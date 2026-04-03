ટ્રમ્પે નવા ફાર્માસ્યુટિકલ ટેરિફનો આદેશ આપ્યો, મેટલ પર ડ્યુટીમાં પણ ફેરફાર
ટ્રમ્પ દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેલા નવા ઓર્ડરો ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ પર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં વધુ ઉત્પાદન કરવા માટે દબાણ વધારે છે.
Published : April 3, 2026 at 3:00 PM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ગુરુવારે ચોક્કસ દવાઓ પર નવા ટેરિફનો આદેશ આપ્યો છે, તેમજ મેટલ ટેરિફમાં ફેરફાર કર્યા છે. લગભગ તમામ ભાગીદારો સાથે વેપાર યુદ્ધ ચલાવ્યાના એક વર્ષ પછી, ટ્રમ્પે તેમનો વેપાર એજન્ડા વધુ કડક બનાવ્યો છે.
તેમના દ્વારા હસ્તાક્ષર કરાયેલા આ નવા આદેશો ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓ પર યુએસમાં વધુ ઉત્પાદન કરવા માટે દબાણ વધારે છે, જ્યારે અધિકારીઓનો આરોપ છે કે તેઓ મેટલના ભાવમાં "કૃત્રિમ રીતે હેરફેર" કરી રહી છે તેવી કંપનીઓને પણ લક્ષ્ય બનાવે છે.
સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ અને તાંબાના નોંધપાત્ર જથ્થા ધરાવતા ફિનિશ્ડ ઉત્પાદનો પર હવે મેટલની માત્રાના આધારે નહીં, પરંતુ તેમના સંપૂર્ણ મૂલ્ય પર 25 ટકા ડ્યુટીનો સામનો કરવો પડશે - એક ફેરફાર જે ગ્રાહકો માટે વધતી કિંમતો અંગે ચિંતા ઊભી કરી શકે છે.
ટ્રમ્પે જેને "લિબરેશન ડે" કહ્યું હતું તેની વર્ષગાંઠ પર આ પગલાં લેવામાં આવ્યા છે, જ્યારે તેમણે ડઝનેક અર્થતંત્રોના માલ પર વિવિધ ટેરિફ દરોની જાહેરાત કરી હતી, જેનાથી નાણાકીય બજારો હચમચી ગયા હતા અને સપ્લાય ચેઇનમાં વિક્ષેપ પડ્યો હતો.
સુપ્રીમ કોર્ટે આ ફેબ્રુઆરીમાં આ વૈશ્વિક ટેરિફને નાબૂદ કર્યા હોવા છતાં, ટ્રમ્પ અલગ સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને તેમને ફરીથી લાદવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
"લિબરેશન ડે" માટે તેમનો જાહેર કરેલો ધ્યેય અમેરિકન ઉદ્યોગનો પુનર્જન્મ હતો, જેના કારણે રોજગાર, આવક અને રોકાણમાં વધારો થયો - જોકે નિષ્ણાંતો કહે છે કે આ લક્ષ્યો મોટાભાગે નિષ્ફળ ગયા છે.
ગુરુવારે ટ્રમ્પના આદેશમાં વિદેશમાં ઉત્પાદિત પેટન્ટ દવાઓ પર 100 ટકા ટેરિફ લાદવામાં આવશે, સિવાય કે દેશો ઓછા દરો માટે વેપાર કરાર પર પહોંચે, અથવા કંપનીઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્લાન્ટ સ્થાપવા માટે પ્રતિબદ્ધ ન થાય.
એક વરિષ્ઠ યુએસ અધિકારીએ પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે મોટી કંપનીઓને ભારે ટેરિફ લાદવામાં આવે તે પહેલાં "દેશમાં પ્લાન્ટ સ્થાપવાની યોજના" બનાવવા માટે 120 દિવસનો સમય આપવામાં આવશે, જ્યારે નાની કંપનીઓને 180 દિવસનો સમય મળશે.
"અમે આશા રાખીએ છીએ કે વિશ્વની મોટાભાગની પેટન્ટ દવાઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં બનાવવામાં આવશે," અધિકારીએ જણાવ્યું.
જે લોકો ઉત્પાદન પ્લાન્ટ બનાવવાનું વચન આપે છે - જે ટ્રમ્પના બીજા રાષ્ટ્રપતિ કાર્યકાળના અંત સુધીમાં પૂર્ણ થવું આવશ્યક છે - તેમને 20 ટકા ટેરિફનો સામનો કરવો પડશે.
યુરોપિયન યુનિયન, જાપાન, દક્ષિણ કોરિયા અને સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડને આ યોજનામાંથી બાકાત રાખવામાં આવશે અને તેમણે 15 ટકા ફાર્માસ્યુટિકલ ડ્યુટી ચૂકવવી પડશે કારણ કે તેઓએ અગાઉ વોશિંગ્ટન સાથે વેપાર કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.
દરમિયાન, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર સાથે "મોસ્ટ ફેવર્ડ નેશન" ભાવ સોદામાં પ્રવેશ કરતી અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પ્લાન્ટ પણ બનાવતી ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીઓને આ ભારે ફાર્માસ્યુટિકલ ટેરિફમાંથી મુક્તિ મળી શકે છે.
ટ્રમ્પે જે બીજા આદેશ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે તે સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ અને તાંબા પરના તેમના 50 ટકા ટેરિફનું પુનર્મૂલ્યાંકન કરે છે, જેનાથી આયાતકારોને અમેરિકન ખરીદદારો જે ભાવનો સામનો કરે છે તેના આધારે ડ્યુટી ચૂકવવાની ફરજ પડે છે.
વ્હાઇટ હાઉસના એક અધિકારીએ એએફપીને જણાવ્યું હતું કે આ આદેશ સોમવારે પૂર્વીય સમય મુજબ બપોરે 12:01 વાગ્યે અમલમાં આવશે. વહીવટીતંત્રના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ આરોપ લગાવ્યો કે "અન્ય દેશો ઇરાદાપૂર્વક આયાતી મેટલના ભાવમાં ફેરફાર કરી રહ્યા છે" જેથી ઓછા ટેરિફ લાદવામાં આવે.
આ જ જાહેરાતમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે 15 ટકાથી વધુ સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ અને તાંબા ધરાવતા ફિનિશ્ડ ઉત્પાદનો પર તેમના સંપૂર્ણ મૂલ્ય પર 25 ટકા ટેરિફ લાગશે, ફક્ત ધાતુના જથ્થા પર આધારિત નહીં.
"આ સરળીકરણ અને ન્યાયીપણાની બાબત છે," અધિકારીએ કહ્યું. આ વર્ષની મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓ પહેલા ફુગાવામાં વધારો થવાની ચિંતાઓ વિશે પૂછવામાં આવતા, અધિકારીએ કહ્યું: "મને નથી લાગતું કે આની લોકોની ખરીદ શક્તિ પર કોઈ અસર પડશે." અધિકારીએ ભાર મૂક્યો, "આનાથી સ્ટોર્સમાં વેચાતી વસ્તુઓના ભાવ પર કોઈ અસર થશે નહીં."