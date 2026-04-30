ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પુતિન સાથે વાત કરી: યુક્રેન યુદ્ધવિરામનો સંકેત આપ્યો, ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમ પર કડક વલણ
ટ્રમ્પે કહ્યું કે પુતિને યુદ્ધવિરામનું સૂચન કર્યું હતું અને સંકેત આપ્યો હતો કે મોસ્કો તરફથી ટૂંક સમયમાં સત્તાવાર જાહેરાત થઈ શકે છે.
Published : April 30, 2026 at 9:54 AM IST
વોશિંગ્ટન : યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે રશિયાના વ્લાદિમીર પુતિન સાથે ટેલિફોન વાતચીત બાદ યુક્રેન સંઘર્ષમાં સંભવિત યુદ્ધવિરામનો સંકેત આપ્યો હતો, પરંતુ ઈરાનની પરમાણુ મહત્વાકાંક્ષાઓ પર કડક વલણ જાળવી રાખ્યું હતું.
રાષ્ટ્રપતિની વાતોથી તે ખબર પડે છે કે રશિયા સાચા હાલાતને મળવા પર ડીલની તરફ આગળ વધવા તૈયાર છે. તેં અમેરિકાના વહીવટી ગ્લોબલ સુરક્ષાને નવો આકાર આપવા માટે પોતાની સેના અને રાજનીક શક્તિનો ઉપયોગ કરી રહી છે. પ્રમુખ ટ્રમ્પે કહ્યું કે રશિયન નેતા કદાચ તૈયાર છે. જોકે યુક્રેનમાં યુદ્ધ હજુ પણ મુખ્ય ટક્કરનો વિષય બનાવ્યો છે, ટ્રંપ ને ક્રેમલિનના રવેયમાં ફેરફાર પર ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે.
REPORTER on call to PUTIN: On your call to President Putin today, do you think the war in Iran ends first or the war in Ukraine?🇷🇺🇺🇸— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 30, 2026
PRESIDENT TRUMP: Well, we talked about more about the war in Ukraine, but he would like to be of help.
I said, before you help me, I want to…
ટ્રમ્પે કહ્યું કે પુતિને યુદ્ધવિરામનો સૂચન કર્યું હતું અને સંકેત આપ્યો હતો કે મોસ્કો તરફથી સત્તાવાર જાહેરાત ટૂંક સમયમાં થઈ શકે છે. ટ્રમ્પે પોતાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે પુતિન થોડા સમય પહેલા સોદો કરવા માટે તૈયાર હતા પરંતુ દાવો કર્યો હતો કે બહારના પ્રભાવને કારણે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ માટે વાટાઘાટોના ટેબલ પર આવવાનું મુશ્કેલ બન્યું હતું.
ટ્રમ્પે કહ્યું, "મેં આજે વ્લાદિમીર પુતિન સાથે વાત કરી. મેં યુક્રેન વિશે વાત કરી અને મેં ઈરાન વિશે થોડી વાત કરી. મેં થોડા અલગ વિષયો પર વાત કરી. મોટાભાગે યુક્રેન વિશે, અને અમારી વચ્ચે ખૂબ સારી વાતચીત થઈ. મને લાગે છે કે આપણે ટૂંક સમયમાં ઉકેલ શોધીશું, મને આશા છે. મને લાગે છે કે તેઓ ઉકેલ જોવા માંગશે, હું તમને કહી શકું છું, અને તે સારી વાત છે."
આ વાટાઘાટોમાં મધ્ય પૂર્વ, ખાસ કરીને ઈરાનની પરમાણુ ક્ષમતાઓ પર પણ ચર્ચા થઈ. આશ્ચર્યજનક રાજદ્વારી વળાંકમાં, પુતિને ઈરાની સંવર્ધનમાં અમેરિકાને મદદ કરવાની ઓફર કરી હોવાના અહેવાલ છે. જ્યારે પુતિને અન્ય વૈશ્વિક તણાવમાં મદદની ઓફર કરી હોવાના અહેવાલ છે ત્યારે ટ્રમ્પ અવિશ્વાસુ રહ્યા.
🇷🇺🇺🇦🇮🇷REPORTER: Sir, you spoke to Vladimir Putin not too long ago... what else did you talk about?— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 30, 2026
PRESIDENT TRUMP: I talked about Ukraine and I talked a little bit about Iran.
He doesn't want to see them ( IRAN) have a nuclear weapon, but I had a long talk with President…
ટ્રમ્પે કહ્યું, "અમે યુક્રેનના યુદ્ધ વિશે વધુ વાત કરી, પરંતુ તે મદદ કરવા માંગતા હતા (ગલ્ફ વોરનો અંત). મેં કહ્યું, 'તમે મને મદદ કરો તે પહેલાં, હું તમારા યુદ્ધનો અંત લાવવા માંગુ છું.' મને લાગે છે કે તે થોડા સમય પહેલા સોદો કરવા તૈયાર હતા. મને લાગે છે કે કેટલાક લોકોએ તેમના માટે સોદો કરવાનું મુશ્કેલ બનાવ્યું હતું."
ઈરાન વિશેની ચર્ચાઓ પર ભાર મૂકતા ટ્રમ્પે ઉમેર્યું, "તેમણે મને કહ્યું કે જો તેઓ આપણને મદદ કરી શકે તો તેઓ (ઈરાનમાં) (પરમાણુ) સંવર્ધનમાં સામેલ થવા માંગશે. મેં કહ્યું કે હું ઈચ્છું છું કે તમે યુક્રેનમાં યુદ્ધનો અંત લાવવામાં સામેલ થાઓ. તે મારા માટે વધુ મહત્વપૂર્ણ રહેશે."
રાષ્ટ્રપતિએ ઈરાનના લશ્કરી માળખાગત સુવિધાઓની વર્તમાન સ્થિતિ વિશે સ્પષ્ટપણે વાત કરી. તાજેતરના ઓપરેશન બાદ, ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે ઈરાનની મિસાઇલો બનાવવાની અને લોન્ચ કરવાની ક્ષમતામાં ભારે ઘટાડો થયો છે. તેમણે કહ્યું, "અમે ઈરાનને પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવવા દઈશું નહીં."
PRESIDENT TRUMP on IRAN DEAL: 🇮🇷🇺🇸 They've come a long way. The question is whether or not they're going to go far enough...— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 30, 2026
There will never be a deal unless they agree that there will be no nuclear weapons.
"અમે તેમની નૌકાદળ, તેમની વાયુસેના, તેમના વિમાન વિરોધી સાધનો, તેમની પાસે જે કંઈ હતું તે બધું જ નષ્ટ કરી દીધું છે. તેમના રડાર, તેમની પાસે ખૂબ જ ઓછા બચ્યા છે. તેમની પાસે થોડા મિસાઇલો છે, એક નાનો ભાગ. તેમની પાસે એક નાની મિસાઇલ બનાવવાની સુવિધા છે. અમે તેમાંથી લગભગ 80 ટકાનો નાશ કર્યો છે. જો આપણે કોઈ સોદો નહીં કરીએ તો બાકીના ખૂબ જ ઝડપથી આવી શકે છે."
"અમે ઈરાનને પરમાણુ શસ્ત્રો બનાવવાની મંજૂરી આપીશું નહીં. તેઓ તે જાણે છે, અને લગભગ દરેક જણ તે જાણે છે," ટ્રમ્પે નિષ્કર્ષ કાઢ્યો, અને સૂચવ્યું કે જ્યારે આ સોદો સારો છે, તો જો વાટાઘાટો નિષ્ફળ જાય તો અમેરિકા બાકીની સુવિધાઓ દૂર કરવા માટે તૈયાર છે.
ટ્રમ્પે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે રશિયા પણ ઈરાનને પરમાણુ શસ્ત્રોથી મુક્ત કરવાના અમેરિકાના ધ્યેય સાથે સહમત છે, તેમણે કહ્યું કે, "તેઓ પણ ઇચ્છતા નથી કે તેમની પાસે પરમાણુ શસ્ત્રો હોય." ઉલ્લેખનીય છે કે, ઈરાનના વિદેશ પ્રધાન અબ્બાસ અરાઘચીએ સોમવારે રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનનો અમેરિકા સાથેના તાજેતરના સંઘર્ષ દરમિયાન મોસ્કોના વલણ અને સમર્થન બદલ આભાર માન્યો હતો અને ઈરાન-રશિયા સંબંધોને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી તરીકે વર્ણવ્યા હતા.
યુક્રેન પર તણાવ ઓછો કરવા માટે યુએસ રાષ્ટ્રપતિએ સંભવિત પગલાનો સંકેત આપ્યો. ટ્રમ્પે કહ્યું, "મને લાગે છે કે તેઓ જાહેરાત કરી શકે છે." રશિયન સમાચાર એજન્સી TASS અનુસાર, આ કોલ લગભગ 90 મિનિટ ચાલ્યો હતો.
2025ની શરૂઆતમાં ટ્રમ્પ અને પુતિન વ્હાઇટ હાઉસ પાછા ફર્યા પછી આ 12મી વાતચીત હતી, જેમાં બંને પક્ષો લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા રશિયા-યુક્રેન સંઘર્ષનો ઉકેલ શોધવા માટે વાટાઘાટોને આગળ વધારવા માટે બહુવિધ સ્તરે વાટાઘાટો ચાલુ રાખવા સંમત થયા હતા.
આ પણ વાંચો...