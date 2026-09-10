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ટ્રમ્પનો દાવો, અમેરિકાની મિડ ટર્મ ચૂંટણી બાદ ઈરાન યુદ્ધ તરત જ સમાપ્ત થઈ જશે

ટ્રમ્પે કહ્યું કે, તેહરાન વોશિંગ્ટનમાં નરમ વલણ ધરાવતું વહીવટીતંત્ર મેળવવા માટે અમેરિકન મતદારોને પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (AP)
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By ANI

Published : September 10, 2026 at 9:39 AM IST

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વોશિંગ્ટન: યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે બુધવારે (સ્થાનિક સમય મુજબ) દાવો કર્યો હતો કે, ઈરાન સાથેનો સંઘર્ષ આગામી યુએસ મિડટર્મ ચૂંટણી પછી તરત જ સમાપ્ત થઈ જશે. તેમણે તેહરાન પર આરોપ મૂક્યો કે તે એવી આશામાં રાહ જોઈ રહ્યું છે કે વોશિંગ્ટનમાં સત્તા પરિવર્તન થવાથી તેમને પરમાણુ હથિયારો બનાવવાની તક મળશે.

ડલ્લાસ, ટેક્સાસમાં રિપબ્લિકન મિડટર્મ સંમેલન માટે રવાના થતા પહેલા પત્રકારો સાથે વાત કરતા ટ્રમ્પે કહ્યું કે, તેહરાન વોશિંગ્ટનમાં નરમ વલણ ધરાવતું વહીવટીતંત્ર મેળવવાની આશામાં અમેરિકન મતદારોને પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ટ્રમ્પે કહ્યું, "મને લાગે છે કે ચૂંટણી પછી તરત જ યુદ્ધ સમાપ્ત થઈ જશે.

તેઓ ચૂંટણીને પ્રભાવિત કરવાનો પૂરો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે જેથી ત્યાં સારા પણ નબળા લોકો આવે, જે તેમને તેમના હાલ પર છોડી દે અને તેમને તેમના પરમાણુ હથિયારો મેળવવા દે." જ્યારે તેમને સીધો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો કે તેઓ શા માટે માને છે કે મતદાન પછી સંઘર્ષ આટલી ઝડપથી સમાપ્ત થશે, ત્યારે ટ્રમ્પે કહ્યું કે, તેહરાન પાસે હવે વિકલ્પો ખૂટી રહ્યા છે.

તેમણે કહ્યું, "કારણ કે તેઓ લાંબો સમય ટકી શકશે નહીં. તેઓ ચૂંટણીને પ્રભાવિત કરવાનો સખત પ્રયાસ કરી રહ્યા છે જેથી આપણે ત્યાં નબળા લોકોને લાવીએ, જે તેમને તેમના હાલ પર છોડી દે અને તેમને તેમના પરમાણુ હથિયારો મેળવવા દે. તેઓ માત્ર પરમાણુ હથિયાર ઈચ્છે છે, અને જો તેમની પાસે તે આવી જાય, તો આખી દુનિયા મોટી મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જશે."

જ્યારે ટ્રમ્પને પૂછવામાં આવ્યું કે, શું તેઓ રાજદ્વારી વાટાઘાટો અથવા લશ્કરી અભિયાન ફરી શરૂ થવાની અપેક્ષા રાખે છે, ત્યારે ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો કે વોશિંગ્ટનને વાટાઘાટો કરવાની કોઈ ઉતાવળ નથી, કારણ કે તાજેતરની કાર્યવાહીએ ઈરાની સરકારને નોંધપાત્ર રીતે નબળી પાડી દીધી છે.

ટ્રમ્પે એક પત્રકારને કહ્યું, "સાચું કહું તો, અમે એવું નથી ઈચ્છતા. વાસ્તવમાં, હું સમજૂતી કરવા માંગતો હતો. આપણે ઘણું પાછળ રહી ગયા છીએ. હવે તેમના દેશમાં બહુ ઓછું બાકી રહ્યું છે, તેથી અમે એવું નથી ઈચ્છતા. હા, વાટાઘાટો થઈ શકે છે, પરંતુ અમે તેના વિશે વિચારી રહ્યા નથી. આ યુદ્ધ અમારી ચૂંટણી પછી તરત જ સમાપ્ત થઈ જશે."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, કોઈપણ અંતિમ રાજદ્વારી ઉકેલ પરંપરાગત પરમાણુ કરારોની સીમાઓથી ઘણો આગળ હશે. ટ્રમ્પે કહ્યું, "હું માત્ર પરમાણુ કરાર કરતાં ઘણું વધારે કરી રહ્યો છું. આ બાબત માત્ર પરમાણુ મુદ્દા પૂરતી સીમિત નથી. આપણે પરમાણુ કરાર કરવા જઈ રહ્યા છીએ, તે 99.9% નિશ્ચિત છે. પરંતુ તેમાં એવી ઘણી અન્ય બાબતો પણ સામેલ હશે જે ત્રણ મહિના પહેલાં તેમાં ન હોત."

આ ક્ષેત્રમાં સક્રિય લશ્કરી સંડોવણી અંગે ચર્ચા કરતા, ટ્રમ્પે અખાત (ગલ્ફ) વિસ્તારમાં ઈરાની દરિયાઈ સંપત્તિ અને તેલ પરિવહન નેટવર્કને નિશાન બનાવતા તાજેતરના હુમલાઓ માટે અમેરિકાની જવાબદારીની સીધી પુષ્ટિ કરી હતી અને ચેતવણી આપી હતી કે ભવિષ્યમાં વધુ પગલાં લેવામાં આવશે.

ટ્રમ્પે પત્રકારોને કહ્યું, "અમે તેમના નવ જહાજોને નિષ્ક્રિય કરી દીધા છે. હું કહીશ કે આ હુમલા અમારા કારણે થયા છે, અને તમે હજુ ઘણું બધું જોશો. અમે તેમના લગભગ નવ ટેન્કરોને નિષ્ક્રિય કર્યા છે; તેમાંથી ઘણાને નકામા કરી દેવામાં આવ્યા છે." વધતા જતા આંતરરાષ્ટ્રીય તણાવ અને સુરક્ષા સાવચેતીઓ વચ્ચે ટેક્સાસ જવા માટે રાષ્ટ્રપતિના વિમાનમાં સવાર થવાની તૈયારી કરતી વખતે, એક પત્રકારે પૂછ્યું કે, શું તેઓ યાત્રા કરવામાં સુરક્ષિત અનુભવે છે; ટ્રમ્પે જવાબ આપ્યો, "હા, મને લાગે છે, નહીંતર હું તેમાં સવાર ન હોત."

તેમની આ ટિપ્પણીઓ યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (CENTCOM) દ્વારા કરવામાં આવેલી પુષ્ટિ બાદ આવી હતી, જેમાં જણાવાયું હતું કે, મંગળવારે યુએસ સૈન્યએ 'ઈસ્લામિક રિવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ' સાથે સંકળાયેલા પાંચ ઈરાની ટેન્કરોને નિશાન બનાવ્યા હતા. આ કાર્યવાહી અગાઉના 48 કલાક દરમિયાન યુએસ નેવીના યુદ્ધ જહાજ પર વારંવાર થયેલા મિસાઈલ હુમલાના જવાબમાં કરવામાં આવી હતી.

યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડે અહેવાલ આપ્યો હતો કે, યુએસ દળોએ ઓમાનના અખાતમાં ચાર ક્રૂડ ઓઈલ વહન કરતા જહાજો (ટેન્કરો) તેમજ પર્સિયન ગલ્ફમાં ખાર્ગ ટાપુ નજીક પાંચમા જહાજને નિશાન બનાવ્યા હતા. CENTCOM એ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, નિશાન બનાવવામાં આવેલ યુએસ યુદ્ધ જહાજ આવનારા હુમલાઓથી સફળતાપૂર્વક બચી ગયું હતું.

તે તેના પ્રાદેશિક પેટ્રોલિંગ માર્ગ પર યથાવત રહ્યું હતું અને તેમાં કોઈ યુએસ જાનહાનિના અહેવાલ મળ્યા ન હતા, જ્યારે ટેન્કરો પરના ક્રૂને હુમલા પહેલાં જહાજ ખાલી કરવા માટે સૂચના આપવામાં આવી હતી. વળતી કાર્યવાહીના ભાગરૂપે, ઈરાને બુધવાર, 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ જોર્ડનને નિશાન બનાવીને મિસાઈલ હુમલા કર્યા હતા, જેમાં ખાસ કરીને યુએસ સૈન્ય દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા 'મુવાફક સાલ્ટી એર બેઝ'ને લક્ષ્ય બનાવવામાં આવ્યું હતું.

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