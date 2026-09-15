ટ્રમ્પે કહ્યું - યુક્રેન અને રશિયા ઉર્જા સુવિધાઓ પર હુમલો ન કરવા સંમત થયા
ટ્રમ્પે કહ્યું કે, "વિશ્વમાં ડીઝલના ભાવમાં વધારો મુખ્યત્વે રશિયા/યુક્રેન યુદ્ધને કારણે થયો છે, ઈરાન નહીં."
By AFP
Published : September 15, 2026 at 7:49 AM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે કહ્યું કે યુક્રેન અને રશિયા એકબીજાની ઉર્જા સુવિધાઓને નિશાન ન બનાવવા સંમત થયા છે, એક દિવસ પહેલા તેમણે રશિયન તેલ રિફાઇનરીઓને નિશાન બનાવવા બદલ કિવને ઠપકો આપ્યો હતો. ટ્રમ્પે તેમના ટ્રુથ સોશિયલ નેટવર્ક પર કહ્યું કે, "યુક્રેન રશિયન ઉર્જા લક્ષ્યોને નિશાન ન બનાવવા સંમત થયું છે. રશિયા પણ એવું જ કરવા સંમત થયું છે!" .
ટ્રમ્પે કહ્યું કે, "વિશ્વમાં ડીઝલના ભાવમાં વધારો મુખ્યત્વે રશિયા/યુક્રેન યુદ્ધને કારણે થયો છે, ઈરાન નહીં." આના પર યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિએ ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, અને મોસ્કો તરફથી કોઈ તાત્કાલિક પ્રતિક્રિયા આવી ન હતી.
ટ્રમ્પનો આ દાવો એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે ઈરાન યુદ્ધના સાતમા મહિનામાં તેલના ભાવમાં વધારો ચાલુ રહ્યો છે, જેના કારણે અમેરિકન ઇંધણના ખર્ચ અને ફુગાવામાં વધારો થયો છે, જે યુએસ મધ્યસત્ર ચૂંટણીના થોડા અઠવાડિયા પહેલા થયો હતો. યુએસ નેતાએ આગ્રહ કર્યો છે કે ઈરાન યુદ્ધ મધ્યસત્ર પછી તરત જ સમાપ્ત થશે અને ગેસના ભાવ ઘટશે - પરંતુ તે દરમિયાન તેમણે પંપ પરના ખર્ચ માટે જવાબદાર એક નવું લક્ષ્ય શોધી કાઢ્યું છે.
રવિવારે આયર્લેન્ડની મુલાકાત દરમિયાન ટ્રમ્પે યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમિર ઝેલેન્સ્કીની આકરી ટીકા કરતા કહ્યું હતું કે, તેમણે માત્ર "એક કામ" કરવાનું છે અને તે એ કે વધતી જતી અછતને ધ્યાનમાં રાખીને રશિયામાં ડીઝલ રિફાઇનરીઓ પર હુમલા કરવાનું બંધ કરવું.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે, "તેમને લક્ષ્યો પર હુમલા કરવા દો, પરંતુ ડીઝલ રિફાઇનરીઓ પર નહીં, કારણ કે તેનાથી ડીઝલની અછત સર્જાઈ રહી છે,". તેમણે ફરી ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે, આ માટે રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ જવાબદાર છે, નહીં કે ઈરાન સાથેનો અમેરિકા-ઈઝરાયેલ સંઘર્ષ. ટ્રમ્પે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, તેમણે યુક્રેનના નેતા સાથે તાજેતરના મહિનાઓમાં આવા સ્થળો પર દેશ દ્વારા વધારવામાં આવેલા હુમલાઓ અંગે વાતચીત કરી હતી.
"અન્ય ઘણા લક્ષ્યો છે. ડીઝલ ઈંધણ પર હુમલો ન કરો કારણ કે તેનાથી નુકસાન થઈ રહ્યું છે. તેનાથી દુનિયાને નુકસાન થઈ રહ્યું છે. અમે નથી ઈચ્છતા કે તે ડીઝલ ઈંધણ પર હુમલો કરે... તે ડીઝલ રિફાઈનરીઓ પર હુમલો કરી રહ્યો છે." યુક્રેને રશિયા સાથેની તેની સરહદથી દૂર આવેલી રશિયન તેલ રિફાઈનરીઓ પર અનેક હુમલા કર્યા છે, જ્યારે મોસ્કોએ પણ તાજેતરના મહિનાઓમાં લાંબા અંતરના હુમલા તેજ કર્યા છે, જેના પરિણામે નાગરિકોના મૃત્યુઆંકમાં વધારો થયો છે.
કિવ રશિયા પર રેકોર્ડ સંખ્યામાં ડ્રોન છોડી રહ્યું છે, જ્યારે મોસ્કો અત્યાર સુધીના સૌથી વધુ મિસાઈલ હુમલા કરી રહ્યું છે. ટ્રમ્પે ગયા અઠવાડિયે કહ્યું હતું કે તેમણે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે "ખૂબ સારી વાતચીત" કરી હતી અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે પુતિન યુક્રેન સામેના યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે સમજૂતી કરવા માંગે છે.
ટ્રમ્પે બુધવારે પત્રકારોને કહ્યું કે પુતિન "સમજૂતી કરવા માંગે છે, અને જો ઝેલેન્સ્કી પણ સમજૂતી કરવા માંગતા હોય, તો તે ખૂબ સારું રહેશે." ઝેલેન્સ્કીએ ગયા અઠવાડિયે કહ્યું હતું કે તેઓ ડિસેમ્બરમાં મિયામીમાં ટ્રમ્પના ડોરલ રિસોર્ટ ખાતે યોજાનારી G20 સમિટમાં પુતિનને મળવા તૈયાર છે, પરંતુ ક્રેમલિને તરત જ આ શક્યતાને નકારી કાઢી હતી.
ઈરાન સાથેના સંઘર્ષના સાતમા મહિનામાં તેલના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે, જેનાથી મધ્ય-ગાળાની ચૂંટણીના થોડા અઠવાડિયા પહેલા અમેરિકામાં ઈંધણના ખર્ચ અને મોંઘવારીમાં વધારો થઈ રહ્યો છે; આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે ટ્રમ્પનો આ દાવો સામે આવ્યો છે.
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