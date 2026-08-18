ભારતીય મૂળના બાળકનો જીવ બચાવનાર લાઇફગાર્ડનું ટ્રમ્પે કર્યું સન્માન
25 જુલાઈના રોજ વિલિયમ્સે કેલિફોર્નિયાના સાન્ટા ક્રૂઝના સીબ્રાઇટ બીચ પર શક્તિશાળી મોજાંમાં ફસાયેલા 10 વર્ષીય ભારતીય મૂળના નેથેનિયલને બચાવ્યો હતો.
By PTI
Published : August 18, 2026 at 7:56 AM IST
વોશિંગ્ટનઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે 16 વર્ષના લાઇફગાર્ડ રાઇડર વિલિયમ્સનું સન્માન કર્યું, જેણે ગયા મહિને કેલિફોર્નિયાના એક બીચ પર દરિયામાં તણાઈ રહેલા ભારતીય મૂળના 10 વર્ષના બાળકને બચાવ્યો હતો.
ટ્રમ્પે લાઇફગાર્ડ રાઇડર વિલિયમ્સ અને તેના પરિવારના સભ્યો તેમજ બાળક નેથેનિયલ રાય, તેની બહેન લાયલા અને તેના પિતા સુમિત રાયનું વ્હાઇટ હાઉસના ઓવલ ઓફિસમાં સ્વાગત કર્યું હતું.
ટ્રમ્પે કહ્યું, “હું નેથેનિયલ રાયને આ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાંથી બહાર આવવા બદલ અભિનંદન આપવા માગું છું. તેનો અર્થ એ છે કે જીવનમાં તમારું નસીબ સારું રહેશે.” આ દરમિયાન ટ્રમ્પે નેથેનિયલ સાથે મજાક કરતાં કહ્યું, “તમે ખૂબ નસીબદાર છો કે તે દિવસે હું ડ્યૂટી પર નહોતો.” તેમણે રાઇડર વિલિયમ્સની બહાદુરીભરી બચાવ કામગીરીની પણ પ્રશંસા કરી હતી.
25 જુલાઈના રોજ વિલિયમ્સે કેલિફોર્નિયાના સાન્ટા ક્રૂઝમાં આવેલા સીબ્રાઇટ બીચ પર શક્તિશાળી મોજાંમાં તણાઈ રહેલા નેથેનિયલને બચાવ્યો હતો.
વિલિયમ્સનો ઉલ્લેખ કરતાં ટ્રમ્પે કહ્યું, “તે ખરેખર એક હીરો છે.” વિલિયમ્સ ટ્રમ્પની બાજુમાં ખુરશી પર બેઠો હતો. ઓવલ ઓફિસમાં વિલિયમ્સના માતા-પિતા શેન અને શેનોન તેમજ બચાવ કામગીરીમાં મદદ કરનાર અન્ય લાઇફગાર્ડ એરોન બોનિન પણ હાજર હતા.
બહાદુરીભરી બચાવ કામગીરીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો, જેને ટ્રમ્પે પણ જોયો હતો. ત્યારબાદ તેમણે લાઇફગાર્ડ અને તેના પરિવારના સભ્યોને વ્હાઇટ હાઉસમાં આમંત્રિત કરવાની જાહેરાત કરી હતી. નેથેનિયલનો ઉલ્લેખ કરતાં રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, “આ અદ્ભુત બાબત છે. અને તે ખરેખર ખૂબ નસીબદાર પણ છે. ભગવાન તમારી તરફ જોઈ રહ્યા હતા.”
વિલિયમ્સે જણાવ્યું કે તેણે જોયું કે તેની ડ્યૂટીના ટાવરથી લગભગ 20 યાર્ડ દૂર ઘૂંટણ સુધીના પાણીમાં બાળકનો પગ લપસી ગયો હતો. ત્યારબાદ તે તેને બચાવવા માટે દોડી ગયો હતો. વિલિયમ્સે કહ્યું, “આપણે આવી ખતરનાક પરિસ્થિતિઓમાં હંમેશા પોતાની તાલીમ પર ભરોસો રાખવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. અમને આ પ્રકારની પરિસ્થિતિનો શક્ય તેટલી સારી રીતે સામનો કરવા માટે ખૂબ સારી તાલીમ આપવામાં આવે છે. તેથી હું માત્ર એ જ વિચારી રહ્યો હતો કે બાળકને શક્ય તેટલી ઝડપથી પાણીમાંથી કેવી રીતે બહાર કાઢી શકાય.” નેથેનિયલના પિતા સુમિતે પોતાના પુત્રનો જીવ બચાવવા બદલ લાઇફગાર્ડ્સનો આભાર માન્યો હતો.
ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે મુલાકાતીઓને રાષ્ટ્રપતિ અબ્રાહમ લિંકનના બેડરૂમની પણ મુલાકાત કરાવવામાં આવશે. લિંકન આ રૂમનો ઉપયોગ પોતાની ઓફિસ અને કેબિનેટ રૂમ તરીકે કરતા હતા અને અહીં જ તેમણે ‘એમૅન્સિપેશન પ્રોક્લેમેશન’ (ગુલામી નાબૂદીની ઘોષણા) પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.
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