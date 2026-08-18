ટ્રમ્પે વોટર IDને લઈને જ્ઞાનેશ કુમારનો ઉલ્લેખ કર્યો, ભારતીય ચૂંટણી વ્યવસ્થા પર આફરીન થયા અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ
વોટર આઈડીને લઈને ટ્રમ્પે મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે મતદાતા માટે માન્ય ઓળખપત્ર હોવું જરૂરી છે.
By ANI
Published : August 18, 2026 at 8:17 AM IST
વૉશિંગ્ટનઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સોમવારે (સ્થાનિક સમય મુજબ) ભારતની ચૂંટણી વ્યવસ્થા અને મતદાર ઓળખની જરૂરિયાતનો ઉલ્લેખ કરતાં ‘સેફગાર્ડ અમેરિકન વોટર એલિજિબિલિટી (SAVE) અમેરિકા એક્ટ’ પસાર કરવાની પોતાની માંગનું ફરી એકવાર પુનરાવર્તન કર્યું છે.
ટ્રમ્પે ‘ટ્રુથ સોશિયલ’ પર કરેલી એક પોસ્ટમાં આ મહિનાની શરૂઆતમાં અમેરિકામાં મતદાર ઓળખની જરૂરિયાત અંગે ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે કરેલી ટિપ્પણીનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. ટ્રમ્પે કહ્યું, “આ મહિનાની શરૂઆતમાં ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર જ્ઞાનેશ કુમારે અમારા વહીવટીતંત્રને પૂછ્યું હતું કે માન્ય ફોટો આઈડી વિના અમેરિકામાં ચૂંટણી કેવી રીતે યોજાઈ શકે?”
Donald J. Trump shared his past post— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 18, 2026
( TS: Aug 17 2026, 8:54 PM ET ) https://t.co/4sZluSyEKs pic.twitter.com/cqy7nyQcs4
ભારતની છેલ્લી લોકસભા ચૂંટણીનો ઉલ્લેખ કરતાં ટ્રમ્પે કહ્યું, “ભારતની છેલ્લી ચૂંટણીમાં 64.6 કરોડ મતદારો હતા! 1 ટકાથી પણ ઓછા લોકોએ પોસ્ટલ બેલેટ દ્વારા મતદાન કર્યું હતું અને દરેક મતદાતા પાસે માન્ય ફોટો ઓળખપત્ર હોવું જરૂરી હતું.”
ટ્રમ્પે કોંગ્રેસને ‘SAVE America Act’ પસાર કરવાની પોતાની માંગ ફરી દોહરાવતા કહ્યું, “અમારે હવે SAVE America Act પસાર કરવાની જરૂર છે!” વ્હાઇટ હાઉસના જણાવ્યા અનુસાર, આ કાયદાનો ઉદ્દેશ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે સંઘીય ચૂંટણીના પરિણામો નક્કી કરવામાં માત્ર અમેરિકન નાગરિકો જ ભાગ લે.
વ્હાઇટ હાઉસે ‘SAVE America Act’ને “સમજદારીભર્યું અને બંને પક્ષોના સમર્થનવાળું બિલ” ગણાવતાં કહ્યું, “અમેરિકાની ચૂંટણીનો નિર્ણય માત્ર અમેરિકન નાગરિકોએ જ લેવો જોઈએ.” વ્હાઇટ હાઉસે જણાવ્યું કે પ્રસ્તાવિત કાયદા હેઠળ સંઘીય ચૂંટણીમાં મતદાન કરવા માટે નોંધણી કરાવતા પહેલાં મતદારોએ પોતાની નાગરિકતાના પુરાવા સાથે માન્ય ઓળખપત્ર પણ રજૂ કરવું પડશે.
આમાં મેઇલ-ઇન બેલેટ પર પણ નિયંત્રણો લાદવાની દરખાસ્ત છે, જેથી તેનો ઉપયોગ માત્ર બીમારી, દિવ્યાંગતા, સૈન્ય સેવા અથવા મુસાફરી જેવી પરિસ્થિતિઓમાં જ કરી શકાય. વ્હાઇટ હાઉસે જણાવ્યું કે આ કાયદો રાજ્યોને મતદાર યાદીમાંથી એવા લોકોનાં નામ દૂર કરવાનો નિર્દેશ આપશે, જેઓ અમેરિકન નાગરિક નથી.
વ્હાઇટ હાઉસે કહ્યું, “જો તમે અમેરિકામાં મતદાન કરવા માટે નોંધણી કરાવવા માંગતા હો, તો તમારે અમેરિકાના નાગરિક હોવું જરૂરી છે.” વહીવટીતંત્રે અમેરિકાની ચૂંટણી પ્રક્રિયાની સરખામણી અન્ય દેશોની પ્રક્રિયા સાથે પણ કરી હતી અને દલીલ કરી હતી કે ચૂંટણી સાથે જોડાયેલી મૂળભૂત સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ લાગુ કરવાની બાબતમાં અમેરિકા અન્ય દેશોથી પાછળ છે.
વ્હાઇટ હાઉસે કહ્યું, “ભારત અને બ્રાઝિલમાં મતદાર ઓળખને બાયોમેટ્રિક ડેટાબેઝ સાથે જોડવામાં આવે છે, જ્યારે અમેરિકામાં નાગરિકતા માટે મુખ્યત્વે વ્યક્તિના પોતાના દાવા (સેલ્ફ-એટેસ્ટેશન) પર જ ભરોસો કરવામાં આવે છે.”
આ કાયદો પસાર કરવા માટેનું બિલ 29 જાન્યુઆરીએ રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
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