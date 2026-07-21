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હવે કેનેડાનો વારો! ટ્રમ્પે ઑટોમોબાઇલ, દારૂ અને ચીઝ અંગેના વેપારી વિવાદોને ટાંકીને કેનેડિયન માલ પર 50% ટેરિફ લાદ્યો

નવેમ્બરમાં કોંગ્રેસ પર નિયંત્રણ મેળવવા માટે મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓ પહેલા ટ્રમ્પ માટે નવા ટેરિફ ગંભીર રાજકીય અને આર્થિક જોખમો ધરાવે છે

નવેમ્બરમાં કોંગ્રેસ પર નિયંત્રણ મેળવવા માટે મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓ પહેલા ટ્રમ્પ માટે નવા ટેરિફ ગંભીર રાજકીય અને આર્થિક જોખમો ધરાવે છે
નવેમ્બરમાં કોંગ્રેસ પર નિયંત્રણ મેળવવા માટે મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓ પહેલા ટ્રમ્પ માટે નવા ટેરિફ ગંભીર રાજકીય અને આર્થિક જોખમો ધરાવે છે (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : July 21, 2026 at 7:37 AM IST

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Updated : July 21, 2026 at 7:49 AM IST

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વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે કેનેડાથી આયાત થતા મોટાભાગના માલ પર 50% ટેરિફ (આયાત શુલ્ક) લાદવાની જાહેરાત કરી. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, કેનેડાએ અમેરિકન ઑટોમોબાઇલ, દારૂ અને ડેરી ઉત્પાદનો સાથે અન્યાયપૂર્ણ ભેદભાવ કર્યો છે.

આ નિર્ણયથી આર્થિક અસ્થિરતાની નવી લહેર ઊભી થઈ શકે છે. તેના કારણે મોંઘવારી વધવાનો ભય છે અને ટ્રમ્પના ફરીથી વ્હાઇટ હાઉસમાં પરત ફર્યા બાદ અમેરિકા અને કેનેડા વચ્ચેના લાંબા સમયથી રહેલા મજબૂત સંબંધોમાં વધુ તણાવ આવી શકે છે. આ નિર્ણય અંગે માહિતી આપતા વહીવટી તંત્રના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, ચીન સિવાય કેનેડા એવા અમુક દેશોમાંનો એક છે, જેણે ટ્રમ્પ દ્વારા અગાઉ લાદવામાં આવેલા ટેરિફનો જવાબી પ્રતિસાદ આપ્યો હતો અને હવે તેને તેની જવાબદારી ભોગવવી પડશે.

અધિકારીએ પોતાની ઓળખ ગુપ્ત રાખવાની શરતે પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, ટ્રમ્પે 1930ના ટ્રેડ એક્ટની કલમ 338 હેઠળ ટેરિફ લાગુ કરવા માટે ત્રણ જાહેરનામા પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. ગયા વર્ષે કેટલાક ડેમોક્રેટિક ધારાસભ્યોએ આ કલમ રદ કરવાની દરખાસ્ત મૂકી હતી, કારણ કે તેમના મતે ટ્રમ્પ તેનો ઉપયોગ કરીને અર્થવ્યવસ્થાને અસ્થિર બનાવી શકે છે.

નવા 50% ટેરિફ હેઠળ ઊર્જા ઉત્પાદનો, પોટાશ, માછલી અને મહત્વપૂર્ણ ખનિજોને મુક્તિ આપવામાં આવશે. જોકે, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ–મેક્સિકો–કેનેડા એગ્રીમેન્ટ (USMCA) હેઠળ અગાઉ આયાત શુલ્કમાંથી સુરક્ષિત રાખવામાં આવેલા અન્ય ઘણા માલ પર હવે ટેરિફ લાગુ પડશે. વર્ષ 2020માં થયેલા આ વેપાર કરારનું અમેરિકાએ નવીનીકરણ કર્યું નહોતું, જેના કારણે નવી વેપાર વાટાઘાટો શરૂ થઈ છે અને તે 2036 સુધી ચાલી શકે છે.

વ્હાઇટ હાઉસે જાહેર કરેલી માહિતી અનુસાર આ ટેરિફ 30 દિવસ પછી અમલમાં આવશે, એટલે કે બંને દેશો વચ્ચે વાટાઘાટો માટે હજુ સમય છે, કારણ કે ટ્રમ્પે અગાઉ પણ આયાત પર જાહેર કરેલા તમામ કરવધારા દરેક વખતે અમલમાં મૂક્યા નહોતા.

કેનેડાના વડાપ્રધાન માર્ક કાર્નીએ નિવેદનમાં જણાવ્યું કે, તેમની સરકાર "મુક્ત અને ન્યાયસંગત વેપારના લાભોમાં વિશ્વાસ રાખે છે" અને કેનેડાએ અત્યાર સુધી 20થી વધુ નવા આર્થિક અને સુરક્ષા ભાગીદારી કરારો કર્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું કે કેનેડા ટ્રમ્પ સરકાર સાથે વાટાઘાટ કરવા માટે તૈયાર છે.

કાર્નીએ કહ્યું, "આ વેપાર વિવાદના કારણે ખાસ કરીને અમેરિકામાં પરિવારો પર ખર્ચનો બોજ વધ્યો છે. બાકી રહેલા મુદ્દાઓનો બંને દેશોના નાગરિકોના હિતમાં ઉકેલ લાવવા માટે કેનેડા અમેરિકા સાથે ગંભીરતાપૂર્વક ચર્ચા કરવા તૈયાર છે."

કેનેડાને વ્યાપક વેપાર યુદ્ધનો ખતરો

તેમ છતાં, કેનેડા પોતાની અર્થવ્યવસ્થાના હિતોની રક્ષા કરવા પગલાં ભરે તો આ ટેરિફનો વિવાદ વધુ વ્યાપક વેપાર યુદ્ધમાં ફેરવાઈ શકે છે. ઓન્ટારિયોના પ્રીમિયર ડગ ફોર્ડે સંભવિત ટકરાવની ચેતવણી આપતાં સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું:

"જો આ ટેરિફ અમલમાં આવશે, તો કેનેડાએ પણ ટેરિફ સામે ટેરિફ અને ડોલર સામે ડોલરના આધારે જવાબ આપવો જોઈએ."

કેનેડિયન ચેમ્બર ઑફ કોમર્સના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (CEO) કૅન્ડેસ લેઇંગે ટ્રમ્પ સરકારના આ નિર્ણયને "દુઃખદ" ગણાવ્યો. જોકે તેમણે જણાવ્યું કે ટેરિફ અમલમાં આવે તે પહેલાંના 30 દિવસના સમયગાળાનો ઉપયોગ બંને દેશોએ ઔપચારિક વાટાઘાટોમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરવા માટે કરવો જોઈએ.

અમેરિકાની ડિસ્ટિલ્ડ સ્પિરિટ્સ કાઉન્સિલના CEO ક્રિસ સ્વોંગરે પણ સમાધાનની અપીલ કરતાં કહ્યું:

"અમે સરહદની બંને બાજુના નીતિ નિર્માતાઓને એવી સમજૂતી સુધી પહોંચવા અપીલ કરીએ છીએ, જે અમેરિકન સ્પિરિટ્સ (દારૂ) માટે બજારમાં ફરી પ્રવેશ સુનિશ્ચિત કરે અને અમેરિકાના હૉસ્પિટાલિટી ક્ષેત્રને વધુ નુકસાન થતું અટકાવે."

પરંતુ, મહામંદી (ગ્રેટ ડિપ્રેશન)ના સમયના કાયદાનો ઉપયોગ કરીને ટેરિફ લાદવાના નિર્ણયથી જોખમો વધુ વધી શકે છે. સ્વતંત્ર વિચાર મંચ કેટો ઇન્સ્ટિટ્યૂટના જનરલ ઇકોનોમિક્સ વિભાગના ઉપપ્રમુખ સ્કોટ લિન્સિકોમે જણાવ્યું કે આવા ટેરિફ માત્ર કેનેડા પૂરતા મર્યાદિત નહીં રહે, પરંતુ અમેરિકાના અન્ય વેપારી ભાગીદારો પર પણ લાગુ થઈ શકે છે, જેના કારણે વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થામાં "ભારે અનિશ્ચિતતા" ઊભી થઈ શકે છે.

લિન્સિકોમે કહ્યું: "અમે હવે એવી સીમા પાર કરી દીધી છે જ્યાંથી પાછા ફરવું મુશ્કેલ છે. ટ્રમ્પ દ્વારા કલમ 338નો ઉપયોગ કરવો એટલે ટેરિફના મામલે સૌથી કડક અને અત્યંત શક્તિશાળી વિકલ્પ અપનાવવો."

ટેરિફ ટ્રમ્પ માટે રાજકીય પડકાર પણ બન્યા

નવા ટેરિફ નવેમ્બરમાં યોજાનારી કોંગ્રેસની મધ્યાવધી ચૂંટણી પહેલાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ માટે ગંભીર રાજકીય અને આર્થિક જોખમો ઊભા કરી શકે છે. ગયા વર્ષે એપ્રિલમાં જાહેર કરાયેલા તેમના "લિબરેશન ડે" ટેરિફને કારણે મોંઘવારી અને સંભવિત મંદીની ચિંતાઓ વચ્ચે નાણાંકીય બજારોમાં ભારે ઉથલપાથલ સર્જાઈ હતી. ત્યારબાદ ટ્રમ્પે વાટાઘાટો માટે સમય આપવા ટેરિફના દરોમાં થોડા સમય માટે રાહત આપી હતી.

આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં અમેરિકાની સુપ્રીમ કોર્ટે નિર્ણય આપ્યો હતો કે આર્થિક કટોકટી જાહેર કરીને ટેરિફ લાદવાનો કાનૂની અધિકાર ટ્રમ્પ પાસે નહોતો. આ ચુકાદા બાદ ટ્રમ્પ સરકારે આયાત પર કર વધારવા માટે અન્ય કાનૂની જોગવાઈઓનો આધાર શોધવો પડ્યો.

ટેરિફ એટલે આયાત પર વસૂલવામાં આવતો કર. કંપનીઓ આ વધારાનો ખર્ચ સામાન્ય રીતે ગ્રાહકો પર ઊંચા ભાવના રૂપમાં લાદે છે. ટ્રમ્પનો દાવો છે કે ટેરિફના કારણે ઉત્પાદન ઉદ્યોગો અમેરિકા તરફ પાછા આવશે અને સ્થાનિક ઉત્પાદન વધશે. જોકે, અત્યાર સુધીના આર્થિક આંકડાઓમાં આ દાવાને સમર્થન આપતા પૂરતા પુરાવા જોવા મળ્યા નથી.

વોશિંગ્ટન રાજ્યના ડેમોક્રેટિક સાંસદ અને ડેમોક્રેટિક કોંગ્રેસનલ કેમ્પેઇન કમિટીના અધ્યક્ષ સુઝન ડેલબીને કહ્યું: "આ નવા કર અમેરિકન પરિવારો માટે જીવન વધુ મોંઘું બનાવશે અને ટ્રમ્પ જે ઉદ્યોગોને સુરક્ષિત રાખવાનો દાવો કરે છે, તે જ ઉદ્યોગો સામે અન્ય દેશો દ્વારા જવાબી પગલાં લેવામાં આવે તેવી શક્યતા છે."

તાજેતરમાં લાદવામાં આવેલા આયાત કર ટ્રમ્પની અર્થવ્યવસ્થા અંગેની પહેલેથી જ નબળી લોકપ્રિયતાને વધુ અસર પહોંચાડી શકે છે. રાષ્ટ્રપતિ પદની ચૂંટણી દરમિયાન તેમણે મતદારોને મોંઘવારી ઘટાડવાનું વચન આપ્યું હતું, પરંતુ તેઓ સત્તામાં આવ્યા પછી વાર્ષિક ફુગાવાનો દર વધ્યો છે. તેનું મુખ્ય કારણ ટેરિફ અને ઈરાન સાથેના યુદ્ધને કારણે કાચા તેલના ભાવમાં થયેલો વધારો હોવાનું માનવામાં આવે છે.

ટ્રમ્પ લાંબા સમયથી વેપારના મુદ્દે કેનેડાને નિશાન બનાવી રહ્યા છે

ટ્રમ્પ સરકારના એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે પોતાના સહયોગીઓને કેનેડા સામે વધુ ટેરિફ લાદવાની સંભાવના અંગે પણ વિચાર કરવા કહ્યું છે. તેમનો દાવો છે કે કેનેડામાં લાગેલી જંગલની આગ (વાઇલ્ડફાયર)ના ધુમાડાથી અમેરિકાની હવાની ગુણવત્તા પર નકારાત્મક અસર થઈ છે. ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પર પણ આ મુદ્દે જાહેરમાં ધમકી આપી હતી.

રવિવારે યોજાયેલી ફિફા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ દરમિયાન ટ્રમ્પે કેનેડાના વડાપ્રધાન માર્ક કાર્ની સાથે મેચ નિહાળી હતી. જોકે, ટ્રમ્પ સરકારના અધિકારીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે આ મુલાકાત વેપાર કે ટેરિફ અંગેની કોઈ સત્તાવાર ચર્ચા માટે નહોતી.

ટ્રમ્પે પોતાના જાહેરનામામાં દાવો કર્યો છે કે, કેનેડા અમેરિકન કાર, દારૂ અને ચીઝ સાથે અન્ય દેશોની સરખામણીએ ભેદભાવપૂર્ણ વર્તન કરે છે. જોકે, આ દલીલનો મોટો આધાર એ છે કે અમેરિકા દ્વારા ફેન્ટેનિલની દાણચોરી રોકવાના બહાને કેનેડા પર અગાઉ લાદવામાં આવેલા ટેરિફના જવાબમાં કેનેડાએ પ્રતિશોધાત્મક પગલાં લીધા હતા.

કાર સંબંધિત જાહેરનામામાં ટ્રમ્પે નોંધ્યું કે, એપ્રિલ 2025થી કેનેડાએ એવી અમેરિકન મોટરગાડીઓ પર 25% આયાત શુલ્ક જાળવી રાખ્યો છે, જે યુએસએમસીએ (USMCA) હેઠળ વિશેષ વેપારી છૂટ માટે પાત્ર નથી.

દારૂ અંગે વ્હાઇટ હાઉસે જણાવ્યું કે, ગયા વર્ષથી કેનેડાના બે પ્રાંતો અને પ્રદેશોને બાદ કરતાં બાકીના તમામ પ્રાંતો અને પ્રદેશોએ અમેરિકન દારૂની ખરીદી અને છૂટક વેચાણ બંધ કરી દીધું હતું. આ નિર્ણય પણ ટ્રમ્પના ટેરિફ અને કેનેડાને અમેરિકાનું "51મું રાજ્ય" બનાવવાની તેમની ટિપ્પણીઓના પ્રતિસાદરૂપે લેવામાં આવ્યો હતો.

ટ્રમ્પ લાંબા સમયથી કેનેડા દ્વારા અમેરિકન ચીઝ સાથે કરવામાં આવતા વર્તનનો પણ વિરોધ કરતા આવ્યા છે. તેમના જાહેરનામામાં તેમણે દાવો કર્યો કે ડેરી ઉત્પાદનોના મામલે કેનેડા યુરોપની સરખામણીએ અમેરિકા સામે ભેદભાવ રાખે છે.

ટ્રમ્પ અને માર્ક કાર્ની વચ્ચેના સંબંધો લાંબા સમયથી તણાવપૂર્ણ રહ્યા છે. પૂર્વ કેન્દ્રીય બેન્કર રહેલા કાર્નીએ ગયા વર્ષની ચૂંટણી દરમિયાન કેનેડાના હિતોની મજબૂતીથી રક્ષા કરવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરતાં કહ્યું હતું કે, તેઓ કેનેડા માટે "એલ્બોઝ અપ" (અડગ અને મક્કમ વલણ) અપનાવશે.

જાન્યુઆરીમાં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના દાવોસ ખાતે યોજાયેલા વર્લ્ડ ઇકોનૉમિક ફોરમમાં કાર્નીએ ટ્રમ્પનું નામ લીધા વગર કહ્યું હતું કે, દુનિયાના "સૌથી શક્તિશાળી દેશો" પોતાની આર્થિક શક્તિનો ઉપયોગ કરીને નબળા દેશો પર દબાણ કરી રહ્યા છે. તેના જવાબમાં ટ્રમ્પે કહ્યું હતું: "કેનેડા તો અમેરિકાના કારણે જ અસ્તિત્વમાં છે."

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Last Updated : July 21, 2026 at 7:49 AM IST

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