અમેરિકા ગ્રીનલેન્ડ સાથે "સરળ રીતે" અથવા "મુશ્કેલ રીતે" ડીલ કરશે: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
ટ્રમ્પે કહ્યું કે આર્કટિકમાં રશિયા અને ચીનની વધતી લશ્કરી પ્રવૃત્તિને ધ્યાનમાં રાખીને, ખનિજ સમૃદ્ધ ટાપુને નિયંત્રિત કરવું એ અમેરિકાની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે મહત્વપૂર્ણ છે.
Published : January 10, 2026 at 8:34 AM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે ફરીથી ગ્રીનલેન્ડને કબજે કરવા માટે બળનો ઉપયોગ કરવાનું સૂચન કર્યું, સ્વાયત્ત આર્કટિક ટાપુ પર ડેનમાર્કની સાર્વભૌમત્વને અવગણીને. "અમે ગ્રીનલેન્ડ વિશે કંઈક કરવા જઈ રહ્યા છીએ, પછી ભલે તેમને તે ગમે કે ન ગમે," ટ્રમ્પે ગયા અઠવાડિયે વેનેઝુએલામાં લાભ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહેલા તેલ કંપનીના અધિકારીઓ સાથે વ્હાઇટ હાઉસની બેઠકમાં કહ્યું.
ગ્રીનલેન્ડ વિશે પૂછવામાં આવતા, ટ્રમ્પે કહ્યું, "હું એક સોદો કરવા માંગુ છું, તમે જાણો છો, સરળ રીતે. પરંતુ જો આપણે તે સરળ રીતે ન કરી શકીએ, તો અમે તે મુશ્કેલ રીતે કરીશું." ટ્રમ્પ કહે છે કે આર્કટિકમાં રશિયા અને ચીનની વધતી લશ્કરી પ્રવૃત્તિને ધ્યાનમાં રાખીને, આ ખનિજ સમૃદ્ધ ટાપુને નિયંત્રિત કરવું યુએસ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. "અમે રશિયા કે ચીનને ગ્રીનલેન્ડ પર કબજો કરવા દઈશું નહીં. જો આપણે નહીં કરીએ, તો તેઓ જ કરશે. તેથી આપણે ગ્રીનલેન્ડ સાથે કંઈક કરીશું, કાં તો સારી રીતે અથવા વધુ મુશ્કેલ રીતે."
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, બંને દેશોએ આર્કટિક ક્ષેત્રમાં લશ્કરી પ્રવૃત્તિમાં વધારો કર્યો છે, પરંતુ બંનેમાંથી કોઈએ પણ વિશાળ બર્ફીલા ટાપુ પર દાવો કર્યો નથી. ડેનમાર્ક અને અન્ય યુરોપિયન સાથીઓએ ગ્રીનલેન્ડ પર કબજો મેળવવાની ટ્રમ્પની ધમકીઓ પર આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું છે, જ્યાં અમેરિકાનો પહેલેથી જ લશ્કરી થાણું છે. ડેનિશ વડા પ્રધાન મેટ્ટે ફ્રેડરિકસેને ચેતવણી આપી છે કે ગ્રીનલેન્ડ પર હુમલો "બધું જ ખતમ કરી દેશે," એટલે કે નાટો અને બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછીની સુરક્ષા વ્યવસ્થા.
ટ્રમ્પે ડેનમાર્કની ચિંતાઓને ઓછી કરી, જે એક કટ્ટર યુએસ સાથી હતો જેણે 2003 માં ઇરાક પરના વિવાદાસ્પદ આક્રમણમાં યુએસને ટેકો આપ્યો હતો. "હું ડેનમાર્કનો પણ ચાહક છું, મારે તમને તે કહેવું પડશે. અને તમે જાણો છો, તેઓ મારી સાથે ખૂબ જ સારા રહ્યા છે," ટ્રમ્પે કહ્યું.
"પરંતુ તમે જાણો છો, ફક્ત એટલા માટે કે તેમનું એક જહાજ 500 વર્ષ પહેલાં ત્યાં ઉતર્યું હતું તેનો અર્થ એ નથી કે તેઓ તે જમીનના માલિક છે." સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો આવતા અઠવાડિયે ડેનિશ વિદેશ મંત્રી અને ગ્રીનલેન્ડના પ્રતિનિધિઓ સાથે મુલાકાત કરવાના છે.
