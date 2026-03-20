ટ્રમ્પે કહ્યું, ‘નેતન્યાહૂને ઈરાનના ગેસ ફિલ્ડ પર હુમલો ન કરવા કહ્યું’

ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે બુધવારે ઈરાનના સાઉથ પાર્સ ગેસ ફિલ્ડ પર ઇઝરાયલ દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલા વિશે તેમને "કંઈ ખબર નહોતી".

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
யுএস પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (ANI)
By AFP

Published : March 20, 2026 at 7:22 AM IST

વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે તેમણે ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂને ઈરાનના ગેસ ક્ષેત્રો પર વધુ હુમલા ન કરવા કહ્યું છે. ટ્રમ્પે વૈશ્વિક ઊર્જા બજારોને હચમચાવી નાખનારા મુખ્ય સાથી દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલાથી પોતાને દૂર રાખવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર ભાર મૂક્યો હતો કે તેઓ બુધવારે ઈરાનના દક્ષિણ પાર્સ ગેસ ક્ષેત્ર પર ઇઝરાયલના હુમલા વિશે "કંઈ જાણતા નથી". ઈરાને કતારમાં ઊર્જા સ્થળો પર હુમલો કરીને બદલો લીધો.

જ્યારે ઓવલ ઓફિસમાં પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેમણે નેતન્યાહૂ સાથે ઈરાનના ગેસ ક્ષેત્રો પર હુમલો કરવા વિશે વાત કરી હતી, ત્યારે ટ્રમ્પે જવાબ આપ્યો: "હા, મેં કરી હતી. મેં તેમને કહ્યું હતું કે તે ન કરો, અને તેઓ નહીં કરે."

"તમે જાણો છો, અમે સ્વતંત્ર છીએ. અમારી વચ્ચે ખૂબ સારા સંબંધો છે. તે બધું સંકલનમાં છે, પરંતુ કેટલીકવાર તેઓ એવું કંઈક કરે છે જે મને ગમતું નથી... અને તેથી અમે હવે તે કરી રહ્યા નથી."

ટ્રમ્પની ટિપ્પણીઓ બુધવારે યુએસ સૂત્રોએ કહ્યું હતું કે વોશિંગ્ટન હુમલાથી વાકેફ હતું, જોકે તે ભાગ લીધો ન હતો તે છતાં આવી છે.

ટ્રમ્પે અગાઉ કહ્યું હતું કે અમેરિકા ઈરાની ઊર્જા સુવિધાઓ પર હુમલો કરવાનું ટાળી રહ્યું છે, કારણ કે લગભગ ત્રણ અઠવાડિયા લાંબા યુદ્ધથી વૈશ્વિક તેલના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે.

તેમણે બુધવારે મોડી રાત્રે તેમના ટ્રુથ સોશિયલ નેટવર્ક પર ચેતવણી પણ આપી હતી કે જો તેહરાન કતાર પર હુમલો કરવાનું બંધ નહીં કરે, તો અમેરિકા દક્ષિણ પાર્સ ક્ષેત્રને "સંપૂર્ણપણે નાશ" કરશે.

ઈરાને ઉદ્ધત સ્વરમાં જવાબ આપ્યો, કહ્યું કે જો તેના ઊર્જા માળખા પર ફરીથી હુમલો કરવામાં આવશે તો તે "કોઈ સંયમ નહીં બતાવે". રિપબ્લિકન ટ્રમ્પે આગ્રહ કર્યો છે કે સંઘર્ષ સમાપ્ત થયા પછી ઊર્જાના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થશે; નવેમ્બરમાં યોજાનારી મહત્વપૂર્ણ મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓ પહેલાં આ ભાવો યુએસ અર્થતંત્રને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે તેવી વધતી જતી આશંકા વચ્ચે આ આવ્યું છે.

પરંતુ બજારો અનિશ્ચિત છે, કારણ કે ટ્રમ્પે 28 ફેબ્રુઆરીએ શરૂ કરાયેલ સંયુક્ત યુએસ-ઇઝરાયલી ઝુંબેશ કેટલો સમય ચાલશે તે અંગે વધુ સ્પષ્ટતા આપી નથી, અથવા બંને સાથીઓ સમાન ધ્યેયો ધરાવે છે કે કેમ.

ટ્રમ્પ કહે છે કે આ યુદ્ધનો ઉદ્દેશ્ય ઈરાન પાસે પરમાણુ શસ્ત્રો ન હોય તેની ખાતરી કરવાનો અને તેની મિસાઇલો અને નૌકાદળનો નાશ કરવાનો છે; પરંતુ તેમણે યુદ્ધ પછી તે કેવા પ્રકારનું ઈરાન જોવા માંગે છે તે વિશે થોડી વિગતો આપી છે.

નેતન્યાહૂએ વધુ સ્પષ્ટ રીતે ઈરાનીઓને ઇસ્લામિક રિપબ્લિકના ધર્મગુરુ શાસકોને સત્તા પરથી દૂર કરવા હાકલ કરી છે. ઈરાનના સર્વોચ્ચ નેતા, અલી ખામેની, યુદ્ધની શરૂઆતમાં ઇઝરાયલી હુમલામાં માર્યા ગયા હતા.

