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ટ્રમ્પનો મોટો દાવો: ઈરાન સમજૂતી પર બની સહમતિ, સંપૂર્ણ રીતે ખુલશે હોર્મુઝ

ટ્રમ્પે કહ્યું કે, અમેરિકા એક્શન માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છે પરંતુ ડિપ્લોમેસીને વધારવા માટે હુમલો રોકવાનો નિર્ણય કર્યો

ટ્રમ્પનો મોટો દાવો: ઈરાન સમજૂતી પર બની સહમતિ, સંપૂર્ણ રીતે ખુલશે હોર્મુઝ
ટ્રમ્પનો મોટો દાવો: ઈરાન સમજૂતી પર બની સહમતિ, સંપૂર્ણ રીતે ખુલશે હોર્મુઝ (IANS)
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By IANS

Published : August 2, 2026 at 4:27 PM IST

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વૉશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે જણાવ્યું હતું કે તેહરાન અને પશ્ચિમ એશિયાના અનેક દેશોની વિનંતીઓ બાદ અમેરિકા ઈરાન પર આયોજિત લશ્કરી હુમલાને રોકવા માટે સંમત થયું છે. તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે સંભવિત કરાર માટે એક માળખું સ્થાપિત થઈ ગયું છે.

ટ્રુથ સોશિયલ પરની એક પોસ્ટમાં ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે, અમેરિકન સૈન્ય કાર્યવાહી માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે પરંતુ રાજદ્વારી પ્રક્રિયાને આગળ વધારવા માટે આયોજિત હુમલાને રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ટ્રમ્પે લખ્યું હતું કે, "યુએસ બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી ક્યારેય ન જોયેલા સ્તરે ઈરાન સામે લશ્કરી બળ ઉતારવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે."

તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ઈરાન અને અન્ય મધ્ય પૂર્વીય રાષ્ટ્રોએ વૉશિંગ્ટનને લશ્કરી કાર્યવાહીમાં વિલંબ કરવાની અપીલ કરી છે કારણ કે "ડીલના અવકાશ પર કરાર થઈ ગયો છે." ટ્રમ્પના મતે, પ્રસ્તાવિત કરારમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને તાત્કાલિક અને સંપૂર્ણ રીતે ફરીથી ખોલવાનો અને ઈરાની પરમાણુ ખતરાને દૂર કરવાનો સમાવેશ થશે.

ટ્રમ્પે કહ્યું, "આ વિનંતીના આધારે, હું હુમલો રદ કરવા સંમત થયો છું - વિશ્વના ભવિષ્યના લાભ માટે અને સફળ અને સમૃદ્ધ ઈરાન સુનિશ્ચિત કરવા માટે - જો આપણે ઝડપથી ડીલ કરી શકીએ." તેમણે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ઇઝરાયલે રાજદ્વારી માર્ગ અપનાવવાના નિર્ણયને ટેકો આપ્યો હતો.

"આ પ્રતિબદ્ધતામાં ઇઝરાયલ મારી સાથે છે. દરેક વ્યક્તિ કામ કરે અને તેને પૂર્ણ કરે," તેમણે ઉમેર્યું. ટ્રમ્પે પ્રસ્તાવિત કરાર, તેની સમયરેખા, અથવા ઈરાન કે ઇઝરાયલે તેમની પોસ્ટમાં કરેલા દાવાઓની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી છે કે નહીં તે અંગે વધુ વિગતો આપી ન હતી.

અગાઉ, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે જ્યાં સુધી તેહરાન યુએસ સૈન્યને ધમકી આપવા અથવા પરમાણુ શસ્ત્રો ઉત્પન્ન કરવામાં અસમર્થ ન બને ત્યાં સુધી અમેરિકા ઈરાન સામે લશ્કરી કાર્યવાહી ચાલુ રાખશે. તેમણે ઈરાની નેતૃત્વ સાથેની વાટાઘાટોની સફળતામાં ઘટાડો થતો વિશ્વાસ પણ વ્યક્ત કર્યો હતો.

કેમ્પ ડેવિડ ખાતે પ્રથમ લાઈવ ટેલિવિઝન કેબિનેટ બેઠકની અધ્યક્ષતા કર્યા પછી પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ટ્રમ્પે કહ્યું કે વહીવટીતંત્ર ચાલુ રાજદ્વારી સંપર્કો છતાં ઈરાન પર દબાણ જાળવી રાખશે. આગામી અઠવાડિયામાં શું અપેક્ષા રાખવી તે પૂછવામાં આવતા, તેમણે કહ્યું, "સારું, અમે હુમલો કરીશું - અમે તેમના પર ખૂબ જ સખત હુમલો કરીશું, અને, તમે જાણો છો, કોઈ સમયે તેઓ કહેશે, 'અમે હવે તે સહન કરી શકતા નથી.'"

તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે ઈરાનને પરમાણુ શસ્ત્રો પ્રાપ્ત કરતા અટકાવવાનો વોશિંગ્ટનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય રહે છે. ટ્રમ્પે કહ્યું, "તેમની પાસે પરમાણુ શસ્ત્રો હોઈ શકતા નથી. ઈરાન પાસે પરમાણુ શસ્ત્રો રહેશે નહીં, અને તેમની પાસે પરમાણુ શસ્ત્રો હોઈ શકતા નથી. જો તેઓ એવું કરે, તો મધ્ય પૂર્વ અત્યાર સુધીમાં ખતમ થઈ જશે." રાષ્ટ્રપતિએ નોંધ્યું કે ઈરાનને નોંધપાત્ર લશ્કરી નુકસાન થયું છે પરંતુ ભાર મૂક્યો કે તેની પાસે હજુ પણ મર્યાદિત ક્ષમતાઓ છે.

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