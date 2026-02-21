સુપ્રીમ કોર્ટના કડક ઠપકા બાદ અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પે 10% વૈશ્વિક ટેરિફ લગાવ્યો
ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટે ડલ્લાસના ઇકોનોમિક ક્લબને સંબોધતા કહ્યું કે બીજા અભિગમથી "2026 માં ટેરિફ આવકમાં વર્ચ્યુઅલ રીતે કોઈ ફેરફાર થશે નહીં."
વોશિંગ્ટન: રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં આયાત પર 10 ટકાનો વધારાનો ટેરિફ લાદ્યો. સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પની હસ્તાક્ષરિત આર્થિક નીતિને કડક ઠપકો આપ્યો. ટ્રમ્પે ઓવલ ઓફિસમાં ટેરિફ ઓર્ડર પર હસ્તાક્ષર કર્યા - સોશિયલ મીડિયા પર કહ્યું કે તે "લગભગ તાત્કાલિક" અમલમાં આવ્યો - ગયા વર્ષે મિત્ર અને દુશ્મન બંને દેશોને ખુશ કરવા અને સજા કરવા માટે વિવિધ પ્રકારના અચાનક ટેરિફ લાદ્યા.
કન્ઝર્વેટિવ મેજોરીટી ધરાવતા ઉચ્ચ ન્યાયાલયે શુક્રવારે 3 મતથી ચુકાદો આપ્યો કે 1977નો કાયદો, જેનો ઉપયોગ ટ્રમ્પે વ્યક્તિગત દેશો પર આશ્ચર્યજનક ટેરિફ લાદવા અને વૈશ્વિક વેપારને વિક્ષેપિત કરવા માટે કર્યો હતો, તે "રાષ્ટ્રપતિને ટેરિફ લાદવાનો અધિકાર આપતો નથી."
ટ્રમ્પ, જેમણે તેમને નકારનારા બે ન્યાયાધીશોને નોમિનેટ કર્યા હતા, તેમણે ગુસ્સાથી પ્રતિક્રિયા આપી, પુરાવા વિના આરોપ લગાવ્યો કે કોર્ટ વિદેશી હિતોથી પ્રભાવિત છે. ટ્રમ્પે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "મને કોર્ટના કેટલાક સભ્યો પર શરમ છે, સંપૂર્ણપણે શરમ છે કે તેમની પાસે આપણા દેશ માટે જે યોગ્ય છે તે કરવાની હિંમત નથી."
"આપણા દેશને સુરક્ષિત રાખવા માટે, એક રાષ્ટ્રપતિ ખરેખર પહેલા કરતાં વધુ ટેરિફ લાદી શકે છે," ટ્રમ્પે કહ્યું, ભારપૂર્વક કહ્યું કે આ નિર્ણય તેમને "વધુ શક્તિશાળી" બનાવે છે. ટ્રેઝરી સેક્રેટરી સ્કોટ બેસન્ટે, ડલ્લાસના ઇકોનોમિક ક્લબને સંબોધતા, જણાવ્યું હતું કે બીજો અભિગમ "2026 માં ટેરિફ આવકમાં વર્ચ્યુઅલ રીતે કોઈ ફેરફાર તરફ દોરી જશે નહીં."
એક મોટો ઝટકો
આ નિર્ણયથી સ્ટીલ, એલ્યુમિનિયમ અને અન્ય ઘણી ચીજવસ્તુઓ પર ટ્રમ્પના અલગ ક્ષેત્ર-વિશિષ્ટ ડ્યુટી પર કોઈ અસર થઈ નથી. સરકારી તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે, જેના કારણે તે ક્ષેત્રો પર વધુ ટેરિફ લાદવામાં આવી શકે છે. તેમ છતાં, 13 મહિના પહેલા વ્હાઇટ હાઉસમાં પાછા ફર્યા પછી સુપ્રીમ કોર્ટમાં ટ્રમ્પની આ સૌથી મોટી હાર હતી.
કોર્ટે સામાન્ય રીતે તેમની સત્તામાં વધારો કર્યો છે. 2024 ની ચૂંટણી પહેલા એક વિવાદાસ્પદ નિર્ણયમાં, તેણે ટ્રમ્પ વિરુદ્ધ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં ચુકાદો આપ્યો કે તેમના પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન "સત્તાવાર કૃત્યો" માટે તેમને કાર્યવાહીથી મુક્તિ આપવામાં આવી હતી, કારણ કે તેમણે સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
શુક્રવારે ન્યાયાધીશોએ ચુકાદો આપ્યો કે "જો કોંગ્રેસનો હેતુ 1977ના કાયદા, ઇન્ટરનેશનલ ઇમરજન્સી ઇકોનોમિક પાવર્સ એક્ટ દ્વારા ટેરિફ લાદવાની ચોક્કસ અને વિશિષ્ટ સત્તા આપવાનો હોત," તો તે "સ્પષ્ટપણે આમ કરત, જેમ કે તે સતત અન્ય ટેરિફ કાયદાઓ સાથે કરે છે." મુખ્ય ન્યાયાધીશ જોન રોબર્ટ્સે તેમના મંતવ્યમાં જણાવ્યું હતું કે, "IEEPA માં ટેરિફ અથવા ડ્યુટીનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી."
વોલ સ્ટ્રીટના શેરના ભાવમાં અપેક્ષા મુજબ નિર્ણય પછી થોડો વધારો જોવા મળ્યો. વ્યાપાર જૂથોએ મોટાભાગે આ નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું, નેશનલ રિટેલ ફેડરેશનએ કહ્યું કે તેનાથી કંપનીઓને ખૂબ જ જરૂરી ખાતરી મળી છે.
રિફંડ અંગે શંકાઓ
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે કોર્ટમાં દલીલ કરી હતી કે જો ટેરિફ ગેરકાયદેસર સાબિત થશે તો કંપનીઓને રિફંડ મળશે. જોકે, આ નિર્ણયમાં આ મુદ્દાને ઉકેલવામાં આવ્યો નથી. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે તેમને અપેક્ષા છે કે રિફંડ આપવું કે નહીં તે અંગેનો કેસ વર્ષો સુધી ચાલશે. ટ્રમ્પના એકમાત્ર ઉમેદવાર, જે તેમને ટેકો આપે છે, તેમણે કહ્યું કે રિફંડ પ્રક્રિયા "અવ્યવસ્થિત" હોઈ શકે છે. યુનિવર્સિટી ઓફ પેન્સિલવેનિયાના પેન વ્હાર્ટન બજેટ મોડેલનો અંદાજ છે કે ટેરિફ પર કોર્ટના ચુકાદાથી $175 બિલિયન સુધીના રિફંડ થશે.
કેલિફોર્નિયાના ગવર્નર ગેવિન ન્યુસમે, જે 2028 માં ડેમોક્રેટિક રાષ્ટ્રપતિ પદના નોમિનેશન માટે ચૂંટણી લડશે તેવી અપેક્ષા છે, તેમણે કહ્યું કે અમેરિકનોને "ગેરકાયદેસર રોકડ કબજે કરનારાઓ" માંથી રિફંડ મળવું જોઈએ. "ગેરકાયદેસર રીતે લેવાયેલ દરેક ડોલર તાત્કાલિક પરત કરવો જોઈએ - વ્યાજ સાથે ચૂકવો!"
પરંતુ સેનેટ બેંકિંગ કમિટીના ટોચના ડેમોક્રેટ એલિઝાબેથ વોરેને ચેતવણી આપી હતી કે "ગ્રાહકો અને ઘણા નાના વ્યવસાયો પાસે પહેલાથી જ ચૂકવેલા પૈસા પાછા મેળવવાનો કોઈ કાનૂની રસ્તો નથી."
યેલ યુનિવર્સિટીના બજેટ લેબનો અંદાજ છે કે શુક્રવારના નિર્ણય પછી ગ્રાહકોને સરેરાશ અસરકારક ટેરિફ દર 9.1 ટકાનો સામનો કરવો પડશે, જે અગાઉ 16.9 ટકા હતો. તેણે કહ્યું કે આ દર "1946 પછીનો સૌથી વધુ" છે, 2025 સિવાય.
યુરોપિયન યુનિયન અને બ્રિટન સહિત અમેરિકાના નજીકના વેપાર ભાગીદારોએ કહ્યું કે તેઓ આ નિર્ણયનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. ટ્રમ્પે એક પ્રશ્નના જવાબમાં સૂચવ્યું કે વ્યક્તિગત દેશો સાથે વાટાઘાટો કરાયેલા વેપાર સોદાઓ યથાવત્ રહેશે, ખાસ કરીને ભારતનો ઉલ્લેખ કરીને.
કેનેડા, જેણે તેના ઉત્તરીય પાડોશી દેશની સાર્વભૌમત્વ પર પ્રશ્ન ઉઠાવતી વખતે ટ્રમ્પ તરફથી વારંવાર ટેરિફ ધમકીઓનો સામનો કર્યો છે, તેણે કહ્યું કે સુપ્રીમ કોર્ટે બતાવ્યું છે કે વેરા "ખોટા" હતા, પરંતુ દેશ વધુ ઉથલપાથલ માટે તૈયાર છે. કેનેડિયન ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ કેન્ડેસ લેંગે જણાવ્યું હતું કે, "વેપાર દબાણને ફરીથી મજબૂત બનાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી નવી, વધુ સૂક્ષ્મ પદ્ધતિઓ માટે કેનેડાએ તૈયાર રહેવું જોઈએ, જેની મોટી અને વધુ વિક્ષેપકારક અસરો થઈ શકે છે."
