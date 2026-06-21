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ડીલ અંગે ટ્રમ્પની નવી ચેતવણી, કહ્યું - કરાર નહીં થાય તો હોર્મુઝમાં લાગશે ટોલ

ડીલ અંગે ટ્રમ્પની નવી ચેતવણી, કહ્યું - કરાર નહીં થાય તો હોર્મુઝમાં લાગશે ટોલ

ડીલ અંગે ટ્રમ્પની નવી ચેતવણી, કહ્યું - કરાર નહીં થાય તો હોર્મુઝમાં લાગશે ટોલ
ડીલ અંગે ટ્રમ્પની નવી ચેતવણી, કહ્યું - કરાર નહીં થાય તો હોર્મુઝમાં લાગશે ટોલ (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 21, 2026 at 3:32 PM IST

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વૉશિંગ્ટન: અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શનિવારે કહ્યું કે, જો ઈરાનની સાથે અંતિમ કરાર ન થયો તો વૉશિંગ્ટન હૉર્મુઝ સ્ટ્રેટથી પસાર થનારા જહાજો પર ટોલ લગાવી શકે છે. તેમણે કહ્યું કે, આ ટોલ વેસ્ટ એશિયા વિસ્તારમાં 'ગાર્ડિયન એન્જલ તરીકે આપવામાં આવેલી સેવાઓ' માટે હશે.

ટ્રૂથ સોશિયલ પર પોસ્ટમાં ટ્રમ્પે લક્યું કે, વેસ્ટ એશિયામાં યુદ્ધ ખતમ કરવા માટે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે થયેલા 14 સૂત્રીય સમજૂતીના 60 દિવસના સીઝફાયર દરમિયાન આવો કોઈ ચાર્જ લગાવવામાં નહીં આવે.

તેમણે પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે, 'સીઝફાયર પીરિયડના 60 દિવસ દરમિયાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં કોઈ નહીં લાગે અને 60 દિવસનો સમય ખતમ થયા બાદ પણ ટોલ નહીં લાગે જ્યાં સુધી અમેરિકા તેને લાગુ નહીં કરે.' તેમણે આગળ કહ્યું કે, જો આ ડીલ પૂર્ણ થતી નથી તો અમેરિકા પશ્ચિમ એશિયાના દેશો પર ગાર્ડિયન એન્જલની ભૂમિકા નિભાવવા માટે ટોલ વસૂલશે.

આ વાત એવા સમયે આવી છે જ્યારે બુધવારે MoU સાઈન થયા બાદ અમેરિકાના ઉપ રાષ્ટ્રપતિ જેડી વાન્સ ઈરાન સાથે વાતચીત માટે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ જઈ શકે છે. એક સૂત્રના હવાલેથી એક્સિયોસે વાતચીતમાં વાન્સના શામેલ થવાની જાણકારી આપી હતી.

ટ્રમ્પ અને ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશકિયને બુધવારે MoU પર હસ્તાક્ષર કર્યા. તેનો હેતુ બંને દેશો વચ્ચે યુદ્ધ ખતમ કરવાનો, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરી ખોલવાનો અને ઈરાનના ન્યૂક્લિયર પ્રોગ્રામ પર વાતચીત સહિત એક મોટા એગ્રીમેન્ટ પર વાતચીત શરૂ કરવાનો હતો.

આ દરમિયાન અમેરિકન અધિકારીઓએ એક્સિયોસને જણાવ્યું કે, અમેરિકન રાજદૂત સ્ટીવ વિટકૉફ અને જેરેડ કુશનર પહેલેથી જ સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં છે જ્યાં રવિવારે ઈરાન સાથે સંભવિત ન્યૂક્લિયર ડીલ પર પહેલા તબક્કાની વાતચીત થવાની આશા છે.

એક્સિયોસે એ પણ જણાવ્યું કે, ઈરાની પ્રતિનિધિમંડળ તેહરાનથી ત્યારે નીકળ્યું જ્યારે ઈરાની સૈન્યે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ દ્વારા સીઝફાયરના કથિત ઉલ્લંઘનના જવાબમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને બંધ કરવાની ઘોષણા કરી.

આ ઉપરાંત ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચી પણ આજે સવારે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ ગયા. એક્સિયોસના રિપોર્ટ અનુસાર ઈરાની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ ગાલિબફ પણ વાતચીતમાં શામેલ થાય તેવી આશા છે. કતરના વડાપ્રધાન અને વિદેશમંત્રી શેખ મોહમ્મદ બિન અબ્દુલરહમાન અલ થાની પણ શુક્રવારે સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ પહોંચ્યા કારણ કે, કતરને વૉશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચે સંપર્ક બનાવનારા મુખ્ય મધ્યસ્થીઓ પૈકી એક માનવામાં આવે છે.

જોકે, વૉશિંગ્ટન અને તેહરાન વચ્ચે સીઝફાયર એગ્રીમેન્ટ છતાં લેબનાનમાં ઈઝરાયેલી હુમલા ચાલુ રહ્યા, જેના પગલે ઈરાન શનિવારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરવાનું એલાન કર્યું. આ દરમિયાન અમેરિકન સેન્ટ્રલ કમાન્ડે કહ્યું કે, શનિવારે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં કૉમર્શિયલ જહાજોનું ટ્રાફિક વધી ગયું અને કહ્યું કે, અમેરિકન સૈન્ય નૌપરિવહનની આઝાદીને સપોર્ટ કરવા માટે સામાન્ય વિસ્તારમાં ઑપરેશન ચાલુ રાખી રહ્યું છે.

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