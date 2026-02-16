ETV Bharat / international

ટ્રમ્પે 'બોર્ડ ઓફ પીસ'ની બેઠક પહેલા ગાઝા પ્લાનની જાણકારી આપી, સભ્ય દેશોએ ભારે રકમ આપવાનું વચન આપ્યું

ટ્રમ્પએ આ બોર્ડને અત્યાર સુધીનું સૌથી પ્રતિષ્ઠિત અને તેના ચેરમેન તરીકે કામ કરવું સન્માન ગણાવ્યું.

દાવોસમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
દાવોસમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમમાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (File/AP)
By ANI

Published : February 16, 2026 at 1:26 PM IST

વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, નવા બેનેલા બોર્ડ ઓફ પીસના મેમ્બર દેશોએ 19 ફેબ્રુઆરીએ યોજાનારી એક મહત્ત્વની બેઠક પહેલા ગાઝામાં માનવીય અને પુનનિર્માણના પ્રયાસો માટે 5 બિલિયન કરતા વધારે અમેરિકન ડૉલર આપવાનું વચન આપ્યું છે.

ટ્રુથ સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર એક પોસ્ટમાં ટ્રમ્પે કહ્યું, '19 ફેબ્રુઆરી,2026માં હું ફરી વોશિંગ્ટન ડી.સી.માં ડોનાલ્ડ જે.ટ્રમ્પ ઇન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ પીસમાં બોર્ડ ઓફ પીસના સભ્યો સાથે સામેલ થઇશ. અમે જાહેરાત કરીએ છીએ કે સભ્ય દેશોએ ગાઝા માનવીય અને પુનનિર્માણ પ્રયાસો માટે 5 બિલિયન અમેરિકન ડૉલર કરતા વધુ આપવાનું વચન આપ્યું છે અને હજારો લોકોને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થિરીકરણ દળમાં મોકલ્યા છે.

ગાઝાના લોકો માટે સુરક્ષા અને શાંતિ બનાવી રાખવા માટે લોકલ પોલીસને પણ સામેલ કરવામાં આવી છે. ટ્રમ્પે ભાર આપતા કહ્યું કે, હમાસે પુરી રીતે અને તરત ડીમિલિટરાઇઝેશનના પોતાના વચન

ટ્રમ્પે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે હમાસે સંપૂર્ણ અને તાત્કાલિક ડિમિલટરાઇઝેશનના પોતાના વચનનું પાલન કરવું જોઇએ. બોર્ડ ઓફ પીસ ઇતિહાસમાં સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ આંતરરાષ્ટ્રીય બોડી સાબિત થશે, અને તેના અધ્યક્ષ તરીકે સેવા આપવીએ મારા માટે સન્માનની વાત છે.

ટ્રમ્પે કહ્યું કે ગયા મહિને સ્વિત્ઝર્લેન્ડના દાવોસમાં બે ડઝન ફાઉન્ડિંગ મેમ્બર્સ સાથે બોર્ડ ઓફ પીસની ઔપચારિક રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી અને તેને અમર્યાદિત સંભાવનાઓ ધરાવતું ગણાવ્યું હતું, તેમણે દાવો કર્યો કે ગાઝામાં લડાઇને હંમેશા માટે ખતમ કરવા તેમણે ઓક્ટોબરમાં જે પ્લાન જાહેર કર્યો હતો તેને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદે એકમત થઇ અપનાવી લીધો હતો અને બંધકોને મુક્ત કરવાની સાથે સાથે રેકોર્ડ સ્પીડથી માનવીય મદદ પહોંચાડવામાં આવી હતી.

આ પહેલા 26 જાન્યુઆરીએ વ્હાઇટ હાઉસના પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટે કહ્યું હતું કે, અન્ય 20 દેશોએ બોર્ડ ઓફ પીસમાં સામેલ થવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે પરંતુ તેમણે તેના નામ જણાવ્યા નહતા. લેવિટે કહ્યું કે બોર્ડ ઓફ પીસ જેને શરૂઆતમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદે આગામી બે વર્ષ માટે ગાઝાના મેનેજમેન્ટની દેખરેખ કરવાનું કામ સોપ્યું હતું, હવે ટ્રમ્પે એડમિનિસ્ટ્રેશન તેને બીજી જગ્યાએ થતા ઝઘડાને હલ કરવા માટે લગાવી રહ્યું છે.

તેમણે માન્યુ કે આ પહેલનો કેટલાક પશ્ચિમી દેશોએ વિરોધ કર્યો છે, જે આ વાતથી પરેશાન છે કે બોર્ડ સંયુક્ત રાષ્ટ્રને સાઇડલાઇન કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. વ્હાઇટ હાઉસમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા લેવિટે ગાઝામાંથી બાકી રહેલા છેલ્લા ઇઝરાયલી બંધકના પરત ફરવાને ટ્રમ્પ, ઇઝરાયલ અને વૈશ્વિક સમુદાય માટે વિદેશ નીતિની મોટી સફળતા ગણાવી હતી.

આ જાહેરાત ટ્રમ્પના 22 જાન્યુઆરીએ દાવોસમાં વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમમાં પોતાના બોર્ડ ઓફ પીસ ઇનિશિએટિવને ફોર્મલ રીતે લૉન્ચ કરવા માટે ચાર્ટર પર સાઇન કર્યા બાદ થઇ હતી. ટ્રમ્પે પહેલા આ બોડીને અત્યાર સુધીનું સૌથી પ્રતિષ્ઠિત બોર્ડ ગણાવ્યું હતું.

આ પહેલ અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિના 20 પોઇન્ટવાળા ગાઝા સીઝફાયર પ્લાનથી શરૂ થઇ હતી, જેને સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદને મંજૂરી આપી હતી પરંતુ ત્યારથી આ પોતાના ઓરિજનલ દાયરાની બહાર થઇ ગઇ હતી. એડમિનિસ્ટ્રેશનના અધિકારીઓએ કહ્યું કે લગભગ 35 દેશોએ તેમાં સામેલ થવાનું વચન આપ્યું હતું જ્યારે 60ને આમંત્રણ મળ્યું હતું. ટ્રમ્પે સૂચન આપ્યું કે નવી બોડી સંયુક્ત રાષ્ટ્રની ભૂમિકા ભજવી શકે છે.

રશિયાના વ્લાદિમીર પુતિન અને બીજા નેતાઓને સામેલ કરવાનો બચાવ કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે તે 'દરેક તે વ્યક્તિ'ને ઇચ્છે છે જે તાકાતવર હોય અને 'કામ પૂર્ણ કરી શકે'. કેટલાક યુરોપિયન સાથીઓએ બોર્ડના વધતા શાસનાદેશ અને યુએન ચાર્ટર હેઠળ ઇન્ટરનેશનલ સિસ્ટમ પર તેની અસરને લઇને ચિંતા વ્યક્ત કરતા તેમાં સામેલ થવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.

બ્રિટિશ વિદેશ મંત્રી યવેટ કૂપરે પુતિનના આમંત્રણ પર ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, બ્રિટન ટ્રમ્પની સેરેમની દરમિયાન ટ્રીટી પર સહી નહીં કરે. આ પહેલા મીડિયા દ્વારા બતાવવામાં આવેલી ચાર્ટરની એક કોપી અનુસાર, એમ કહેવામાં આવ્યું હતું કે પરમેનેન્ટ મેમ્બરશિપ ઇચ્છનારા દેશોને 1 બિલિયન અમેરિકન ડૉલરનું યોગદાન આપવું પડશે જ્યારે પેમેન્ટ ના કરનારા મેમ્બર્સને ત્રણ વર્ષનું મેન્ડેટ મળશે.

આ ચાર્ટર ટ્રમ્પને તેમના પદ છોડ્યા પછી પણ કાયમી અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરે છે. ટ્રમ્પે આ પહેલને ઈરાન પરના તેમના વલણ સાથે જોડતા કહ્યું કે, તેમણે ઇઝરાયેલ-હમાસ યુદ્ધવિરામ સુરક્ષિત કરવામાં ભૂમિકા ભજવી છે. તેમણે કહ્યું, "જો આપણે આમ ન કર્યું હોત, તો શાંતિ સ્થાપવાની કોઈ શક્યતા ન હતી."

