ટ્રમ્પે ફરી એકવાર ઈરાનને ધમકી આપતા કહ્યું 'બીજો નૌસૈનિક આગળ વધી રહ્યો છે'
ટ્રમ્પે ઈરાન પ્રત્યે પોતાના કડક વલણનો પુનરાવર્તિત કર્યો, કહ્યું કે યુદ્ધનો અંત આવવો જોઈએ કારણ કે નૌકાદળ આ પ્રદેશ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.
આયોવા: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે આયોવામાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન ઈરાન પર પોતાના કડક વલણનો પુનરાવર્તિત કર્યો. તેમણે લશ્કરી દબાણ અને તેહરાન સાથે વાતચીતની શક્યતા પર ભાર મૂક્યો, કારણ કે વિરોધીઓ પરના કડક પગલાં અને પ્રાદેશિક સુરક્ષાને લઈને તણાવ ચાલુ છે.
મધ્ય પૂર્વમાં યુએસના વિશાળ લશ્કરી નિર્માણનો ઉલ્લેખ કરતા, ટ્રમ્પે કહ્યું, "બાય ધ વે, બીજો સુંદર આર્મડા હાલમાં ઈરાન તરફ સુંદર રીતે સફર કરી રહ્યો છે. તો ચાલો જોઈએ. મને આશા છે કે તેઓ સોદો કરશે. તેઓએ પહેલી વાર સોદો કરવો જોઈતો હતો."
એક્સિઓસ સાથેના એક અલગ ઇન્ટરવ્યુમાં સમાન બેવડો સંદેશ ગુંજ્યો હતો, જ્યાં ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે ઈરાન સાથેની પરિસ્થિતિ "બદલતી" રહી છે. તેમણે કહ્યું કે તેમણે મધ્ય પૂર્વમાં મુખ્ય યુએસ લશ્કરી સંપત્તિ મોકલી છે અને સૂચવ્યું છે કે તેહરાન રાજદ્વારી ઉકેલ માટે ખુલ્લું હોઈ શકે છે.
સત્તા અને વાટાઘાટો વચ્ચેના અંતરને વધુ પ્રકાશિત કરતા, ટ્રમ્પે એક્સિઓસને કહ્યું, "ઈરાનની બાજુમાં અમારી પાસે એક મોટી સેના છે. વેનેઝુએલા કરતા મોટી," અને ઉમેર્યું કે તેહરાનના અધિકારીઓએ વારંવાર વાટાઘાટો કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે કહ્યું, "તેઓ સોદો કરવા માંગે છે. હું તે જાણું છું. તેઓએ ઘણી વખત ફોન કર્યો છે. તેઓ વાત કરવા માંગે છે."
ઇન્ટરવ્યુ પછી, એક વરિષ્ઠ યુએસ અધિકારીએ પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે જો ઈરાન સ્પષ્ટ શરતો પર ચર્ચા કરવા તૈયાર હોય તો યુએસ વાટાઘાટો કરવા તૈયાર છે. ધ ટાઇમ્સ ઓફ ઇઝરાયલ અનુસાર, અધિકારીએ કહ્યું, "ઈરાન સાથે, અમે વાટાઘાટો કરવા તૈયાર છીએ. જો તેઓ અમારી સાથે સંપર્ક કરવા માંગતા હોય, અને તેઓ જાણે છે કે શરતો શું છે, તો અમે વાટાઘાટો કરીશું."
આ મહિનાની શરૂઆતમાં, યુએસના ખાસ દૂત સ્ટીવ વિટકોફે એવી શરતોની રૂપરેખા આપી હતી જે વહીવટીતંત્ર માને છે કે કોઈપણ સોદા માટે આવશ્યક હશે, જેમાં યુરેનિયમ સંવર્ધન પર પ્રતિબંધ, અગાઉ સમૃદ્ધ યુરેનિયમ દૂર કરવું, ઈરાનના લાંબા અંતરના મિસાઇલ ભંડાર પર મર્યાદા અને પ્રાદેશિક પ્રોક્સી દળો માટે સમર્થન પાછું ખેંચવું શામેલ છે. તેહરાન વાટાઘાટો કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે, પરંતુ આ શરતોને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢી છે.
ટ્રમ્પે ઈરાનના પરમાણુ માળખા પર અગાઉની લશ્કરી કાર્યવાહીનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે જૂનમાં અમેરિકાના હુમલાઓએ ત્રણ સ્થળોએ હુમલો કરીને દેશની પરમાણુ ક્ષમતાનો "નાશ" કર્યો હતો, જોકે ઈરાનના સંવર્ધન કાર્યક્રમમાં વિક્ષેપ કેટલો હતો તે તાત્કાલિક સ્પષ્ટ નહોતું.
જૂનમાં થયેલા બોમ્બમારા અભિયાનનો ઉલ્લેખ કરતા તેમણે કહ્યું હતું કે, "લોકો 22 વર્ષથી આ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે." રાષ્ટ્રપતિનું કડક વલણ 2015ના પરમાણુ કરારમાંથી અમેરિકાને પાછું ખેંચી લેવા અને પ્રતિબંધો દ્વારા તેહરાનને નબળા બનાવવાના હેતુથી મહત્તમ દબાણ અભિયાન શરૂ કરવાના તેમના પ્રથમ કાર્યકાળના નિર્ણયને અનુસરે છે.
એક્સિઓસના અહેવાલ મુજબ, તેમની ચેતવણીઓ છતાં, ટ્રમ્પે હજુ સુધી નિર્ણય લીધો નથી કે ઈરાન સામે વધુ લશ્કરી કાર્યવાહીને અધિકૃત કરવી કે નહીં, જોકે અગાઉ સરકારે વિરોધીઓને માર્યા ગયા તો કાર્યવાહી કરવાનું વચન આપ્યું હતું - એક પગલું જેના કારણે હજારો લોકો માર્યા ગયા છે.
ધ ટાઇમ્સ ઓફ ઇઝરાયલ અનુસાર, તેઓ આ અઠવાડિયે તેમની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા ટીમ સાથે વધુ ચર્ચા કરવાના છે, અને મધ્ય પૂર્વીય પાણીમાં યુએસ અબ્રાહમ લિંકન એરક્રાફ્ટ કેરિયરના આગમન બાદ લશ્કરી વિકલ્પો વિસ્તૃત થવાની સંભાવના છે.
ટ્રમ્પે એક્સિઓસને એમ પણ કહ્યું હતું કે ગયા જૂનમાં 12 દિવસના યુદ્ધ દરમિયાન, તેમણે જેરુસલેમને પહેલા હુમલો કરવાની મંજૂરી આપીને ઇઝરાયલ પર ઇરાની મિસાઇલ હુમલો અટકાવ્યો હતો. આ દર્શાવે છે કે તેમની સરકાર લશ્કરી દબાણને રાજદ્વારી પદ્ધતિઓ સાથે જોડવા પર ભાર મૂકી રહી છે.
