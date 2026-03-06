ટ્રમ્પે કહ્યું: માત્ર ઈરાનની 'બિનશરતી શરણાગતિ'થી જ યુદ્ધનો અંત થશે
ટ્રમ્પે એ પણ વચન આપ્યું હતું કે જો તેહરાન તેનું પાલન કરે અને નવું નેતૃત્વ સ્થાપિત કરે તો તેઓ ઈરાનના અર્થતંત્રને ફરીથી બનાવવામાં મદદ કરશે
Published : March 6, 2026 at 9:45 PM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે દુશ્મનાવટનો અંત લાવવા માટે ઈરાનના "બિનશરતી શરણાગતિ" ને એકમાત્ર સ્વીકાર્ય પરિણામ તરીકે માંગ કરી હતી, જ્યારે તેહરાન પાલન કરે અને નવું નેતૃત્વ સ્થાપિત કરે તો દેશના અર્થતંત્રને ફરીથી બનાવવામાં મદદ કરવાનું વચન આપ્યું હતું.
અમરેકિન રાષ્ટ્રપતિએ તેમના ટ્રુથ સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર લખ્યું, "ઇરાન સાથે બિનશરતી શરણાગતિ સિવાય કોઈ સોદો થશે નહીં,"
આ પોસ્ટ ત્યારે આવી જ્યારે ઇઝરાયલે તેહરાનમાં શાસનના લક્ષ્યો અને બેરૂતમાં હિઝબુલ્લાહના સ્થળો પર બોમ્બમારો કર્યો, અને સંરક્ષણ સચિવ પીટ હેગસેથે કહ્યું કે, ઇરાન સામે યુએસ હુમલાઓ "નાટકીય રીતે વધવાના છે."
ટ્રમ્પે કહ્યું કે, ઇસ્લામિક રિપબ્લિક દ્વારા કોઈપણ શરણાગતિ બાદ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને તેના સાથીઓ ઇરાનને "વિનાશની અણી પરથી પાછું લાવવા માટે કામ કરશે, તેને આર્થિક રીતે પહેલા કરતા વધુ મોટું, સારું અને મજબૂત બનાવશે."
આ તેમના "એક મહાન અને સ્વીકાર્ય નેતા(ઓ)" તરીકે ઓળખાતા નેતા(ઓ) ની સ્થાપના પર નિર્ભર રહેશે.
તેમણે એક નવા સૂત્ર - "ઈરાનને ફરીથી મહાન બનાવો (MIGA!)" - સાથે સમાપન કર્યું - જે તેમના "અમેરિકાને ફરીથી મહાન બનાવો" રાજકીય બ્રાન્ડ પર એક રિફ છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર અયાતુલ્લાહ ખોમેનેઈની હત્યા બાદ વિશ્વભરમાં તણાવનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આ ઘટના બાદ ઈરાને અમેરિકાના મિડલ-ઈસ્ટમાં રહેલા તમામ બેઝને ટાર્ગેટ કર્યા હતા અને હુમલા શરૂ કર્યા હતા. આને કારણે મિડલ-ઈસ્ટ સાથે કનેક્ટેડ ઘણી બધી ફ્લાઈટ્સ બંધ કરવામાં આવી હતી અને મોટી સંખ્યામાં પર્યટકો, વિદેશી રહેવાસીઓ ફસાઈ ગયા છે.
