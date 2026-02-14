‘ઈરાનમાં શાસન પરિવર્તન સૌથી સારી બાબત હશે’ - યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
ઈરાનના ધાર્મિક સંગઠનને ઉથલાવી પાડવા માટે ટ્રમ્પની ટિપ્પણીઓ અત્યાર સુધીની તેમની સૌથી ખુલ્લી અપીલ હતી.
By AFP
Published : February 14, 2026 at 7:44 AM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે કહ્યું હતું કે ઈરાનમાં સરકાર પરિવર્તન "સૌથી સારી બાબત હશે", કારણ કે તેમણે ઇસ્લામિક રિપબ્લિક પર લશ્કરી દબાણ વધારવા માટે મધ્ય પૂર્વમાં બીજું વિમાનવાહક જહાજ મોકલ્યું હતું.
ટ્રમ્પની ટિપ્પણીઓ ઈરાનના ધાર્મિક સંગઠનને ઉથલાવી પાડવા માટે તેમની અત્યાર સુધીની સૌથી ખુલ્લી અપીલ હતી, અને તે વોશિંગ્ટનના કટ્ટર દુશ્મન, તેહરાન પર તેના પરમાણુ કાર્યક્રમને મર્યાદિત કરવા માટે સોદો કરવા માટે દબાણ કરી રહ્યા હતા ત્યારે આવી હતી.
તે જ સમયે, 1979ની ઇસ્લામિક ક્રાંતિમાં ઉથલાવી દેવામાં આવેલા ઈરાની શાહના દેશનિકાલ પુત્રએ તેહરાન દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શનો પર લોહિયાળ કાર્યવાહી બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય હસ્તક્ષેપ માટે તેમની હાકલને ફરીથી ચાલુ કરી.
જ્યારે એક પત્રકાર દ્વારા પૂછવામાં આવ્યું કે શું તેઓ ઈરાનમાં "શાસન પરિવર્તન" ઇચ્છે છે, ત્યારે ટ્રમ્પે ઉત્તર કેરોલિનાના ફોર્ટ બ્રેગ લશ્કરી બેઝ પર પત્રકારોને કહ્યું, "એવું લાગે છે કે આ સૌથી સારી બાબત બની શકે છે."
ટ્રમ્પે ઈરાનમાં સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લાહ અલી ખામેનીની જગ્યાએ કોને લેવાનું પસંદ કરશે તે કહેવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, પરંતુ કહ્યું હતું કે "લોકો છે."
તેમણે અગાઉ ઈરાનમાં શાસન પરિવર્તનની મજબૂત માંગણી કરવાથી પીછેહઠ કરી હતી, ચેતવણી આપી હતી કે તેનાથી અરાજકતા ફેલાઈ શકે છે, જોકે તેમણે અગાઉ ખામેનીને ધમકી આપી હતી.
અગાઉ વ્હાઇટ હાઉસમાં બોલતા, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે વિશ્વનું સૌથી મોટું યુદ્ધ જહાજ યુએસએસ ગેરાલ્ડ આર. ફોર્ડ - ઈરાન પર દબાણ વધારવા માટે "ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં" મધ્ય પૂર્વ તરફ રવાના થશે.
"જો અમે કોઈ સોદો નહીં કરીએ, તો અમને તેની જરૂર પડશે," ટ્રમ્પે કહ્યું.
વેનેઝુએલાના નિકોલસ માદુરોને અમેરિકા દ્વારા હાંકી કાઢવામાં આવ્યા બાદ આ મોટું જહાજ હાલમાં કેરેબિયનમાં છે. અન્ય એક વાહક, યુએસએસ અબ્રાહમ લિંકન, મધ્ય પૂર્વમાં પહેલાથી જ હાજર 12 યુએસ જહાજોમાંથી એક છે.
'ખૂબ જ મુશ્કેલ'
જ્યારે ઈરાને ગયા મહિને વિરોધ પ્રદર્શનો પર કાર્યવાહી શરૂ કરી - જેમાં હજારો લોકો માર્યા ગયા - ત્યારે ટ્રમ્પે શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પ્રદર્શનકારીઓને મદદ કરવા માટે સજ્જ છે.
પરંતુ તેમણે તાજેતરમાં જ તેહરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ પર પોતાની લશ્કરી ધમકીઓ કેન્દ્રિત કરી છે, જેના પર ગયા જુલાઈમાં ઈઝરાયલના ઈરાન સાથેના અભૂતપૂર્વ 12 દિવસના યુદ્ધ દરમિયાન યુએસ દળોએ હુમલો કર્યો હતો.
વિરોધ પ્રદર્શનો હાલ પૂરતા શાંત થયા છે પરંતુ ઈરાનના છેલ્લા શાહના પુત્ર, અમેરિકા સ્થિત રેઝા પહલવીએ ઈરાની લોકોને ટેકો આપવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય હસ્તક્ષેપની વિનંતી કરી છે.
"અમે આ પ્રક્રિયામાં વધુ નિર્દોષ લોકોના મોતને રોકવા માટે માનવતાવાદી હસ્તક્ષેપની માંગ કરી રહ્યા છીએ," તેમણે મ્યુનિક સુરક્ષા પરિષદમાં જણાવ્યું હતું.
આ ઘટના વિપક્ષી નેતા દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જે ક્રાંતિ પહેલાથી પોતાના દેશમાં પાછા ફર્યા નથી, તેમણે આ સપ્તાહના અંતે દેશ અને વિદેશમાં ઈરાનીઓને પ્રદર્શનો ચાલુ રાખવા માટે હાકલ કરી હતી.
AFP દ્વારા ચકાસાયેલ વિડિઓઝમાં આ અઠવાડિયે ઈરાનમાં લોકો સરકાર વિરોધી સૂત્રોચ્ચાર કરતા જોવા મળ્યા હતા કારણ કે મૌલવી નેતૃત્વ ઇસ્લામિક ક્રાંતિની વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી રહ્યું હતું.
ઈરાન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, જેમની પાસે ક્રાંતિ પછી તરત જ કોઈ રાજદ્વારી સંબંધો નથી, તેમણે ગયા અઠવાડિયે ઓમાનમાં પરમાણુ મુદ્દા પર વાટાઘાટો કરી હતી. નવી વાટાઘાટો માટે હજુ સુધી કોઈ તારીખ નક્કી કરવામાં આવી નથી.
પશ્ચિમને ડર છે કે આ કાર્યક્રમનો હેતુ બોમ્બ બનાવવાનો છે, જેનો તેહરાન ઇનકાર કરે છે.
યુએન પરમાણુ નિરીક્ષક સંસ્થાના વડા, રાફેલ ગ્રોસીએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે ઈરાન સાથે તેની પ્રક્રિયા સુવિધાઓના નિરીક્ષણ અંગે કરાર પર પહોંચવું શક્ય હતું પરંતુ "ભયંકર મુશ્કેલ" હતું.
કેટલાક આંદોલનકારીઓને મુક્ત કરાયા
આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં ઇઝરાયલી વડા પ્રધાન બેન્જામિન નેતન્યાહૂ સાથે વાત કર્યા પછી, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે તેઓ ઈરાન સાથે વાટાઘાટો ચાલુ રાખવા માંગે છે, તેમના નજીકના સાથી તરફથી કડક વલણ અપનાવવાના દબાણને અવગણીને.
ઇઝરાયલી વડાપ્રધાને પોતે કોઈપણ કરારના યોગ્યતા અંગે શંકા વ્યક્ત કરી હતી સિવાય કે તેમાં ઈરાનની બેલિસ્ટિક મિસાઇલોનો અંત અને પ્રાદેશિક પ્રોક્સીઓને ટેકો આપવાનો સમાવેશ થાય.
યુએસ સ્થિત હ્યુમન રાઇટ્સ એક્ટિવિસ્ટ ન્યુઝ એજન્સી, તાજેતરના કાર્યવાહીમાં 7008 લોકો, જેમાં મોટાભાગે વિરોધીઓ હતા, માર્યા ગયા હતા, જોકે અધિકાર જૂથોએ ચેતવણી આપી છે કે મૃત્યુઆંક ઘણો વધારે હોઈ શકે છે.
તેમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે 53,000 થી વધુ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
નોર્વે સ્થિત ઈરાન હ્યુમન રાઇટ્સ (IHR) NGO એ જણાવ્યું હતું કે "સેંકડો" લોકો વિરોધ પ્રદર્શનો સંબંધિત આરોપોનો સામનો કરી રહ્યા છે, જેના કારણે મૃત્યુદંડ થઈ શકે છે.
ઈરાની વ્યવસ્થામાં કામ કરતા લોકોની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જેમાં રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેઝેશ્કિયનને ટેકો આપતી ઈરાની રાજકારણની કહેવાતી સુધારાવાદી પાંખના ત્રણ નેતાઓને આ અઠવાડિયે અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા છે.
તેમના વકીલ હોજ્જત કરમાનીએ ISNA ન્યૂઝ એજન્સીને જણાવ્યું હતું કે, ત્રણેય - અઝર મન્સૌરી, જાવદ ઇમામ અને ઇબ્રાહિમ અસગરઝાદેહ - ને ગુરુવાર અને શુક્રવારે જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: