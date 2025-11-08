ટ્રમ્પે G-20 સમિટ પહેલા નારાજગી વ્યક્ત કરી, કહ્યું 'અમેરિકામાંથી કોઈ પણ હાજરી આપશે નહીં'
ટ્રમ્પ દક્ષિણ આફ્રિકાથી નારાજ છે અને ગોરાઓ સાથેના કથિત દુર્વ્યવહાર પર નારાજગી વ્યક્ત કરીને ત્યાંના સમિટથી પોતાને દૂર કરી દીધા છે.
Published : November 8, 2025 at 1:57 PM IST
વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જાહેરાત કરી છે કે દક્ષિણ આફ્રિકામાં આ વર્ષે યોજાનારી G-20 સમિટમાં કોઈ પણ યુએસ સરકારી અધિકારી હાજરી આપશે નહીં. તેમણે યજમાન દેશ પર તેના લઘુમતી શ્વેત ખેડૂતો સાથે દુર્વ્યવહાર કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.
ટ્રમ્પે તેમના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર લખ્યું, "જી-20 દક્ષિણ આફ્રિકામાં યોજાશે તે સંપૂર્ણપણે અપમાનજનક છે." તેમણે દાવો કર્યો કે દક્ષિણ આફ્રિકાની સરકારે હિંસા, હત્યા અને જમીન કબજે કરવા સહિત આફ્રિકનો સામે દુર્વ્યવહારને મંજૂરી આપી છે.
US President Donald Trump posts, " it is a total disgrace that the g20 will be held in south africa. afrikaners (people who are descended from dutch settlers, and also french and german immigrants) are being killed and slaughtered, and their land and farms are being illegally… pic.twitter.com/oUKxCZwgNl— Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2025
ટ્રમ્પે કહ્યું, "આફ્રિકન લોકો (ડચ વસાહતીઓના વંશજો, અને ફ્રેન્ચ અને જર્મન ઇમિગ્રન્ટ્સ) ને મારી નાખવામાં આવી રહ્યા છે અને કતલ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેમની જમીનો અને ખેતરો ગેરકાયદેસર રીતે કબજે કરવામાં આવી રહ્યા છે. જ્યાં સુધી માનવાધિકારોનું ઉલ્લંઘન ચાલુ રહેશે, ત્યાં સુધી કોઈ પણ યુએસ સરકારી અધિકારી હાજરી આપશે નહીં."
તેમણે ઉમેર્યું, "હું ફ્લોરિડાના મિયામીમાં 2026 G20નું આયોજન કરવા આતુર છું!" ટ્રમ્પે અગાઉ કહ્યું હતું કે તેઓ આ સમિટમાં વ્યક્તિગત રીતે હાજરી આપશે નહીં, જે વિશ્વની સૌથી મોટી અને ઉભરતી અર્થવ્યવસ્થાઓના નેતાઓને એકઠા કરે છે. આ નિર્ણય અમેરિકા દ્વારા એક મુખ્ય વૈશ્વિક મંચ પરથી એક દુર્લભ રાજદ્વારી બહિષ્કારનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
તે દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રત્યે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રના વધતા જતા સંઘર્ષાત્મક વલણને પણ રેખાંકિત કરે છે. દક્ષિણ આફ્રિકાની સરકારે વારંવાર ભેદભાવના યુએસ આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે, અને કહ્યું છે કે રંગભેદના અંતના દાયકાઓ પછી પણ, શ્વેત દક્ષિણ આફ્રિકનો કાળા બહુમતી કરતા વધુ સારા જીવનધોરણનો આનંદ માણે છે.
રાષ્ટ્રપતિ સિરિલ રામાફોસાએ અગાઉ ટ્રમ્પને કહ્યું હતું કે શ્વેત ખેડૂતોના વ્યાપક ઉત્પીડનના અહેવાલો સંપૂર્ણપણે ખોટા છે. ટ્રમ્પની તાજેતરની ટિપ્પણીઓ આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં મિયામીમાં એક આર્થિક કાર્યક્રમમાં તેમની ટિપ્પણી પછી આવી છે, જ્યાં તેમણે કહ્યું હતું કે દક્ષિણ આફ્રિકાને G20 માંથી હાંકી કાઢવા જોઈએ.
તેમણે કહ્યું, "દક્ષિણ આફ્રિકા હવે G20 માં પણ ન હોવું જોઈએ, કારણ કે ત્યાં જે બન્યું છે તે ભયંકર છે." તેમણે ઉમેર્યું, "હું ત્યાં મારા દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરીશ નહીં. તે ત્યાં બિલકુલ ન હોવું જોઈએ." આ વર્ષની શરૂઆતમાં, યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયોએ G20 વિદેશ મંત્રીઓની બેઠકનો બહિષ્કાર કર્યો હતો, અને ફોરમ દ્વારા વિવિધતા, સમાવેશકતા અને આબોહવા પરિવર્તન પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો તેની ટીકા કરી હતી.
દક્ષિણ આફ્રિકા હાલમાં G20 નું પ્રમુખપદ ધરાવે છે, અને યુએસ આવતા વર્ષે આ ભૂમિકા સંભાળશે. આ સમિટ 22-23 નવેમ્બરના રોજ દક્ષિણ આફ્રિકાના જોહાનિસબર્ગમાં યોજાશે. યુએસની ગેરહાજરી છતાં, સમિટ યોજના મુજબ આગળ વધવાની અપેક્ષા છે. નેતાઓ વૈશ્વિક આર્થિક વૃદ્ધિ, ઊર્જા સંક્રમણ અને વિકાસ સહયોગ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
