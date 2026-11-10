ઈરાન સાથેનું યુદ્ધ 'લગભગ સમાપ્ત' થઈ ગયું છે: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
ઈરાન સાથેનું યુદ્ધ 'લગભગ સમાપ્ત' થઈ ગયું છે: કતારના વડાપ્રધાન સાથેની વાતચીત બાદ ટ્રમ્પનું મોટું નિવેદન.
Published : November 10, 2026 at 12:46 PM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ જણાવ્યું કે કતાર, સાઉદી અરેબિયા, સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE), બહેરીન અને કુવૈત "યથાસ્થિતિ (status quo) જાળવી રાખવાનું પસંદ કરશે."
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે જાહેરાત કરી કે ઈરાન સામેનું યુદ્ધ "લશ્કરી દૃષ્ટિએ લગભગ સમાપ્ત" થઈ ગયું છે. આ અત્યાર સુધીનો સૌથી સ્પષ્ટ સંકેત છે કે અમેરિકા હવે વધુ હુમલાઓથી પીછેહઠ કરી રહ્યું છે અને આઠ મહિનાથી વધુ સમયથી ચાલી રહેલા સંઘર્ષને વાટાઘાટો દ્વારા ઉકેલવા માંગે છે.
કતારના વડાપ્રધાન શેખ મોહમ્મદ બિન અબ્દુલરહમાન બિન જાસિમ અલ થાની સાથેની મુલાકાત બાદ વ્હાઇટ હાઉસના બ્રીફિંગ રૂમમાં બોલતા ટ્રમ્પે કહ્યું, "લશ્કરી દૃષ્ટિએ, ઈરાન માટે રમત લગભગ પૂરી થઈ ગઈ છે. અમે માત્ર યથાસ્થિતિ જાળવી રાખી રહ્યા છીએ."
.@POTUS: "Iran, militarily, is effectively over. We're just keeping it the status quo... I don't guarantee anything, but if we do have to go back in, we are locked and loaded." https://t.co/MZShGHTYUt— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 9, 2026
આ નિવેદનો અમેરિકાની મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓમાં ડેમોક્રેટિક પાર્ટીની મોટી જીત બાદ આવ્યા છે. આને ઈરાન સાથેના સીધા સંઘર્ષથી દૂર થવા તરફ ટ્રમ્પના સૌથી નક્કર પગલા તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
ટ્રમ્પે નોંધ્યું કે સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા તરફ "સકારાત્મક ગતિ" જોવા મળી રહી છે, જોકે તેમણે વાટાઘાટો અથવા સંભવિત કરારની શરતો અંગે કોઈ ચોક્કસ વિગતો આપી નથી. તેમણે કહ્યું, "ઈરાની નેતૃત્વ ખતમ થઈ ગયું છે," અને ઉમેર્યું કે વોશિંગ્ટન એક એવા લાંબા ગાળાના ઉકેલની શોધમાં છે જેનાથી ઈરાનનો પરમાણુ કાર્યક્રમ "બિનઅસરકારક" બની જાય.
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ સંકેત આપ્યો કે જો વાતચીત આગળ વધતી રહેશે, તો વધુ હુમલા થવાની શક્યતા ઓછી છે. તેમણે કહ્યું, "હવે લશ્કરી કાર્યવાહી અનિવાર્ય જણાતી નથી. જોકે, અમે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર છીએ; જો પરિસ્થિતિ બદલાય, તો અમે તાત્કાલિક પગલાં લેવા માટે સજ્જ છીએ."
'ઉત્તમ વાતચીત'
ત્યારબાદ 'ટ્રુથ સોશિયલ' (Truth Social) પર એક પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે તેમણે ઈરાનના મુદ્દે કતારના વડાપ્રધાન સાથે "ઉત્તમ વાતચીત" કરી હતી. તેમણે લખ્યું, "મેં કતારના વડાપ્રધાન શેખ મોહમ્મદ બિન અબ્દુલરહમાન બિન જાસિમ અલ થાની સાથે ખૂબ સારી વાતચીત કરી, જે દરમિયાન અમે ઈસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ ઈરાનને લગતા અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી." અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ ટિપ્પણી કરી કે કતાર, સાઉદી અરેબિયા, સંયુક્ત આરબ અમીરાત, બહેરીન, કુવૈત અને આ ક્ષેત્રના અન્ય રાષ્ટ્રો "યથાસ્થિતિ જાળવી રાખવાનું પસંદ કરશે — બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, ઇતિહાસના સૌથી મોટા નૌકા નાકાબંધીને ચાલુ રાખશે, અને તેની સાથે જમીન અને સમુદ્ર બંને મોરચે 'ઓપરેશન આયર્ન ગેટ' (Operation Iron Gate) અમલમાં મૂકશે."
https://t.co/3qXl94TtSK— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 9, 2026
તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે ઈરાનને પરમાણુ હથિયારો મેળવતા અટકાવવા એ અમેરિકા માટે એક એવું લક્ષ્ય છે જેના પર કોઈ બાંધછોડ થઈ શકે તેમ નથી. તેમણે કહ્યું, "અમે આ સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવાની દિશામાં સકારાત્મક ગતિ જોઈ રહ્યા છીએ, અને અમે ખાતરી કરીશું કે અમેરિકાના હિતોનું દરેક સમયે રક્ષણ થાય."
મધ્યસ્થી તરીકે કતારની ભૂમિકા
સોમવારે, ટ્રમ્પ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે ચૂંટાયેલા જે.ડી. વેન્સે કતારના વડાપ્રધાન સાથે મુલાકાત કરી. આ બેઠકમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ અને અમેરિકા તથા ઈરાન વચ્ચે વાતચીતની શક્યતાઓ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી. કતાર એક મહત્વપૂર્ણ મધ્યસ્થી તરીકે ઉભરી આવ્યું છે; ગયા અઠવાડિયે અધિકારીઓએ સંકેત આપ્યો હતો કે દોહાએ ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ અંગે કેટલાક પ્રસ્તાવો રજૂ કર્યા છે.
આ બેઠક બાદ, શેખ મોહમ્મદે ચર્ચાઓને સકારાત્મક ગણાવી. તેમણે લખ્યું, "અમે પ્રાદેશિક પરિસ્થિતિ અને અમેરિકા તથા ઈરાન વચ્ચે વાતચીતને આગળ વધારવાના માર્ગો પર ચર્ચા કરી. હું આ રચનાત્મક વાર્તાલાપ માટે આભારી છું, જેનો ઉદ્દેશ્ય એક સમજૂતી સુધી પહોંચવાનો અને આ ક્ષેત્રમાં શાંતિ સ્થાપવાનો છે."
હાલમાં લશ્કરી દળો પાછા ખેંચવામાં આવશે નહીં
ટ્રમ્પના નિવેદનો છતાં, વ્હાઇટ હાઉસે એવા કોઈ સંકેત આપ્યા નથી કે અમેરિકી દળોને પાછા ખેંચવામાં આવશે. અમેરિકી સૈનિકો ઈરાન નજીક સમુદ્રમાં તૈનાત છે અને નૌકા નાકાબંધી લાગુ કરી રહ્યા છે, જેનો હેતુ ઈરાનની તેલ નિકાસને અટકાવવાનો છે — આ નાકાબંધીને ટ્રમ્પે "અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી લશ્કરી નાકાબંધી" ગણાવી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે અમેરિકા મોટા પાયે બોમ્બમારો ફરી શરૂ કરવાને બદલે પોતાની વર્તમાન સ્થિતિ જાળવી રાખશે.
ગયા અઠવાડિયે યોજાયેલી ચૂંટણીઓમાં, કોંગ્રેસના બંને ગૃહોમાં ટ્રમ્પની રિપબ્લિકન પાર્ટીને ડેમોક્રેટ્સના હાથે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ ચૂંટણીઓ ઈરાન સાથેના યુદ્ધ અંગે અમેરિકી મતદારોના અસંતોષને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ સંઘર્ષને કારણે ઈંધણના ભાવમાં તીવ્ર ઉછાળો આવ્યો છે, જેણે વૈશ્વિક અર્થતંત્રના લગભગ દરેક ક્ષેત્રને પ્રભાવિત કર્યું છે.
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