ટ્રમ્પે ઇરાનના નવા યુદ્ધવિરામ પ્રસ્તાવને 'કચરો' ગણાવ્યો, કહ્યું- સીઝફાયર લાઇફ સપોર્ટ પર છે
ટ્રમ્પે ઇરાનના પ્રસ્તાવને ફગાવતા અમેરિકન કાર્યવાહીને દુનિયા માટે સેવા ગણાવી હતી.
By ANI
Published : May 12, 2026 at 7:46 AM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનના શાંતિ પ્રસ્તાવને ફગાવી દીધો છે અને કહ્યું કે યુદ્ધવિરામ લાઇફ સપોર્ટ પર છે. તેમણે ઓવલ ઓફિસમાંથી એક મેટરનલ હેલ્થકેર ઇવેન્ટ દરમિયાન મીડિયા સાથે વાત કરતા આ વાત કરી હતી.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાન અત્યાર સુધીનો સૌથી નબળો દેશ છે અને તેહરાનના પ્રસ્તાવને "કચરો" અને અસ્વીકાર્ય ગણાવ્યો હતો. ટ્રમ્પે કહ્યું, "તેઓએ અમને જે કચરો મોકલ્યો છે, તેને વાંચ્યા બાદ મેં તેને આખું વાંચ્યું પણ નથી. તેઓ (ઇરાન) લાઇફ સપોર્ટ પર છે. સીઝફાયર મોટા પાયે લાઇફ સપોર્ટ પર છે.
ઈરાનને લશ્કરી રીતે હરાવવાના પોતાના દાવાઓને પુનરાવર્તિત કરતા, ટ્રમ્પે કહ્યું કે સીઝફાયરના સમયગાળા દરમિયાન ઇરાને બનાવેલી કોઇપણ નાની વસ્તુને લગભગ એક દિવસમાં અમેરિકા ખતમ કરી દેશે.
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મીડિયાને કહ્યું કે ઈરાન "ખૂબ ખતરનાક" છે અને તેથી તે પરમાણુ હથિયાર ધરાવી શકતું નથી. ટ્રમ્પે કહ્યું, ઇરાન પાસે પરમાણુ હથિયાર ના હોવા જોઇએ. તે ઘણા ખતરનાક છે, તે ખૂબ અસ્થિર છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ નાકાબંધીની પણ પ્રશંસા કરી હતી અને તેને લશ્કરી પ્રતિભાનું પરાક્રમ ગણાવતા કહ્યું કે વોશિંગ્ટન પાસે બે મહિના પહેલા જ્યારે તેણે પ્રથમ હુમલો કર્યો હતો તેના કરતાં દારૂગોળાનો ઘણો સારો ભંડાર છે.
તેમણે અમેરિકાની કાર્યવાહીને દુનિયા માટે 'સેવા' ગણાવી હતી અને અગાઉના રાષ્ટ્રપતિ શાસનની વહેલા કાર્યવાહી ના કરવા માટે ટીકા કરી હતી. ટ્રમ્પે કહ્યું, 'આપણે દુનિયા માટે આ સેવા કરી રહ્યા છીએ અને આ 47 વર્ષથી ચાલી રહ્યું છે. અન્ય રાષ્ટ્રના રાષ્ટ્રપતિ અને નેતાઓ જેમની પાસે સત્તા છે, તેમણે આ કરવું જોઇતું હતું પરંતુ તેમણે નથી કર્યું. ટ્રમ્પે વધુમાં કહ્યું કે ઇરાની લીડરશિપ ઘણા સ્તરો પર ખતમ થઇ ગઇ છે અને તેમના દ્વારા શેર કરવામાં આવેલા પ્રસ્તાવને મૂર્ખ ગણાવ્યો હતો.
ટ્રમ્પે કહ્યું, "સાચું કહું તો, તેમના નેતાઓને પ્રથમ સ્તર, બીજા સ્તર અને ત્રીજા સ્તરના અડધા ભાગ પર મારી નાખવામાં આવ્યા છે, અને પછી તેઓ પાછા આવીને વાતચીત કરવા માંગે છે, અને અમને મૂર્ખ પ્રસ્તાવ આપે છે. કોઈ તેને સ્વીકારશે નહીં, જોકે ઓબામાએ તે સ્વીકાર્યું હોત, બાઇડને તે સ્વીકાર્યું હોત."
અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ દાવો કર્યો કે ઈરાનીઓએ અમેરિકાને પરમાણુ ડસ્ટ દૂર કરવા કહ્યું હતું કારણ કે તેઓ સ્થળનો નાશ કરી રહ્યા હતા. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો, "ઈરાને મને ખૂબ જ આગ્રહ કર્યો કારણ કે તેઓ અમને પરમાણુ ડસ્ટ આપવા માંગે છે. તેમણે મને કહ્યું, 'તમે તે મેળવી રહ્યા છો, પરંતુ તમારે તેને દૂર કરવું પડશે, કારણ કે તે સ્થળ એટલું બરબાદ થઈ ગયું હતું કે વિશ્વના ફક્ત એક કે બે દેશો જ તેને દૂર કરી શકતા હતા.'
તે એટલું ઊંડું છે અને તેને એટલું જોરથી ફટકો પડ્યો હતો કે તેમની પાસે તેને દૂર કરવા માટે સાધનો નથી. તમે (અમેરિકા) અને ચીન વિશ્વના ફક્ત બે દેશો છો જે તેને દૂર કરી શકે છે. તેથી અમે તેના વિશે વાત કરી, અને તેઓએ (ઈરાન) કહ્યું, 'તમારે તેને દૂર કરવું પડશે કારણ કે અમારી પાસે ક્ષમતા નથી.'"
14 પોઇન્ટના પ્રસ્તાવ સ્વીકારવા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી: બાગેર ગાલિબાફ
ઇરાની સંસદના સ્પીકર મોહમ્મદ બાગેર ગાલિબાફે કહ્યું કે 14 પોઇન્ટનો પ્રસ્તાવ સ્વીકારવા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. તેમણે અન્ય કોઈપણ અભિગમને નિરર્થક અને નિષ્ફળતા માટે તૈયાર ગણાવ્યો હતો અને ભાર મૂક્યો કે અમેરિકન કરદાતાઓ ભોગ બનશે. તેમણે કહ્યું, "14-મુદ્દાના પ્રસ્તાવમાં સમાવિષ્ટ ઈરાની લોકોના અધિકારોને સ્વીકારવા સિવાય બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. અન્ય કોઈપણ અભિગમ સંપૂર્ણપણે નિરર્થક રહેશે. એક પછી એક નિષ્ફળતા સિવાય બીજું કંઈ નહીં. તેઓ જેટલા વધુ વિલંબ કરશે, તેટલા જ અમેરિકન કરદાતાઓને વધુ નુકસાન થશે."
જેમ જેમ વિસ્તારમાં પરિસ્થિતિ બદલાઇ રહી છે, ઇરાનના સરકારી બ્રોડકાસ્ટર પ્રેસ ટીવીએ સોમવારે જણાવ્યું કે ઇરાનના એટોમિક એનર્જી ઓર્ગેનાઇઝેશન (AEOI)ના હેડ મોહમ્મદ ઇસ્લામીએ સાંસદોને કહ્યું કે પરમાણુ ટેકનોલોજી અને યુરેનિયમ સંવર્ધનના મુદ્દાઓ અમેરિકા સાથે કોઇપણ સંભવિત વાતચીતના એજન્ડામાં નથી. તેહરાન એ પણ આગ્રહ રાખે છે કે વાતચીત ફક્ત પ્રદેશમાં યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા પર કેન્દ્રિત હોવી જોઇએ.
તેમણે સોમવારે સંસદની વિદેશ નીતિ અને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સમિતિના સભ્યોને બ્રીફ કરતી વખતે આ નિવેદન આપ્યું હતું. પ્રેસ ટીવી અનુસાર, સમિતિના પ્રવક્તા ઇબ્રાહિમ રેઝાઈએ બેઠક પછી જણાવ્યું હતું કે, "ઈરાનના પરમાણુ ઊર્જા સંગઠનના વડા અનુસાર, પરમાણુ ટેકનોલોજીનો મુદ્દો અમેરિકા સાથેની વાતચીતના એજન્ડામાં નથી, અને સંવર્ધન પર ચર્ચા કરી શકાતી નથી."
