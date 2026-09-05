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મોસ્કો-કિવના પ્રવાસે જશે વિટકોફ- કુશનર, રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાની દિશામાં ચર્ચા; ટ્રમ્પે કરી પુષ્ટિ

ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે, કુશનર અને વિટકોફ મોસ્કો અને કિવ જશે. સાથે જ કહ્યું કે, પુતિન અને ઝેલેન્સકી એકબીજા સાથે નફરત કરે છે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AFP)
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By ANI

Published : September 5, 2026 at 8:22 AM IST

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વોશિંગ્ટન ડીસી: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પુષ્ટિ કરી છે કે તેમના ખાસ દૂત સ્ટીવ વિટકોફ અને જમાઇ જેરેડ કુશનર, રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધને સમાપ્ત કરવાના હેતુથી શાંતિ પ્રસ્તાવને આગળ વધારવા માટે વોશિંગ્ટનના રાજદ્વારી પ્રયાસોના ભાગ રૂપે મોસ્કો અને કિવના પ્રવાસે જશે.

ઓવલ ઓફિસમાં પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ટ્રમ્પે ઉમેર્યુ કે તેમણે વિટકોફ અને કુશનરને રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન અને યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકી વચ્ચેની સમજૂતિની દિશામાં વાત આગળ વધી શકે છે.

ટ્રમ્પે કહ્યું, "અમે બે સારા વાતચીત કરનારા સ્ટીવ વિટકોફ અને જેરેડ કુશનરને મોકલ્યા છે. તેઓએ ઘણુ સારૂં કામ કર્યું છે. અમે તેમને એ જોવા માટે મોકલ્યા છે કે શું આપણે કંઇક કરી શકીએ છીએ, અને એવી સારી તક છે કે આપણે તે પૂર્ણ કરીશું."

શું પ્રસ્તાવિત શાંતિ યોજના હેઠળ યુક્રેને પોતાનો વિસ્તાર છોડવો પડી શકે છે કે કેમ આ સવાલના જવાબમાં ટ્રમ્પે વિસ્તારના મુદ્દા પર વિચારની ધારણાને ફગાવતા કહ્યું કે તેમનું વહીવટ શાંતિ માટે એક વિચાર રજૂ કરશે જ્યારે તેમને તર્ક આપ્યો કે રશિયા-યુક્રેન સંઘર્ષ બન્ને નેતાઓ વચ્ચે સંબંધોને કારણે ખાસ રીતે મુશ્કેલ બની ગયું છે.

ટ્રમ્પે કહ્યું, "આ રશિયા-યુક્રેનમાં એક વ્યકિત્ત્વની સમસ્યા છે, તમારી પાસે રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકી અને પુતિન છે. તે સાચે એક બીજાની નફરત કરે છે. તેમની વચ્ચે વધુ નફરત છે અને આ તેમના રસ્તામાં આવી રહી છે." અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ યુદ્ધ દરમિયાન પ્રભાવિત થનારા સૈનિકો તરફ પણ ઇશારો કર્યો હતો હતો.

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે, નુકસાનના પ્રમાણને જોતાં, રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે પરસ્પર સમજૂતિ જરૂરી બની ગઇ છે, તેઓ દર મહિને ઓછામાં ઓછા 25,000 સૈનિકો ગુમાવી રહ્યા છે, તેને સુધારવું પડશે."

આ પહેલા ઝેલેન્સકીએ કહ્યું કે વિટકોફ અને કુશનર આગામી દિવસોમાં રશિયા અને યુક્રેન જશે. વિટકોફ અને કુશનર પહેલા મોસ્કો અને પછી રવિવારે કીવ આવવાની આશા છે. X પર પોસ્ટમાં ઝેલેન્સકીએ કહ્યું કે યુક્રેની અધિકારી અમેરિકન પ્રતિનિધિમંડળ માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે. ઝેલેન્સકીએ પોતાના પોસ્ટમાં કહ્યું, "આજે, આ સ્પષ્ટ થઇ ગયું કે આગામી દિવસોમાં અમેરિકાના રાજદૂત યુક્રેન અને રશિયામાં હશે."

ઝેલેન્સકીએ વાતચીત દરમિયાન સંયમ વર્તવા કહ્યું છે, તેમણે કહ્યું કે બેઠક કરવા અને તેની સાથે જોડાયેલી વ્યવસ્થા સંભાળવા માટે જરૂરી સમય સુધી બન્ને તરફ કોઇ એર સ્ટ્રાઇક ના થવી જોઇએ.

યુક્રેનિયન રાષ્ટ્રપતિએ જણાવ્યું હતું કે કિવનો ઉદ્દેશ્ય અમેરિકન પ્રતિનિધિમંડળ સાથેની વાતચીતને શક્ય તેટલી રચનાત્મક અને વાસ્તવિક બનાવવાનો અને યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે વ્યવહારૂ વિકલ્પો ઓળખવાનો છે.

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