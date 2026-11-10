FBIની તપાસ વચ્ચે ટ્રમ્પે NVIDIAના CEO જેન્સન હુઆંગનો કર્યો બચાવ
ટ્રમ્પે આ ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રના દિગ્ગજને “ખૂબ ઊંચી કક્ષાનો માણસ” ગણાવ્યા અને કહ્યું કે તેમને આશા છે કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે કોઈ બાંધછોડ થઈ નથી.
Published : November 10, 2026 at 7:16 AM IST
વોશિંગ્ટન (અમેરિકા): અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એનવિડિયાના સીઈઓ જેન્સન હુઆંગ પ્રત્યે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. હુઆંગ પર એક શંકાસ્પદ ચીની જાસૂસ સાથે સંબંધ હોવાનો આરોપ છે. ટ્રમ્પે આ ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રના દિગ્ગજને “ખૂબ ઊંચી કક્ષાનો માણસ” ગણાવ્યા અને કહ્યું કે તેમને આશા છે કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે કોઈ બાંધછોડ થઈ નથી.
મીડિયા સાથે વાત કરતાં ટ્રમ્પે કહ્યું, “જ્યારે મેં આ વિશે સાંભળ્યું ત્યારે મને સૌથી પહેલાં તો આશ્ચર્ય થયું, કારણ કે હું તેમને ખૂબ ઊંચી કક્ષાના માણસ માનું છું અને લાંબા સમયથી ઓળખું છું. ખરેખર, આ દુનિયાની સૌથી મોટી કંપની છે — મૂલ્યની દૃષ્ટિએ કદાચ દુનિયાની સૌથી મોટી કંપની અથવા તેમાંની એક. તેમણે આ બધું એક ચિપની મદદથી કર્યું છે.” ફોક્સ ન્યૂઝના અહેવાલ મુજબ, ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમણે અગાઉ હુઆંગ સાથે વાત કરી હતી અને પૂછ્યું હતું કે શું તેમને એ મહિલાના ચીનની ગુપ્તચર એજન્સી સાથેના કથિત સંબંધો વિશે ખબર હતી.
ટ્રમ્પે કહ્યું, “તેમણે કહ્યું, ‘મને જરાય અંદાજ નહોતો કે તે જાસૂસ હતી અને મને તેમની વાત પર પૂરો વિશ્વાસ છે.”
એનવિડિયાના ટેક્નોલોજી ક્ષેત્રના વર્ચસ્વનો ઉલ્લેખ કરતાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે હુઆંગની એન્જિનિયરિંગ સિદ્ધિઓની દુનિયામાં કોઈ બરાબરી નથી. રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું, “વિચારો તો ખરા — તેમની પાસે એવી ચિપ છે જે દસ વર્ષ આગળ છે. તેની જટિલતાને કારણે બ્લેકવેલ ચિપની નકલ પણ કરી શકાય તેમ નથી. તેઓ અદ્ભુત વ્યક્તિ છે.”
કથિત ચીની જાસૂસી પ્રયાસના સંભવિત રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અને ગુપ્તચર વિભાગ પરના પરિણામો વિશે પૂછતાં ટ્રમ્પે કહ્યું, “મને લાગે છે કે કોઈ સમસ્યા નથી. જો કોઈ સમસ્યા હશે, તો અમે તમને જણાવીશું; પરંતુ મને આશા છે કે કોઈ સમસ્યા નહીં હોય.”
રાષ્ટ્રપતિએ એમ પણ કહ્યું કે તેમણે આ વિવાદ અંગે હુઆંગનું જાહેર નિવેદન વાંચ્યું છે અને તેમને વ્યક્તિગત તથા પારિવારિક તણાવનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે તે બદલ સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરી. ટ્રમ્પે કહ્યું, “મને લાગે છે કે તેઓ ખૂબ પીડા અનુભવી રહ્યા છે. મેં તેમનું નિવેદન વાંચ્યું છે અને મને લાગે છે કે તેઓ ખૂબ જ વ્યથિત છે — ખાસ કરીને પોતાના પરિવાર, પત્ની, જેને તેઓ પ્રેમ કરે છે, અને પરિવારને કારણે. તેઓ ચોક્કસપણે પીડામાં છે.”
અમેરિકાની એક ખાનગી ન્યૂઝના અહેવાલ મુજબ, એનવિડિયાનું બોર્ડ હુઆંગ કોઈ વિદેશી ગુપ્તચર કામગીરીનું નિશાન બન્યા હતા કે નહીં તેની અલગથી તપાસ કરી રહ્યું છે. બોર્ડે જણાવ્યું છે કે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અથવા કંપનીના રહસ્યો સાથે બાંધછોડ થઈ હોવાનો કોઈ સંકેત મળ્યો નથી.
અમેરિકાની એક ખાનગી ન્યૂઝના જણાવ્યા મુજબ, સોમવારે શેરધારકોએ હુઆંગ સામે દાવો દાખલ કર્યો હતો. તેમનો આરોપ છે કે કંપનીએ રોકાણકારોથી હુઆંગના એ મહિલા સાથેના કથિત સંબંધ વિશેની માહિતી છુપાવી હતી, જેના પર ચીન માટે જાસૂસી કરવાની શંકા છે. અહેવાલ મુજબ, કેલિફોર્નિયાના સેન જોસની ફેડરલ કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલા પ્રસ્તાવિત સામૂહિક દાવામાં આરોપ મૂકાયો છે કે એનવિડિયા અને હુઆંગે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સંબંધિત એવી ચિંતાઓ જાહેર કરી નહોતી, જે કંપનીની પ્રતિષ્ઠા અને વ્યવસાયને નુકસાન પહોંચાડી શકે તેમ હતી.
કહેવાય છે કે હુઆંગે કર્મચારીઓને જણાવ્યું હતું કે તેઓ પોતાની પત્ની પ્રત્યે બેવફા રહ્યા હતા, પરંતુ સિંગાપોર સ્થિત ચિપ ખરીદદાર કંપની મેગાસ્પીડની પૂર્વ એક્ઝિક્યુટિવ એલિસ હુઆંગ સાથેના કથિત સંબંધનો ઉલ્લેખ કર્યો નહોતો.
ખાનગી ન્યૂઝે વધુમાં અહેવાલ આપ્યો હતો કે શેરધારકોએ સોમવારે બજાર બંધ થયાના પાંચ મિનિટ બાદ દાવો દાખલ કર્યો હતો. તે દિવસે એનવિડિયાના શેરમાં 4.3 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો, જેના કારણે બજારમૂલ્યમાં આશરે 190 અબજ ડૉલરનું ધોવાણ થયું હતું.
સોમવારે ચીને એ આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા કે ચીની ગુપ્તચર અભિયાન દ્વારા એનવિડિયાના સીઈઓ જેન્સન હુઆંગને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. ચીને આ અહેવાલોને “પાયાવિહોણી અટકળો” અને ચીનને “બદનામ કરવાનો” પ્રયાસ ગણાવ્યો હતો.
‘ધ ન્યૂ યોર્ક ટાઇમ્સ’માં પ્રકાશિત અહેવાલ વિશે પૂછાયેલા પ્રશ્નના જવાબમાં ચીનના વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા ગુઓ જિયાકુને આ ટિપ્પણી કરી હતી. અહેવાલમાં અમેરિકાની ગુપ્તચર એજન્સીઓ પાસેથી મળેલી માહિતીનો હવાલો આપી એવો આરોપ મૂકાયો હતો કે એનવિડિયાના સીઈઓ જેન્સન હુઆંગની નજીકની એક ચીની મહિલા ઉદ્યોગપતિ બેઇજિંગને ગુપ્ત માહિતી પૂરી પાડી રહી હતી.
ચીને આ અહેવાલો જોયા છે કે નહીં અને તેની કોઈ ટિપ્પણી છે કે નહીં — એવા પ્રશ્નના જવાબમાં ગુઓએ કહ્યું, “આ અહેવાલો પાયાવિહોણી અટકળો છે અને ચીનને બદનામ કરવાનો પ્રયાસ છે.”
એક્સ પર પ્રવક્તાના જવાબનો વીડિયો શેર કરતાં ભારતમાં ચીનની દૂતાવાસનાં પ્રવક્તા યુ જિંગે કહ્યું, “એનવિડિયાના સીઈઓ જેન્સન હુઆંગ સાથે જોડાયેલા કહેવાતા ‘ચીની જાસૂસ’ના આરોપોને ચીન દૃઢતાપૂર્વક નકારે છે.”
ગુઓની ટિપ્પણીઓનું પુનરાવર્તન કરતાં યુ જિંગે કહ્યું, “વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તાએ સ્પષ્ટ કર્યું છે: કહેવાતી ‘ચીની જાસૂસ’ની વાર્તા પાયાવિહોણી અટકળો અને ચીન વિરુદ્ધના દુષ્પ્રચાર અભિયાન સિવાય બીજું કંઈ નથી.”
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