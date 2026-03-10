ટ્રમ્પે ફરી ઈરાનને આપી ધમકી, કહ્યું ઈંધણ સપ્લાઈમાં વિક્ષેપ કરશો તો વધુ ભયાનક હુમલા કરીશું
ટ્રમ્પે કહ્યું કે, જો ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા ઈંધણની સપ્લાઈ અટકાવશે, તો તેમના પર અત્યાર સુધીની સરખામણીમાં વીસ ગણો વધુ શક્તિશાળી હુમલો કરશે.
Published : March 10, 2026 at 8:04 AM IST
દુબઈ: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે કહ્યું હતું કે, ઈરાન સામે યુદ્ધ ટૂંક સમયમાં પૂર્ણ થઈ હોઈ શકે છે, પરંતુ તેમણે (ઈરાન) યુદ્ધ વધારવાના સંજોગો ખુલ્લા રાખ્યા છે. ઈસ્લામિક રિપબ્લિક નવા કટ્ટરપંથી સુપ્રીમ લીડરની પસંદગી કરી છે, અને વૈશ્વિક ઈધણ આપૂર્તિમાં અડચણો આવશે.
ઈરાનના સર્વોચ્ચ વડા ખામેનેઈના પુત્ર આયાતુલ્લાહ મોજતબા ખામેનીને ઈરાનના સુપ્રીમ લીડર તરીકે ચૂંટ્યાના એક દિવસ બાદ તેલના ભાવ 2022 પછીના ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચી ગયા છે. રોકાણકારોએ આને એક સંકેત તરીકે લીધો કે ઈરાન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઇઝરાયલ દ્વારા શરૂ કરાયેલ યુદ્ધને વધુ 10 દિવસ માટે લંબાવી રહ્યું છે. પરંતુ પાછળથી ભાવમાં ઘટાડો થયો, અને US સ્ટૉક્સ એ આશાએ ઉછળ્યું કે, ઈરાન સાથે યુદ્ધ કદાચ લાંબુ ન ચાલે.
US President Donald J Trump posts, " if iran does anything that stops the flow of oil within the strait of hormuz, they will be hit by the united states of america twenty times harder than they have been hit thus far. additionally, we will take out easily destroyable targets that… pic.twitter.com/kh0FWtKOqD— ANI (@ANI) March 10, 2026
ટ્રમ્પે મિયામી નજીક તેમના ગોલ્ફ ક્લબમાં રિપબ્લિકન સાંસદોને જણાવ્યું હતું કે, ."અમે મધ્ય પૂર્વમાં કેટલીક દુષ્ટતાઓથી છુટકારો મેળવવા માટે એક ટૂંકી યાત્રા પર ગયા હતા. અને, મને લાગે છે કે તમે જોશો, તે ટૂંકા ગાળાની યાત્રા હશે,"
Iran's military 'wiped out', US will go further if needed, says Trump— ANI Digital (@ani_digital) March 10, 2026
Read @ANI Story | https://t.co/whWGkUFUCz#Iran #US #Trump pic.twitter.com/h0sfwshfS3
થોડા કલાકો પછી, ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યું: "જો ઈરાન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા તેલના પ્રવાહને રોકવા માટે કંઈ કરશે, તો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ તેમના પર અત્યાર સુધીની સરખામણીમાં વીસ ગણો વધુ શક્તિશાળી હુમલો કરશે."
Epic Fury: Trump says military operation in Iran to end " very soon"— ANI Digital (@ani_digital) March 10, 2026
read @ANI Story | https://t.co/TdJOtra8K7#Trump #Iran #EpicFury pic.twitter.com/IGmIXESZJI
યુદ્ધને કારણે વિશ્વ બજારોમાં તેલ અને ગેસનો મોટો પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે અને સમગ્ર યુ.એસ.માં ઇંધણના ભાવમાં વધારો થયો છે. યુદ્ધને કારણે વિદેશીઓને વ્યવસાયિક કેન્દ્રો છોડીને સ્થળાંતર કરવાની ફરજ પડી છે, અને લાખો લોકોને આશ્રય સ્થાનોમાં જવાની ફરજ પડી છે. કારણ કે, સૈન્ય બેઝ, સરકારી ઇમારતો, તેલ અને પાણીના પ્લાન્ટ, હોટલ અને શાળા પર બોમ્બ પડ્યા છે.
Trump and Putin discuss Iran, Ukraine conflicts during telephone call— ANI Digital (@ani_digital) March 9, 2026
Read @ANI Story | https://t.co/VaqlHGApSe#Trump #Putin #Iran #Ukraine pic.twitter.com/hp4ICWGaDT
ટ્રમ્પે સોમવારે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે પણ યુદ્ધ અને અન્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે ફોન કર્યો હતો. પુતિનના વિદેશ બાબતોના સલાહકાર યુરી ઉષાકોવે જણાવ્યું હતું કે પુતિને ગલ્ફ નેતાઓ અને ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશકિયન સાથેની વાતચીત બાદ સંઘર્ષના "ઝડપી રાજકીય અને રાજદ્વારી સમાધાન અંગે કેટલાક વિચારો વ્યક્ત કર્યા".
" we have won but not enough": trump vows to achieve "ultimate victory" against iran— ANI Digital (@ani_digital) March 9, 2026
read @ANI Story | https://t.co/GAfyAziaof#Trump #Iran #US pic.twitter.com/8Hvx69bWkH
Dઈરાનના નવા સુપ્રીમ નેતા 56 વર્ષીય મૌલવી ખામેનેઈના ઈસ્લામિક રિપબ્લિકના ઈતિહામસાં માત્ર ત્રીજા સુપ્રીમ નેતા છે. તેમની પેરામિલિટ્રી રિવોલ્યૂશનરી ગાર્ડ સાથે ઘનિષ્ઠ સંબંધ છે.આયતુલ્લાહ અલી ખામેનેઈ કે જેઓ 1989થી શાસન કરી રહ્યા હતાં, તેઓ યુદ્ધના પ્રારંભે જ કાર્યવાહીમાં મૃત્યું પામ્યા અને ત્યાર બાદ ઈરાન ઈઝરાયલ સહિત ખાડી દેશો ઉપર મિસાઈલ અને ડ્રોન છોડી રહ્યા છે.
#WATCH | " ...i was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. i was disappointed to see their choice..." says us president donald trump on former supreme leader ayatollah ali khamenei's son mojtaba hosseini khamenei elected… pic.twitter.com/wMBUuBtNDe— ANI (@ANI) March 9, 2026
તેહરાન અનેક હુમલાઓથી હચમચી ગયું
તેહરાનમાં ડઝનબંધ વિસ્ફોટો સાંભળવામાં આવ્યા હતા, જે 28 ફેબ્રુઆરીએ યુદ્ધ શરૂ થયા પછી રાજધાની પર થયેલા સૌથી ભારે હવાઈ હુમલા માનવામાં આવે છે. ઈરાની મીડિયાએ નુકસાન કે જાનહાનિની જાણ કરી નથી.
ઇઝરાયલે સોમવારે કહ્યું હતું કે તે ઈરાની શહેર ઇસ્ફહાન તેમજ તેહરાન અને દક્ષિણ ઈરાનમાં "મોટા પાયે હુમલા" કરી રહ્યું છે. ઇઝરાયલી સૈન્યએ કહ્યું હતું કે તેણે રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડના ડ્રોન મુખ્યાલય સહિત ડઝનબંધ ટોચના મહત્વના સ્થળો પર હુમલો કર્યો છે.
#WATCH | US President Donald Trump says, " i had a very good call with president putin...we were talking about ukraine, which is just a never-ending fight...we obviously talked then about the middle east and he wants to be helpful. i said, you could be more helpful by getting the… pic.twitter.com/dXVE4iXTEZ— ANI (@ANI) March 9, 2026
દરમિયાન, ઇઝરાયલી સૈન્યએ દિવસભર નાગરિકોને ઈરાનથી આવનારી મિસાઇલો વિશે ચેતવણી આપી હતી. લેબનોનથી, ઈરાન સમર્થિત હિઝબુલ્લાહે સોમવારે ઇઝરાયલ પર રોકેટ છોડ્યા.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ ઈરાનના બેલિસ્ટિક મિસાઇલ ભંડારને નાબૂદ કરવાના તેના લક્ષ્ય અને તેને બનાવવાની અને લોન્ચ કરવાની ક્ષમતાની નજીક આગળ વધી રહ્યું છે. સંઘર્ષ શરૂ થયા પછી વહીવટીતંત્રે બદલાતા તર્ક અને સમયરેખા રજૂ કરી છે. તેમણે "એક નવો દેશ બનાવવાની" વાત પણ કરી, એક ટિપ્પણી જે સૂચવે છે કે યુ.એસ. એક નવું ઈરાન બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.