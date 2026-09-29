જો ઈરાન પરમાણુ મુદ્દાઓ પર ઑફર રજૂ કરશે તો ટ્રમ્પ પ્રતિબંધોમાં રાહત આપવા તૈયાર: અમેરિકન અધિકારી
ટ્રમ્પે ઈરાનને કોઈ પણ પ્રકારની છૂટછાટ આપવાનો ઇનકાર કર્યો અને કહ્યું કે તેઓ સમજૂતી કરવા માગે છે
Published : September 29, 2026 at 1:16 PM IST
વોશિંગ્ટન ડી.સી : યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઈરાન પરના પ્રતિબંધોમાં રાહત આપવા અને સ્થિર કરાયેલા ભંડોળને મુક્ત કરવા તૈયાર છે, પરંતુ તે ત્યારે જ શક્ય બનશે જો તેહરાન પરમાણુ મુદ્દા અંગે કોઈ નક્કર પ્રસ્તાવ રજૂ કરે. સોમવારે (સ્થાનિક સમય મુજબ) એક યુએસ અધિકારીએ સીએનએન (CNN) ને જણાવ્યું હતું કે આ વલણ એવા સમયે સામે આવ્યું છે જ્યારે મધ્યસ્થીઓ બંને દેશોને ફરીથી વાટાઘાટોના ટેબલ પર લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે યુએસ મધ્યસ્થીઓ દ્વારા સકારાત્મક અને રચનાત્મક વાતચીત કરી રહ્યું છે, સાથે જ તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું હતું કે જ્યાં સુધી પરમાણુ મુદ્દાઓ ઉકેલાશે નહીં ત્યાં સુધી કોઈ કરાર થશે નહીં. શનિવારે (સ્થાનિક સમય મુજબ), ટ્રમ્પે હોર્મુઝની સામુદ્રધુની (Strait of Hormuz) અંગેના નવા પ્રસ્તાવને અસ્વીકાર્ય ગણાવીને ફગાવી દીધો હતો.
રવિવારે (સ્થાનિક સમય મુજબ), ટ્રમ્પે 'એક્સિઓસ' (Axios) ને કહ્યું હતું કે તેઓ આ અઠવાડિયે ઈરાન સાથે વધુ વાતચીતની અપેક્ષા રાખે છે. યુએસ અધિકારીએ નોંધ્યું હતું કે વિશેષ દૂત સ્ટીવ વિટકોફ, જેરેડ કુશનર, ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ અને સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો યુએસ વતી વાટાઘાટોનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે.
જોકે, ટ્રમ્પે ઈરાનને કોઈ પણ પ્રકારની છૂટછાટની "ઓફર" આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને સોમવારે 'ટ્રુથ સોશિયલ' (Truth Social) પર કહ્યું હતું કે, "મેં તેમને કંઈપણ ઓફર કર્યું નથી!" ટ્રમ્પે રવિવારે ટિપ્પણી કરી હતી કે, "તેઓ કરાર કરવા માંગે છે, પરંતુ તે એવો કરાર નથી જે હું કરવા માંગુ છું. આ એવો કરાર છે જેના માટે આપણે કદાચ એક વર્ષ પહેલાં સંમત થયા હોત. તેમણે પોતાની સ્થિતિનો અતિશય લાભ લેવાનો પ્રયાસ કર્યો (overplayed their hand)."
એક અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, ઈરાને પરમાણુ મુદ્દાઓ અંગે નમ્ર વલણ અપનાવવાનો સંકેત આપ્યો છે, જોકે પ્રતિબદ્ધતાઓના અમલીકરણના સમયગાળા અંગે બંને પક્ષો હજુ સુધી કોઈ સમજૂતી પર પહોંચ્યા નથી. દરમિયાન, અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, ઈરાનના વિદેશ મંત્રી અબ્બાસ અરાઘચી સોમવારે (સ્થાનિક સમય મુજબ) જણાવ્યું હતું કે તેહરાને ન્યૂયોર્કમાં કતારી મધ્યસ્થીઓ દ્વારા અમેરિકા સાથે વધુ પરોક્ષ વાટાઘાટો કરી છે.
તેમણે નોંધ્યું હતું કે ઈરાન વોશિંગ્ટન તરફથી સત્તાવાર પ્રતિભાવની રાહ જોઈ રહ્યું છે, જે મંગળવાર સુધીમાં મળવાની અપેક્ષા છે. પત્રકારો સાથે વાત કરતા અરાઘચીએ કહ્યું કે ગયા અઠવાડિયે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાના સત્ર માટેની તેમની મુલાકાતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય પ્રાદેશિક તણાવ અને હોર્મુઝની સામુદ્રધુની (Strait of Hormuz) માં સુરક્ષાની ગંભીર સ્થિતિ અંગે ઈરાનનું વલણ સ્પષ્ટ કરવાનો હતો.
અલ જઝીરાના જણાવ્યા અનુસાર, ઈરાનના વિદેશ મંત્રીએ પુનરોચ્ચાર કર્યો હતો કે જો અમુક શરતોનું પાલન કરવામાં આવે તો, તેહરાને સંકટ ઉકેલવા અને મહત્વપૂર્ણ શિપિંગ માર્ગો ફરીથી ખોલવા માટે એક નક્કર અને તાર્કિક યોજના રજૂ કરી છે. અરાઘચીએ કહ્યું, "અમારો ઉદ્દેશ્ય આ શરતો અમેરિકા તેમજ અન્ય તમામ દેશો સુધી પહોંચાડવાનો હતો, જેથી આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને જાણ થાય કે ઈરાન પાસે આ બાબતે એક યોજના છે."
અરાઘચીએ ઉમેર્યું હતું કે કતારી મધ્યસ્થીઓએ તાજેતરની બેઠકો દરમિયાન નવા સૂચનો આપ્યા હતા, જેનો હેતુ હાલના મતભેદો ઘટાડવાનો અને તેહરાનના પ્રસ્તાવોના અમલીકરણને સરળ બનાવવાનો હતો; હવે આ વિચારો વોશિંગ્ટન સુધી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યા છે.
અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, તેમણે કહ્યું કે, "કતારી અને પાકિસ્તાની મધ્યસ્થીઓ વચ્ચે હંમેશાં સંદેશાવ્યવહાર અને સંદેશાઓની આપ-લે થતી રહી છે; જોકે, ઈરાન દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા પ્રસ્તાવને ધ્યાનમાં લેતા આ પ્રક્રિયા હવે વધુ ગંભીર બની છે."
અલ જઝીરાના અહેવાલ મુજબ, ટ્રમ્પે સોમવારે (સ્થાનિક સમય મુજબ) પુષ્ટિ કરી હતી કે યુએસ અધિકારીઓએ ઈરાન અંગે મધ્યસ્થીઓ સાથે ચર્ચા કરી હતી. ઓવલ ઓફિસમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ટ્રમ્પે આ વાતચીતની પુષ્ટિ કરી હતી પરંતુ તે અંગે વધુ વિગતો આપી ન હતી.
ઈરાનના સરકારી મીડિયાને ટાંકીને અલ જઝીરાએ અહેવાલ આપ્યો હતો કે અરાઘચી ન્યૂયોર્કમાં મધ્યસ્થીઓને મળવાના હતા જેથી તેહરાન અને વોશિંગ્ટન વચ્ચેની પરિસ્થિતિ અંગેના તાજેતરના પ્રસ્તાવો અને ઘટનાક્રમ પર ચર્ચા કરી શકાય. આ બેઠક અગાઉ ગયા અઠવાડિયે કતારી પ્રતિનિધિમંડળે યુએસની મુલાકાત લીધી હતી, જેમાં આર્થિક રાહતના બદલામાં હોર્મુઝની સામુદ્રધુની (Strait of Hormuz) ફરીથી ખોલવા અંગે યુએસ અધિકારીઓ સમક્ષ ઈરાનનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.
ગયા અઠવાડિયે, 81મી યુએન (UN) જનરલ એસેમ્બલી દરમિયાન, અરાઘચી દ્વારા સાત-દિવસીય પ્રસ્તાવની રૂપરેખા રજૂ કરવામાં આવી હતી, જેના હેઠળ જો વોશિંગ્ટન અમુક શરતો પૂરી કરે તો ઈરાન હોર્મુઝની સામુદ્રધુની ફરીથી ખોલી શકે છે. ઈરાને જણાવ્યું હતું કે આ પ્રસ્તાવ મધ્યસ્થીઓ દ્વારા પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો અને જળમાર્ગને ફરીથી ખોલવાની બાબતને યુએસના લશ્કરી દબાણમાં ઘટાડો કરવા જેવા પગલાં સાથે જોડવામાં આવી હતી.
જોકે, રવિવારે (સ્થાનિક સમય મુજબ), યુએસ એમ્બેસેડર માઇક વોલ્ટ્ઝે જણાવ્યું હતું કે વોશિંગ્ટને આ પ્રસ્તાવને નકારી કાઢ્યો હતો, અને દાવો કર્યો હતો કે તેહરાન તેના પરમાણુ કાર્યક્રમ પર વાટાઘાટો પહેલાં પ્રતિબંધોમાં રાહત અને અબજો ડોલરની સ્થિર સંપત્તિ મેળવવા માંગતો હતો.
વોલ્ટ્ઝે ટિપ્પણી કરી હતી કે જ્યારે અમેરિકાને આખરે ઈરાન સાથે કોઈક પ્રકારના કરાર પર પહોંચવાની જરૂર પડશે, ત્યારે ટ્રમ્પ બધા વિકલ્પો ખુલ્લા રાખશે. યુએસ અધિકારીઓએ વોલ્ટ્ઝની લાગણીઓને સમર્થન આપ્યું હતું, ઈરાનના વચનો અંગે શંકા વ્યક્ત કરી હતી, જુલાઈમાં વાણિજ્યિક જહાજો પર ગોળીબાર દ્વારા દેશ દ્વારા યુએસ-ઈરાન સમજૂતીના ઉલ્લંઘનનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
દરખાસ્ત પર વોલ્ટ્ઝની ટિપ્પણી પર પ્રશ્ન ઉઠાવતા, અરાઘચીએ નોંધ્યું હતું કે યુએસ એમ્બેસેડરે ખરેખર યોજના જોઈ નહોતી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે તેહરાન રાજદ્વારી માટે ખુલ્લું રહે છે અને સાથે સાથે નવી દુશ્મનાવટની શક્યતા માટે તૈયારી કરે છે. આ મડાગાંઠમાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિવાદનો કેન્દ્રિય મુદ્દો રહે છે; ઈરાને કરાર હેઠળ દરિયાઈ માર્ગ ફરીથી ખોલવાની તૈયારી દર્શાવી છે, જ્યારે યુએસે તેહરાનના નવા પ્રસ્તાવને ફગાવી દીધો છે. પરિણામે, ન્યૂ યોર્કમાં સોમવારની બેઠકનું ધ્યાન મધ્યસ્થીઓ દ્વારા રજૂ કરાયેલા નવા પ્રસ્તાવો અને સ્થિતિઓ પર કેન્દ્રિત રહેવાની અપેક્ષા હતી, જેમાં સુનિશ્ચિત વાટાઘાટોમાં યુએસની સીધી ભાગીદારી નહીં હોય.
આ પણ વાંચો: