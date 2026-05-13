ઈરાન સાથે તણાવ વચ્ચે બેઈજિંગ પહોંચ્યા ટ્રમ્પ, જિનપિંગ સાથે ઈરાન યુદ્ધ, વ્યાપાર સહિતના મુદ્દા પર થશે ચર્ચા
અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ત્રણ દિવસની રાજકીય મુલાકાતે ચીન પહોંચ્યા છે
Published : May 13, 2026 at 9:04 PM IST
બેઇજિંગ: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ બુધવારે ત્રણ દિવસની રાજકીય મુલાકાત માટે ચીન પહોંચ્યા. આ મુલાકાત દરમિયાન, તેઓ તેમના ચીની સમકક્ષ રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ સાથે ઈરાન સાથેના સંઘર્ષ સહિત વિવિધ વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે.
રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગના આમંત્રણ પર ચીનની મુલાકાતે આવેલા ટ્રમ્પનું એરપોર્ટ પર ઉપ રાષ્ટ્રપતિ હાન ઝેંગ દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. વિશ્વની બે સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓના રાષ્ટ્રપ્રમુખો સાતમી વખત સામ-સામે વાતચીત કરશે. આ પહેલા, ટ્રમ્પ અને શી ઓક્ટોબર 2025માં દક્ષિણ કોરિયાના બુસાનમાં સામ-સામે બેઠા હતા.
અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ નવ વર્ષમાં ચીનની તેમની બીજી મુલાકાત માટે બેઇજિંગ પહોંચ્યા છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય વેપાર કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા અને ટેરિફ અંગે ચાલી રહેલા તણાવને ઉકેલવાનો છે. આ ટેરિફ અમેરિકામાં ચીનની નિકાસને અસર કરી રહ્યા હતા, જે 525 બિલિયન અમેરિકન ડૉલરથી વધુ છે.
ટ્રમ્પ ટોચની કંપનીઓના સીઈઓ સાથે બેઇજિંગ પહોંચ્યા. તેઓ તેમના કાર્યકાળના પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન 2017માં ચીનની મુલાકાત લેનારા છેલ્લા યુએસ રાષ્ટ્રપતિ હતા. અમેરિકાના પ્રિન્સિપલ ડેપ્યુટી પ્રેસ સેક્રેટરી અન્ના કેલીએ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ ગુરુવારે શી જિનપિંગ સાથે દ્વિપક્ષીય બેઠક કરશે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, બંને નેતાઓ શુક્રવારે ચા પર મળશે અને તે જ દિવસે લંચ પર બેઠક પણ સુનિશ્ચિત થયેલ છે. કેલીના જણાવ્યા મુજબ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ આ વર્ષના અંતમાં ચીનના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા પારસ્પરિક મુલાકાતનું આયોજન કરવાની યોજના ધરાવે છે.
ટ્રમ્પના બેઇજિંગ આગમન પહેલાં, ચીનના ઉપ પ્રધાનમંત્રી હી લાઇફેંગ અને યુએસ ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કૉટ બેસેન્ટે દક્ષિણ કોરિયામાં વેપાર વાટાઘાટોના અંતિમ રાઉન્ડનું સમાપન કર્યું હતું. જો કે, આ ચર્ચાઓ અંગે વિગતવાર માહિતી શેર કરવામાં આવી નથી અને ચોક્કસ વિગતો અજ્ઞાત છે. વાટાઘાટો વેપાર અને ટેરિફ, આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ અને ટેકનોલોજી, તાઇવાન - ખાસ કરીને તાઈવાનને યુએસ શસ્ત્રોનું વેચાણ - ઈરાન અને પશ્ચિમ એશિયાઈ સુરક્ષા, તેમજ દુર્લભ ધાતુઓ અને સપ્લાય ચેઇન પર કેન્દ્રિત હતી.
ચીનની તેમની ત્રણ દિવસીય મુલાકાત દરમિયાન, ટ્રમ્પ ટેમ્પલ ઑફ હેવનની પણ મુલાકાત લેવાના છે, જે શાહી મંદિરોનું સંકુલ છે જ્યાં સમ્રાટોએ ઐતિહાસિક રીતે સારા પાક માટે પ્રાર્થના કરી હતી. બેઇજિંગ જતા પહેલા, ટ્રમ્પે વોશિંગ્ટનમાં મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, વેપાર શી જિનપિંગ સાથેની તેમની ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય હશે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ અમેરિકન કૃષિ ઉત્પાદનો અને વિમાનોની ખરીદી વધારવા માટે ચીન સાથે વધારાના કરારોને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાની યોજના ધરાવે છે. બંને રાષ્ટ્રો તેમની વચ્ચેના મતભેદોને ઉકેલવામાં મદદ કરવા માટે ચીન સાથે એક વેપાર બોર્ડ સ્થાપિત કરવાની પણ યોજના બનાવી રહ્યા છે. ટ્રમ્પની સાથે બેઇજિંગમાં અનેક મુખ્ય યુએસ બહુરાષ્ટ્રીય કોર્પોરેશનોના સીઈઓ છે - જેમાં ટેસ્લાના વડા એલોન મસ્ક અને એપલના સીઈઓ ટિમ કૂકનો સમાવેશ થાય છે - જે બધા ચીનમાં સારી રીતે સ્થાપિત વ્યવસાયિક કામગીરી ધરાવે છે.
આઇફોનના વેચાણમાં 28 ટકાના વધારાને કારણે, એપલે 2026 ની શરૂઆતમાં ચીનના સ્પર્ધાત્મક સ્માર્ટફોન બજારમાં ટોચનું સ્થાન પાછું મેળવ્યું છે. એપ્રિલમાં, ટેસ્લાના ચીનમાં ઉત્પાદિત વાહનો (નિકાસ સહિત) નું વેચાણ 79,478 પર પહોંચી ગયું - જે પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં 36 ટકાનો વધારો છે - જે ઉત્પાદનમાં સુધારો દર્શાવે છે.
ચીની અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, ટોચના અમેરિકન ઉદ્યોગસાહસિકોને એક વિશિષ્ટ આંતરરાષ્ટ્રીય બિઝનેસ ક્લબમાં તેમના ચીની સમકક્ષો સાથે નેટવર્ક કરવાની તક આપવામાં આવશે. જોકે, સમિટ દરમિયાન, વિશ્વનું ધ્યાન યુએસ-ઇઝરાયલ-ઈરાન સંઘર્ષને સમાપ્ત કરવા અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનો નાકાબંધી હટાવવા માટે લેવામાં આવનારા સંભવિત પગલાં પર કેન્દ્રિત રહેશે.
ટ્રમ્પની મુલાકાત પહેલા, ઈરાની વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ સંઘર્ષ ફાટી નીકળ્યા પછી બેઇજિંગની તેમની પ્રથમ યાત્રા કરી અને તેમના ચીની સમકક્ષ વાંગ યી સાથે વાતચીત કરી. વાંગ-અરાઘચી વાટાઘાટો પર ટિપ્પણી કરતા, યુએસ વિદેશ પ્રધાન માર્કો રુબિયોએ જણાવ્યું હતું કે, "મને આશા છે કે ચીન તેમને બરાબર તે જ કહેશે જે કહેવાની જરૂર છે."
