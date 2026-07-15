ટ્રમ્પે હોર્મુઝમાં 20% ટેક્સ લેવાનો પ્રસ્તાવ પાછો ખેંચ્યો, હવે ખાડી દેશો વ્યાપાર-રોકાણ માટે અમેરિકા સાથે કરશે ડીલ
ટીકા બાદ, ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજો પર 20 ટકા ટેક્સ વસૂલવાનો પ્રસ્તાવ પાછો ખેંચી લીધો
By ANI
Published : July 15, 2026 at 3:44 PM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે જણાવ્યું કે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ ઈરાન સિવાયના તમામ દેશોના જહાજો માટે ખુલ્લું છે. તેમણે પ્રસ્તાવિત 20% ટોલને વેપાર અને રોકાણ કરારોથી બદલવાનો નિર્ણય લીધો છે જે વ્યક્તિગત ગલ્ફ રાષ્ટ્રો યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સાથે કરશે.
ટ્રુથ સોશિયલ પરની એક પોસ્ટમાં, તેમણે જાહેરાત કરી હતી કે, સંપૂર્ણ નાકાબંધી ફક્ત ઈરાની બંદરો પર જતા અથવા ત્યાંથી જતા અથવા ઈરાની માલ વહન કરતા જહાજો પર લાગુ થશે, અને તેમણે દેશના નેતૃત્વ પર તેને સંપૂર્ણ વિનાશ તરફ દોરી જવાનો આરોપ મૂક્યો.
તેમણે ઈરાનના નેતૃત્વ પર જૂઠું બોલવાનો અને "હિંસક અને દુર્ભાવનાપૂર્ણ" હોવાનો આરોપ લગાવ્યો. યુએસ પ્રમુખે ટોચના લશ્કરી અધિકારીઓની પ્રશંસા કરી, ખાસ કરીને યુદ્ધ સચિવ પીટ હેગસેથ, સંયુક્ત ચીફ્સ ઓફ સ્ટાફના અધ્યક્ષ ડેન કેન અને યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડના કમાન્ડર એડમિરલ બ્રેડ કૂપરનું નામ લીધું.
ટ્રમ્પે કહ્યું, "યુએસ સૈન્યની પ્રચંડ શક્તિને કારણે, અહીંથી પહેલા કરતાં વધુ તેલ પસાર થયું છે. યુદ્ધ સચિવ પીટ હેગસેથ, સંયુક્ત ચીફ્સ ઓફ સ્ટાફના અધ્યક્ષ ડેન કેન અને યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડના કમાન્ડર એડમિરલ બ્રેડ કૂપરને ખાસ સલામ."
"તેમના અને વિશ્વની સૌથી શક્તિશાળી સૈન્યના સભ્યોના આભાર, હોર્મુઝની સામુદ્રધુની ઇરાનના જહાજો સિવાય તમામ જહાજોના પસાર થવા માટે ખુલ્લી રહે છે. આ તેમના કપટી, હિંસક અને વિનાશક નેતૃત્વને કારણે છે, જે તેમને સંપૂર્ણ વિનાશ તરફ દોરી રહ્યું છે."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "મધ્ય પૂર્વીય નેતૃત્વ સાથે ઉત્તમ ચર્ચાઓના આધારે, મેં 20 ટકા યુ.એસ. ભરપાઈ ફીને વેપાર અને રોકાણ સોદાઓથી બદલવાનો નિર્ણય લીધો છે. વિવિધ ગલ્ફ રાષ્ટ્રો યુ.એસ.માં આ રોકાણો કરશે. આ રોકાણો મોટા પાયે હશે, છતાં તેમના અને તેમના ભવિષ્ય માટે ખૂબ ફાયદાકારક રહેશે." ટ્રમ્પે દેશમાં આ નવા રોકાણોની સકારાત્મક અસર વિશે વાત કરી અને જાહેર કર્યું કે "અમેરિકા ફરીથી જીતી રહ્યું છે."
તેમણે ઉમેર્યું, "જેમ કે બધા જાણે છે, ઇતિહાસમાં કોઈપણ રાષ્ટ્ર કરતાં યુ.એસ.માં આપણી પાસે પહેલાથી જ સૌથી મોટું ડોલર રોકાણ છે, પરંતુ આ નવા રોકાણો આ આંકડાને વધુ વધારશે. આપણે યુ.એસ.માં અભૂતપૂર્વ સ્કેલ પર ફેક્ટરીઓ, પ્લાન્ટ્સ અને સાધનો આવતા જોઈશું.
આનાથી લાખો ઉચ્ચ પગારવાળી અમેરિકન નોકરીઓનું સર્જન થશે! અમેરિકા પહેલા ક્યારેય ન જોઈ હોય તેવી રીતે જીતી રહ્યું છે. ઈરાન દ્વારા લાખો લોકોને મારવાના દિવસો પૂરા થઈ ગયા છે - જેમાં 52,000 વિરોધીઓ પણ સામેલ છે; અને સૌથી અગત્યનું, ઈરાન ક્યારેય પરમાણુ હથિયાર ધરાવી શકશે નહીં!"
ટ્રમ્પે 20 ટકા ટોલ લાદવાની તેમની યોજના પાછી ખેંચવાની જાહેરાત કર્યાના એક દિવસ પછી આ ઘટનાક્રમ સામે આવ્યો છે. સોમવારે, ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે ગલ્ફ રાષ્ટ્રોએ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા દરિયાઈ ટ્રાફિકને સુરક્ષિત કરવા માટે અમેરિકાને ચૂકવણી કરવી જોઈએ અને ઉમેર્યું હતું કે, તાજેતરના યુએસ લશ્કરી હસ્તક્ષેપોએ ઈરાનની લશ્કરી ક્ષમતાઓને નોંધપાત્ર રીતે નબળી પાડી છે.
ઓવલ ઓફિસમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ટ્રમ્પે કહ્યું કે વોશિંગ્ટનને વિશ્વના સૌથી વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ કોરિડોરમાંથી એકને સુરક્ષિત કરવા માટે નાણાકીય વળતર મળવું જોઈએ. બાદમાં, ન્યૂઝમેક્સ સાથેની એક મુલાકાતમાં, યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ ટિપ્પણી કરી હતી કે અમેરિકન હુમલાઓએ ઈરાનની લશ્કરી શક્તિને ગંભીર રીતે નબળી પાડી દીધી છે, એમ કહીને કે, "તેમની મોટાભાગની શક્તિ છીનવાઈ ગઈ છે." તેમણે કહ્યું હતું કે, તેહરાનની નૌકાદળ અને હવાઈ સંપત્તિનો નોંધપાત્ર ભાગ નાશ પામ્યો છે.
ટ્રમ્પે કહ્યું, "તેમની પાસે હવે કેટલીક વસ્તુઓ બાકી છે, પરંતુ તેમાંથી ઘણી બધી છીનવાઈ ગઈ છે. ઉદાહરણ તરીકે, તેમની સેના પાસે 159 જહાજો હતા; 159 જહાજો સમુદ્રના તળિયે છે." સોમવારે એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં, ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકા ઈરાન પર ફરીથી પ્રતિબંધો લાદી રહ્યું છે અને એક વ્યૂહાત્મક પ્રવેશદ્વાર, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ માટે સુરક્ષા પૂરી પાડવા માટે 20 ટકા ફી વસૂલશે.
ટ્રમ્પે ખાતરી આપી હતી કે વધતા પ્રાદેશિક તણાવ છતાં, મહત્વપૂર્ણ શિપિંગ લેન દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ ટ્રાફિકને બાકીના વિશ્વથી કાપી નાખવામાં આવશે નહીં. તેમણે જાહેર કર્યું, "હોર્મુઝ ખુલ્લું છે અને ખુલ્લું રહેશે, ઈરાન સાથે હોય કે ન હોય."
તેમણે લખ્યું, "અમે 'ઈરાની નાકાબંધી' ફરીથી લાગુ કરી રહ્યા છીએ - કારણ કે તે ફક્ત ઈરાની જહાજો અથવા ગ્રાહકોને પ્રવેશવા અથવા બહાર નીકળવાથી પ્રતિબંધિત કરે છે. અન્ય તમામ રાષ્ટ્રો સ્ટ્રેટના મુક્ત અને ખુલ્લા ઉપયોગનો અધિકાર જાળવી રાખશે."
ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે આ અસ્થિર શિપિંગ લેનને સુરક્ષિત કરવાના સંચાલન ખર્ચને આવરી લેવા માટે ટ્રાન્ઝિટ કાર્ગો પર 20 ટકા વસૂલાત એક જરૂરી પગલું છે. તેમણે ઉમેર્યું, "હવેથી, યુએસ 'હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના રક્ષક' તરીકે ઓળખાશે, પરંતુ - આ ક્ષમતામાં, અને સ્પષ્ટપણે, આ અત્યંત અસ્થિર પ્રદેશને સુરક્ષિત રાખવા માટે જરૂરી કોઈપણ અને તમામ ખર્ચને આવરી લેવા માટે - અમને પસાર થતા તમામ કાર્ગો પર 20 ટકાના દરે વળતર આપવામાં આવશે."
ઈરાન અને યુએસને સંડોવતા હુમલાઓએ પશ્ચિમ એશિયામાં નવા તણાવને જન્મ આપ્યો છે, જેનાથી બંને રાષ્ટ્રો વચ્ચેના વચગાળાના શાંતિ કરાર પર અસર પડી છે. આ સંઘર્ષ, જે ઈરાનને યુએસ અને ઇઝરાયલ સામે ઉભો કરે છે, 28 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયો હતો અને દરિયાઈ પરિવહન અને ઊર્જા પુરવઠા શૃંખલાઓને અસર કરી છે.
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