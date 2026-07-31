ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રનો ગ્રેજ્યુએશન પછી અમેરિકામાં કામ કરવા માંગતા વિદ્યાર્થીઓ માટે $100,000 ફી લાદવાનો વિચાર
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા આ પગલું યુએસ કોર્ટે H1-B વિઝા પર $100,000 ફી લાદવાના પ્રસ્તાવને ફગાવી દીધા બાદ લેવામાં આવ્યું છે.
By PTI
Published : July 31, 2026 at 10:10 AM IST
વોશિંગ્ટન: ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના એક અહેવાલ મુજબ, અમેરિકા એવા વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ માટે વિઝા પર $100,000 ફી લાદવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે જેઓ અમેરિકન યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતક થયા પછી અમેરિકામાં કામ કરવા માંગે છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા આ પગલું યુએસ કોર્ટે H1-B વિઝા પર $100,000 ફી લાદવાના પ્રસ્તાવને ફગાવી દીધા બાદ લેવામાં આવ્યું છે.
ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ અનુસાર, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટી (DHS) ઓપ્શનલ પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ (OPT) વિઝા પર ભારે ફી લાદવાનું વિચારી રહ્યું છે; આ વિઝા વિદ્યાર્થીઓને આપવામાં આવતા F-1 વિઝાનું વિસ્તરણ છે.
OPT પ્રોગ્રામ વિદેશી સ્નાતક વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસ સાથે સીધા સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં વિદ્યાર્થી વિઝા પર એક થી ત્રણ વર્ષ સુધી કામ કરવાની મંજૂરી આપે છે. 2024 માં, પ્રથમ વર્ષ જેના માટે ડેટા ઉપલબ્ધ છે, લગભગ 419,000 વિદેશીઓ OPT પર કામ કરી રહ્યા હતા.
અમેરિકન યુનિવર્સિટીઓમાંથી ભારે ભરતી કરતી ટેક કંપનીઓએ H1-B વિઝા માટે $100,000 ફીનો વિરોધ કર્યો છે.
DHS ના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે: "કોઈ પણ નીતિને સત્તાવાર રીતે જાહેર ન થાય ત્યાં સુધી અંતિમ ગણવી જોઈએ નહીં. DHS ખાતે, અમે હંમેશા ચર્ચા કરીએ છીએ કે અમારી કાનૂની ઇમિગ્રેશન સિસ્ટમની અખંડિતતાને સુરક્ષિત રાખવા માટે અમારા નિકાલ પરના તમામ સાધનોનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો."
H-1B અને વિદ્યાર્થી વિઝા ઉપરાંત, સ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારીઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સની બહાર ગ્રીન કાર્ડ માટે અરજી કરનારાઓ પર $100,000 બોન્ડ લાદવાનું પણ વિચારી રહ્યા છે. આ બોન્ડ ફક્ત ત્યારે જ પરત કરી શકાય છે જ્યારે તેઓ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પાછા ફરે અને નાગરિક બને. OPT પ્રોગ્રામ એ વિદેશી વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં અભ્યાસ કરવાનું પસંદ કરવાના મુખ્ય કારણોમાંનું એક છે.
OPT વિના, મોટાભાગના વિદેશી વિદ્યાર્થીઓએ સ્નાતક થયા પછી તરત જ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ છોડવું પડશે, અમેરિકન યુનિવર્સિટીઓમાં શીખેલી કુશળતાને વિદેશી બજારોમાં લઈ જવી પડશે.