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગને નિયંત્રિત કરે છે, જેના દ્વારા વિશ્વના ઉર્જા પુરવઠાનો મોટો ભાગ પસાર થાય છે. સોમવારે, ટ્રમ્પે સમાન ટિપ્પણી કરી, દાવો કર્યો કે યુએસ સ્ટ્રેટ પર "સંપૂર્ણ નિયંત્રણ" ધરાવે છે અને વ્યૂહાત્મક જળમાર્ગને યુએસ પ્રદેશ જાહેર કરવાના વિચારને સમર્થન આપે છે.

પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ટ્રમ્પે કહ્યું કે સ્ટ્રેટ ખુલ્લો છે અને તેલના ભાવ ઘટી રહ્યા છે, અને ચેતવણી આપી હતી કે ઈરાન ગંભીર આર્થિક અને લશ્કરી દબાણનો સામનો કરી રહ્યું છે. "મને લાગે છે કે તે એક સારો વિચાર છે. મારો મતલબ છે કે, આપણે તેને નાકાબંધી દ્વારા નિયંત્રિત કરીએ છીએ. મને તેને પ્રદેશ જાહેર કરવાનો વિચાર ગમે છે. અમારો સામુદ્રધુની પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ છે," ટ્રમ્પે કહ્યું. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ઈરાન હજુ પણ પાણીમાં લેન્ડમાઈન બિછાવીને "મુશ્કેલી ઊભી" કરી શકે છે, પરંતુ તેમણે એમ પણ કહ્યું કે યુએસ નાકાબંધી અસરકારક રહી છે.

જોકે, ઈરાને વ્યૂહાત્મક જળમાર્ગ અંગે વોશિંગ્ટનના દાવાઓને નકારી કાઢ્યા હતા. ઈરાની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાઘેર ગાલિબાફે જણાવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી અમેરિકા 14-મુદ્દાના સમજૂતી કરાર હેઠળની તેની પ્રતિબદ્ધતાઓ પૂર્ણ ન કરે ત્યાં સુધી તેહરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ખોલશે નહીં, જેમાં નાકાબંધી હટાવવી, સ્થિર ઈરાની સંપત્તિઓ મુક્ત કરવી અને તેલ પ્રતિબંધો હટાવવાનો સમાવેશ થાય છે.

ગયા અઠવાડિયે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા જહાજ ટ્રાફિકમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો હતો, પુષ્ટિ થયેલ હિલચાલમાં 19.5% ઘટાડો થયો હતો. શિપિંગ ડેટા પ્લેટફોર્મ કેપ્લર અનુસાર, રવિવારે ફક્ત ત્રણ જહાજો જળમાર્ગમાંથી પસાર થયા હતા. જહાજોએ સ્ટ્રેટ દ્વારા ઈરાની દ્વારા નિયુક્ત માર્ગનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેમાં ઓમાન રૂટ દ્વારા કોઈ હિલચાલ નોંધાઈ ન હતી. કેપ્લરના મતે, બાબ અલ-મંડેબ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા વાહનોની સંખ્યા 6.7% વધીને 254 થઈ ગઈ છે, જ્યારે કહેવાતા ડાર્ક ટ્રાન્ઝિટ (જેમાં જહાજો ટ્રાન્સપોન્ડર ટ્રાન્સમિટ કરવા માટે તેમની સ્થિતિ બંધ કરે છે) 40 થી ઘટીને 16 થઈ ગઈ છે.

બ્રિટિશ સૈન્યના યુકે મેરીટાઇમ ટ્રેડ ઓપરેશન્સ સેન્ટર અનુસાર, ઓમાન નજીક હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં એક અજાણ્યો ગોળો જહાજ પર અથડાયો, જેના કારણે જહાજના એન્જિન રૂમને નુકસાન થયું અને "એક ક્રૂ મેમ્બરનું મોત થયું." મેરીટાઇમ સર્વેલન્સ એજન્સીએ જહાજ અથવા તેના કાર્ગો વિશે કોઈ માહિતી જાહેર કરી નથી, અને તે સ્પષ્ટ નથી કે ક્રૂ મેમ્બર માર્યો ગયો કે ઘાયલ થયો. પર્યાવરણને કોઈ નુકસાન થયું નથી, અને એજન્સીએ કહ્યું કે ઓમાની કોસ્ટ ગાર્ડ અન્ય ક્રૂ સભ્યોને મદદ કરી રહ્યું છે અને અધિકારીઓ ઘટનાની તપાસ કરી રહ્યા છે.

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