ઈરાન સાથે વાતચીતથી 'ખુશ નથી': ટ્રમ્પ, વધુ સમય આપવાના આપ્યા સંકેત

અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, ઈરાન પરમાણુ કાર્યક્રમ પર જે રીતે ઈરાન વાતચીત કરી રહ્યું છે, તેનાથી અમે બિલકુલ ખુશ નથી.

યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
Published : February 28, 2026 at 2:55 PM IST

તેલ અવીવ: અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે કહ્યું કે, તેઓ ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ પર થયેલી નવી વાતચીતથી 'ખુશ નથી', અને તેમણે સંકેત આપ્યો કે તેઓ મધ્ય-પૂર્વમાં બીજા યુદ્ધને રોકવા માટે ડિપ્લોમેટ્સને ડીલ કરવા માટે વધુ સમય આપશે.

એક દિવસ પહેલાં જિનીવામાં અમેરિકી રાજદૂતોની ઈરાન સાથે બીજી વાતચીત નિષ્ફળ ગઈ હતી. અમેરિકી સેના મધ્ય-પૂર્વમાં ડેરા લગાવીને છે અને ટ્રંપે ધમકી આપી છે કે જો ઈરાન તેના પરમાણુ કાર્યક્રમ પર કોઈ મોટી ડીલ માટે રાજી નહીં થાય તો અમેરિકા લશ્કરી કાર્યવાહી કરશે. ત્યારે ઈરાનનું કહેવું છે કે તેને શાંતિપૂર્ણ હેતુ માટે યુરેનિયમનો સંવર્ધન કરવાનો અધિકાર છે. સાથે જ ઈરાને પરમાણુ હથિયાર બનાવવાની વાતને ફગાવી દીધી છે.

ટ્રમ્પે શુક્રવારે વ્હાઇટ હાઉસમાંથી નીકળતી વખતે પત્રકારોને કહ્યું, "હું આ વાતથી ખુશ નથી કે જે અમારે જોઈએ છે તેઓ અમને તે આપવા તૈયાર નથી. જોઈએ હવે આગળ શું થાય છે. જે રીતે તેઓ વાતચીત કરી રહ્યા છે, તેના પરથી એવું વાગે છે કે, તેમની પાસે પરમાણુ હથિયાર હોય એવું લાગતું નથી."

ટ્રમ્પના નકારાત્મક મૂલ્યાંકન છતાં, શુક્રવારે પછીથી વાતચીતમાં સામેલ એક વાટાઘાટકારે વાતચીત ચાલુ રાખવાની જાહેર અપીલ કરી. ઓમાનના વિદેશ મંત્રી બદ્ર અલ-બુસૈદી, જેઓ વાતચીતમાં મધ્યસ્થી રહ્યા છે, તેમણે CBS ના 'ફેસ ધ નેશન' પર કહ્યું કે તેમને લાગે છે કે જો પ્રક્રિયા આગળ વધી શકે તો ડીલ થઈ શકે છે.

તેમણે કહ્યું, "જો હું રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ હોત, તો મારી બસ એટલી જ સલાહ હોત કે તે વાટાઘાટકારોને પૂરતી જગ્યા આપે, જેથી તેઓ બાકી રહેલા ક્ષેત્રને ખરેખર બંધ કરી શકે જેના પર આપણે ચર્ચા કરવાની અને સંમત થવાની જરૂર છે."

ટ્રમ્પ વધુ નિરાશાવાદી લાગી રહ્યા હતા, તેમણે શુક્રવારે ટેક્સાસની મુલાકાત દરમિયાન પત્રકારોને કહ્યું કે ઈરાની વાટાઘાટકારો "આગળ વધવા માગતા નથી જે યોગ્ય નથી."

તેમણે ફરીથી કહ્યું કે તેઓ નથી માગતા કે ઈરાનને કોઈ પણ માત્રામાં યુરેનિયમ સંવર્ધન કરવાની પરવાનગી મળે અને કહ્યું કે તેલથી સમૃદ્ધ દેશને ઊર્જા કાર્યક્રમ માટે યુરેનિયમ સંવર્ધન કરવાની જરૂર ન હોવી જોઈએ. જ્યારે એક પત્રકારે ટ્રંપને પૂછ્યું કે તેઓ લશ્કરી કાર્યવાહી કરવાના નિર્ણયની કેટલા નજીક છે, ત્યારે તેમણે કહ્યું, "હું તમને જણાવવા નથી માગતો."

આ પહેલાં દિવસ દરમિયાન, વ્હાઇટ હાઉસમાં ટ્રમ્પને પૂછવામાં આવ્યું કે જો અમેરિકા ઈરાન પર હુમલો કરે છે તો શું અમેરિકા લાંબા સમય સુધી ચાલનારા સંઘર્ષમાં સામેલ થવાનું જોખમ છે. ટ્રંપે જવાબ આપ્યો, "મને લાગે છે કે તમે કહી શકો છો કે હંમેશા એક જોખમ રહે છે. તમે જાણો છો, જ્યારે યુદ્ધ થાય છે, તો કોઈ પણ વસ્તુનું જોખમ હોય છે, સારું અને ખરાબ બંને."

ઇઝરાઇલનો પ્રવાસ કરશે રુબિઓ

અમેરિકી વિદેશ સચિવ માર્કો રુબિઓ આગામી અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં ઇઝરાઇલનો એક ટૂંકો પ્રવાસ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે. ઇઝરાઇલમાં અમેરિકી દૂતાવાસે પહેલાં તે સ્ટાફને જવાની અપીલ કરી હતી જેઓ જવા માગે છે, અને બીજા દેશો સાથે મળીને લોકોને આ વિસ્તારમાંથી જવા માટે પ્રોત્સાહન આપ્યું અને આ સંકેત આપ્યો કે અમેરિકી લશ્કરી કાર્યવાહી ટૂંક સમયમાં થઈ શકે છે.

રુબિઓના પ્રવાસની જાહેરાત અને ટ્રંપની નવી વાતોથી કોઈ પણ સંભવિત હુમલા માટે લાંબી સમયરેખાનો સંકેત મળી શકે છે. વિદેશ વિભાગે કહ્યું કે રુબિઓ સોમવાર અને મંગળવારે ઇઝરાઇલનો પ્રવાસ કરશે જેથી "ઈરાન, લેબનોન અને ગાઝા માટે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રંપની 20-પોઇન્ટ પીસ પ્લાનને લાગુ કરવાના ચાલુ પ્રયાસો સહિત અનેક ક્ષેત્રીય પ્રાથમિકતાઓ પર ચર્ચા કરી શકાય."

રુબિઓના પ્રવાસની જાહેરાત યરુશલેમમાં અમેરિકી દૂતાવાસ દ્વારા બિન-જરૂરી કર્મચારીઓ અને પરિવારના સભ્યો માટે 'અધિકૃત પ્રસ્થાન' સ્ટેટસ લાગુ કરવાના થોડા કલાકો બાદ જ થઈ, જેનો અર્થ છે કે લાયક કર્મચારીઓ સરકારી ખર્ચે પોતાની મરજીથી દેશ છોડી શકે છે.

એક ઇમેઇલમાં, અમેરિકી રાજદૂત માઇક હકાબીએ તે સ્ટાફને કહ્યું જેઓ જવાનું વિચારી રહ્યા છે, તેઓ જલદી નીકળી જાય, અને તેમને સલાહ આપી કે તેઓ ઇઝરાઇલથી કોઈ પણ ફ્લાઇટ લેવા પર ધ્યાન આપે અને પછી વોશિંગ્ટન માટે નીકળી જાય. હકાબીએ 'ઓથરાઇઝ્ડ ડિપાર્ચર' માટે એક શોર્ટ ફોર્મનો ઉપયોગ કરતાં લખ્યું, "જેઓ એડી લેવા માગે છે, તેઓ આજે જ લઈ લે."

તેમણે આગળ કહ્યું, "એવું બની શકે કે આવનારા દિવસોમાં બહાર જતી ફ્લાઇટ્સ હોય, પરંતુ એવું પણ બની શકે કે ન હોય."

ઇમેઇલ મોકલવામાં આવ્યા બાદ શુક્રવારે એક ટાઉન-હોલ મીટિંગમાં, હકાબીએ સ્ટાફને કહ્યું કે તેઓ એરલાઇન્સને ફ્લાઇટ્સ ચાલુ રાખવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે.

વેન્સે મધ્યસ્થી સાથે મુલાકાત કરી

ઈરાન અને અમેરિકા ગુરુવારે જિનીવામાં પરમાણુ વાતચીતના બીજા રાઉન્ડમાંથી કોઈ ડીલ વગર બહાર નીકળી ગયા. આગામી અઠવાડિયે વિયેનામાં ટેકનિકલ વાતચીત થવાની છે.

ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાકચીએ ગુરુવારે કહ્યું, "અમારી તરફથી સાફ-સાફ જણાવી દેવામાં આવ્યું છે કે શું કરવું છે", પરંતુ તેમણે કોઈ ખાસ જાણકારી આપી નહીં. ઈરાન લાંબા સમયથી પોતાના પરમાણુ કાર્યક્રમને ખતમ ન કરવા માટે પગલાં લેવાના બદલામાં ભારે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધમાંથી રાહતની માંગ કરી રહ્યું છે.

CBS ન્યૂઝ પર પોતાના ઇન્ટરવ્યૂ પહેલાં, અલ-બુસૈદીએ શુક્રવારે વાતચીત પર ચર્ચા કરવા માટે અમેરિકી ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ સાથે મુલાકાત કરી. અલ-બુસૈદીએ એક્સ પોસ્ટમાં કહ્યું, "હું તેમના જોડાણ માટે આભારી છું અને આવનારા દિવસોમાં વધુ અને પુષ્ટ પ્રક્રિયાની અપેક્ષા રાખું છું. શાંતિ જાળવવી આપણા હાથમાં છે."

વેન્સને બ્રીફિંગ આપ્યા બાદ પોતાના ઇન્ટરવ્યૂમાં અલ-બુસૈદીએ કહ્યું કે વાતચીતમાં મોટી સફળતા મળી છે, ઈરાને કહ્યું છે કે તે પોતાનો સંવર્ધિત યુરેનિયમ છોડવા, અને જમા ન કરવા અને બહારથી સંપૂર્ણ તપાસની પરવાનગી આપવા તૈયાર છે.

