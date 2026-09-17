ટ્રમ્પે ભારત-ચીનને 23 મોટા નશીલા પદાર્થોની તસ્કરી કરનારા દેશોમાં કર્યા સામેલ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
ટ્રમ્પે ડ્રગ્સ પર અંકુશ લગાવવા માટે ભારતના પ્રયાસોને લઈને પીએમ મોદીના કર્યા વખાણ.
Published : September 17, 2026 at 11:46 AM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે અફીણની ગેરકાયદેસર ખેતીને રોકવા માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પ્રયાસોને આવકાર્યા હતા. સાથે જ, તેમણે ભારત, ચીન અને પાકિસ્તાનનો સમાવેશ ડ્રગ્સની હેરફેર અને ગેરકાયદેસર ઉત્પાદન કરતા ૨૩ મુખ્ય દેશોની યાદીમાં કર્યો હતો અને તેમના નેતાઓને આ મુદ્દાનું નિરાકરણ લાવવા અનુરોધ કર્યો હતો.
અમેરિકી કોંગ્રેસ માટે રાષ્ટ્રપતિના એક નિર્ણયમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેઓ અમેરિકા-ભારત ડ્રગ્સ પૉલિસી ફ્રેમવર્ક મારફતે સતત સહયોગની આશા રાખે છે. બુધવારે સાર્વજનિક કરવામા આવેલા સત્તાવાર નિર્દેશમાં તેમણે કહ્યું, 'હું ગેરકાયદેસર અફીણની ખેતીને રોકવા માટે પ્રધાનમંત્રી મોદી અને ભારત સરકારના પ્રયાસોનું સ્વાગત કરુ છું.'
ટ્રમ્પે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે મોટા ડ્રગ્સ ટ્રાન્જિટ કે ગેરકાયદેસર ડ્રગ્સ બનાવતા દેશોની લિસ્ટમાં આવવું, ભૂગળ, વેપાર અને અર્થવ્યવસ્થાની અસલિયતને માનવું છે, ન કે કોઈ સરકારની ઈમાનદારી પર કોઈ નિર્ણય.
રાષ્ટ્રપતિના એક નિર્ણયમાં કહેવામા આવ્યું છે કે, આ દેશોને અમેરિકી કાયદાના હિસાબે લિસ્ટમાં એટલા માટે રાખવામા આવ્યા છે કારણ કે ભૌગોલિક, વ્યાવસાયિક અને આર્થિક કારણ જે ડ્રગ્સ કે પ્રતિબંધિત રસાયણોના આવવા-જવા કે બનવા દે છે. ભલે સરકારે નારકોટિક્સ કંટ્રોલ અને કાયદો લાગુ કરવાની કડક અને મહેનતી રીત અપનાવી હોય.
બીજા મોટા ડ્રગ્સ ટ્રાન્જિટ કે મોટા ગેરકાયદેસર ડ્રગ્સ બનાવતા દેશોની ઓળખ કરવામા આવી છે, તે છે અફઘાનિસ્તાન, બહામાસ, બેલીઝ, બોલીવિયા, બર્મા, કોલંબિયા, કોસ્ટા રિકા, ડોમિનિકન રિપબ્લિક, ઈક્વાડોર, અલ સાલ્વાડોર, ગ્વાટેમાલા, હૈતી, હોન્ડુરાસ, જમૈકા, લાઓસ, મેક્સિકો, નિકારાગુઆ, પનામા, પેરુ અને વેનેઝુએલા.
ટ્રમ્પે ડ્રગ્સ તસ્કરી અને નાર્કોટેરરિસ્ટ સંગઠનોને હેન્ડલ કરવામા પોતાના પ્રશાસન દ્વારા કરવામા આવેલી ઐતિહાસિક પ્રગતિ પર પણ ભાર આપ્યો. તેમણે આ પ્રગતિના પુરાવા તરીકે કડક બૉર્ડર સુરક્ષા, નશીલા પદાર્થોની ઓછી જપ્તી અને ઓવરડોઝથી થનારા મોતમાં કમી તરફ ઈશારો કર્યો.
ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે, ચાર વર્ષની ઓપન બોર્ડર અફરા-તફરી બાદ, અમેરિકાની દક્ષિણ સરહદ પર ડ્રગ જપ્તીમાં અડધાથી વધુ ઘટાડો થયો છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે ડ્રગ ઓવરડોઝથી થતા મૃત્યુમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે અને દાવો કર્યો હતો કે સરકારે હજારો અમેરિકનોના જીવ બચાવ્યા છે.
ટ્રમ્પે કહ્યું, "સરહદો ખુલ્લી હોવાને કારણે સર્જાયેલી ચાર વર્ષની અંધાધૂંધી બાદ, અમેરિકામાં તસ્કરી દ્વારા આવતા ફેન્ટાનાઇલ અને અન્ય નશીલા પદાર્થોની જપ્તીમાં અડધાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે અને ડ્રગ ઓવરડોઝને કારણે થતા મૃત્યુમાં પણ ઘટાડો નોંધાયો છે." તેમણે ચીનને આહ્વાન કર્યું કે તે ફેન્ટાનાઇલ, મેથામ્ફેટામાઇન અને અન્ય બીજા સિન્થેટિક ડ્રગ્સ બનાવવામાં વપરાતા રસાયણોના પ્રવાહને રોકવા માટે કડક પગલાં ભરે.
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